Учёные рассказали о молекулах, на которых завязана работа мозга

Нейромедиаторы позволяют миллиардам нейронов работать как единая сеть. Разобрались, за что они отвечают и как образ жизни влияет на их баланс.

© nopparit/iStock.com

Нейромедиаторы — вещества, посредством которых нервные клетки общаются между собой. Это своего рода химические курьеры, передающие сигналы по нервной системе.

Сами по себе нервные клетки (нейроны) не соприкасаются друг с другом напрямую. Между ними есть крошечный разрыв — синапс. Чтобы передать сигнал (например, возбуждение) через это пространство, нейрон производит нейромедиаторы.

Какими бывают нейромедиаторы

Нейромедиаторы бывают:

Возбуждающими. Они активизируют следующий нейрон в цепочке. Если активен один нейрон, возбуждение передаётся на следующий.

Они активизируют следующий нейрон в цепочке. Если активен один нейрон, возбуждение передаётся на следующий. Тормозными. Эти нейромедиаторы подавляют активность соседних нейронов, замедляя или блокируя передачу импульса.

Эти нейромедиаторы подавляют активность соседних нейронов, замедляя или блокируя передачу импульса. Модулирующими. Они определяют, насколько сильно клетка будет реагировать на возбуждающие или тормозные сигналы. Это своего рода настройщики чувствительности нейронов.

Кроме того, учёные классифицируют нейромедиаторы по химической структуре:

аминокислоты — например, глутамат и ГАМК (главная активирующая и тормозная молекула нервной системы);

— например, глутамат и ГАМК (главная активирующая и тормозная молекула нервной системы); моноамины — дофамин, серотонин и норадреналин;

— дофамин, серотонин и норадреналин; пептиды — например, эндорфины, окситоцин.

Биохакинг — апгрейд человека или дорогая иллюзия: мнение учёных

Основные игроки

На сегодняшний день описано больше 100 нейромедиаторов. Учёные продолжают открывать новые молекулы, с помощью которых происходит общение внутри нервной системы.

Ацетилхолин

Это возбуждающий нейромедиатор, который отвечает за передачу сигналов от нервов к мышцам, заставляя их сокращаться. Он также регулирует:

сердцебиение,

работу потовых и слюнных желёз.

Низкий уровень этого вещества часто связывают с болезнью Альцгеймера, а избыток может привести к мышечной слабости, параличу и нарушению зрения. Для его синтеза организму необходим холин, который содержится в печени, яйцах и сое.

Дофамин

Он важен для:

памяти,

обучения,

контроля движений,

регуляции кровотока.

Кроме того, мозг активно выбрасывает его во время приятных занятий, формируя чувство удовлетворения. Дефицит дофамина — ключевой фактор развития болезни Паркинсона.

Серотонин

Это нейромедиатор, который улучшает настроение, регулирует сон, аппетит и память. Его недостаток связывают с депрессией. Современные антидепрессанты (СИОЗС) работают за счёт того, что не дают серотонину слишком быстро исчезать из пространства между нейронами.

Уровень серотонина повышается под воздействием солнечного света, поэтому прогулки днём полезны для психического здоровья.

Важно. Больше 90% серотонина вырабатывается в кишечнике. Здесь он главным образом регулирует перистальтику и работу блуждающего нерва. За настроение, сон и память отвечает серотонин, который производится в мозге (именно об этом серотонине и идёт речь).

ГАМК (Гамма-аминомасляная кислота)

ГАМК — это главный «тормоз» центральной нервной системы. Её основная задача — успокоить мозг и защитить его от перевозбуждения.

Низкий уровень ГАМК часто связан с тревожными расстройствами, бессонницей и депрессией. Многие успокоительные препараты усиливают выработку этого нейромедиатора.

Важно. ГАМК бывает в виде БАД и препаратов, однако исследования показывают, что в таком виде вещество почти не попадает в мозг, поэтому их эффективность сомнительна.

Эндорфины

Эти вещества блокируют болевые сигналы и вызывают чувство эйфории. Выброс эндорфинов происходит при:

физических нагрузках,

смехе,

влюблённости.

Эндорфины помогают справляться со стрессом, а также уменьшают интенсивность болевых ощущений.

Адреналин

Это и гормон, и нейромедиатор, он запускает реакцию «бей или беги». В момент страха или стресса адреналин:

учащает пульс,

ускоряет дыхание,

повышает давление.

Такой эффект обеспечивает мышцам прилив энергии, что повышает шансы на спасение. Однако хронический стресс приводит к постоянному избытку адреналина, это разрушительно для организма и приводит к некоторым хроническим заболеваниям, среди которых гипертония и сахарный диабет.

Что такое теломеры и как они связаны со старением

Как образ жизни влияет на нейромедиаторы

Питание

Для синтеза дофамина и серотонина необходимы аминокислоты, которые человек получает из белковой пищи (мясо, рыба, яйца, соя). Например, дефицит холина в рационе может снизить выработку ацетилхолина.

Физическая активность

Регулярные упражнения — один из самых эффективных способов повысить уровень эндорфинов и улучшить дофаминовую передачу.

Солнечный свет

Прямое воздействие света стимулирует синтез серотонина. Это объясняет, почему в пасмурные периоды люди чаще сталкиваются с сезонным ухудшением настроения.

Стресс

Хронический стресс заставляет надпочечники постоянно вырабатывать адреналин. Со временем это истощает запасы «успокаивающих» нейромедиаторов, таких как ГАМК, что ведёт к тревожности и бессоннице.

Нужно ли здоровым следить за уровнем сахара: мнение учёных

Главное о ключевых нейромедиаторах

Нейромедиаторы управляют многими процессами в организме — от сердцебиения и сокращения мышц до настроения и памяти. Дисбаланс этих веществ может привести к тревожным расстройствам, бессоннице и серьёзным заболеваниям, например депрессии, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

На уровень нейромедиаторов во многом влияет образ жизни. Белковая пища обеспечивает строительный материал для их синтеза, движение активирует выброс эндорфинов и дофамина, а солнечный свет стимулирует выработку серотонина.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Важные исследования