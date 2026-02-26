Учёные нашли причину, по которой вы постоянно отвлекаетесь

Если вы постоянно переключаетесь с работы на уведомления в смартфоне, дело в фундаментальном ритме работы мозга.

© microgen/iStock.com

Новое исследование показывает, что внимание циклически «мерцает» с частотой от 7 до 10 раз в секунду, и в эти микроскопические окна мы становимся особенно уязвимы для отвлекающих факторов.

Группа учёных под руководством доцента нейронаук Иэна Фиблкорна из Университета Рочестера (США) обнаружила, что внимание не статично, оно «пульсирует» с определённой частотой. Результаты их работы опубликованы в авторитетном журнале PLOS Biology.

В ходе эксперимента участники смотрели на экран, фокусируясь на сером квадрате, в то время как цветные точки выступали в роли отвлекающих стимулов. С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) учёные отслеживали активность их мозга. Оказалось, что примерно каждые 100–150 миллисекунд мозг проходит через фазу, когда он либо максимально сконцентрирован на цели, либо, наоборот, открыт для внешних раздражителей. Именно в эти короткие «окна» отвлекающие стимулы с наибольшей вероятностью захватывают внимание.

«Для наших предков, которым приходилось одновременно собирать ягоды и следить за приближением хищника, эта способность быстро переключаться была жизненно необходима, — объясняет Иэн Фиблкорн, доктор философии, доцент кафедры нейронаук в Институте нейронаук Дель Монте при Университете Рочестера и старший автор исследования. — Но сегодня, когда мы пытаемся работать с открытым ноутбуком и лежащим рядом смартфоном, тот же самый механизм работает против нас».

Исследователи считают, что этот природный ритм переключений происходит сотни тысяч раз в день. Особенно интересным открытие может быть для понимания таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Возможно, у людей с СДВГ мозг «застревает» в одном из состояний: либо в режиме гиперфокусировки, либо в режиме повышенной отвлекаемости, что лишает их необходимой когнитивной гибкости.

Хотя исследование находится на ранней стадии, в будущем оно может помочь в разработке новых методов тренировки внимания и терапии расстройств, связанных с трудностями концентрации.

