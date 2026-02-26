Вот точка в вопросе, вызывают ли телефоны рак

Вызывают ли телефоны рак: всё, что нужно об этом знать
Миф или реальность: что наука говорит о связи между мобильными телефонами и развитием рака? Разберёмся без мифов.
Из-за чего возникли эти опасения
Беспокойство по поводу мобильных телефонов вызвано двумя факторами:
- они излучают радиоволны;
- ими пользуется почти каждый человек на планете.
Даже незначительный риск при таком масштабе использования стал бы глобальной проблемой для здравоохранения.
Основное внимание исследователей сосредоточено на опухолях мозга и центральной нервной системы, так как при разговоре устройство держат близко к голове.
Все болезни от нервов: научный взгляд
Опасно ли излучение мобильных телефонов?
Смартфоны работают в радиочастотном диапазоне электромагнитного спектра. Сети 2G–4G используют частоты 0,7–2,7 ГГц, а стандарт 5G — до 80 ГГц. Все эти частоты относятся к неионизирующему излучению.
Радиоволны обладают низкой энергией. Её недостаточно, чтобы разрушить химические связи в молекулах или повредить ДНК. А вот ионизирующее излучение (например, рентгеновские лучи) может повредить ДНК, что приводит к мутациям и повышает риск рака.
Единственный доказанный эффект от радиоволн, который может заметить человек, — незначительный нагрев тканей в месте контакта с телефоном (например, уха). Однако это тепло не вредит здоровью.
О чём говорит статистика по раковым заболеваниям?
Если бы мобильные устройства действительно провоцировали развитие опухолей, это неминуемо отразилось бы на статистике (ведь телефон есть почти у каждого).
Результаты многолетних наблюдений показывают следующее:
- В США, странах Скандинавии и Австралии показатели заболеваемости глиомой (одной из самых агрессивных опухолей мозга) не меняются на протяжении последних десятилетий.
- В США уровень заболеваемости опухолями головного мозга у детей в период с 1993 по 2013 год остаётся без изменений.
- Частота возникновения доброкачественных опухолей мозга (в частности, невриномы и менингиомы) также не меняется.
Важно. Подобные популяционные исследования анализируют общество в целом. Чтобы исключить даже минимальные риски для тех, кто пользуется телефоном, проводятся более детальные, эпидемиологические исследования. В них учёные годами наблюдают за конкретными группами людей и анализируют связь между риском развития заболевания и проведённым за телефоном временем.
Микроволновки и сотовые вышки: как влияют на здоровье и насколько безопасны
Каковы результаты крупных эпидемиологических исследований?
Interphone
Это самое масштабное исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology. Его проводили в 13 странах. В целом оно не выявило повышенного риска развития глиомы или менингиомы при использовании телефонов.
Датское когортное исследование
Учёные проанализировали данные более 358 000 абонентов. Никакой связи с опухолями мозга не было обнаружено даже у тех, кто пользовался сотовой связью более 13 лет.
Million Women Study (Великобритания)
Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Наблюдение за 1,3 млн женщин в течение пяти лет показало, что использование телефона не повышает риск возникновения глиомы, менингиомы или других опухолей ЦНС.
COSMOS (Европа)
Это исследование с участием более 260 000 человек. Спустя 15 лет наблюдений учёные не нашли связи между общим временем разговоров по телефону и риском заболевания, в том числе у самых активных пользователей.
Что происходит в организме во время разговора по телефону?
Учёные пытались выяснить, меняется ли работа мозга под воздействием радиоволн. В центре внимания оказались два процесса — метаболизм глюкозы и кровоток.
В одном случае учёные зафиксировали небольшое ускорение потребления глюкозы, в другом — замедление. Подобные расхождения в исследованиях — норма, так как на результат могут влиять много других факторов. Во всяком случае, ни ускорение, ни замедление метаболизма сахара никак не вредит здоровью.
Что касается кровообращения в мозге, то никаких изменений не выявлено. Радиочастотное излучение телефона не влияет на интенсивность кровотока.
Академик РАН заступился за гомеопатию: разбираем аргументы
Если есть опасения: как снизить воздействие радиоволн от телефона?
Если, несмотря на результаты многочисленных исследований, есть желание сократить воздействие радиоволнового излучения, то вот что нужно делать:
- Говорите по громкой связи или используйте наушники (у них излучение в несколько десятков раз меньше, чем у телефона).
- Не совершайте звонков в зонах с плохим сигналом (например в лифте, подземке), поскольку в этом случае телефон увеличивает мощность передачи сигнала.
- Отдавайте предпочтение переписке.
Главное: электромагнитное излучение от мобильного телефона не вызывает рак
Многолетние научные наблюдения не подтвердили связь между использованием мобильных телефонов и развитием рака. Радиоволны, на которых работает сотовая связь, относятся к неионизирующему излучению. Их энергии слишком мало, чтобы повредить ДНК и вызвать опасные мутации.
Статистика заболеваемости опухолями мозга в мире остаётся стабильной. И это несмотря на то, что количество пользователей смартфонов за последние десятилетия выросло в тысячи раз.
