Вот точка в вопросе, вызывают ли телефоны рак

​​Миф или реальность: что наука говорит о связи между мобильными телефонами и развитием рака? Разберёмся без мифов.

Из-за чего возникли эти опасения

Беспокойство по поводу мобильных телефонов вызвано двумя факторами:

они излучают радиоволны;

ими пользуется почти каждый человек на планете.

Даже незначительный риск при таком масштабе использования стал бы глобальной проблемой для здравоохранения.

Основное внимание исследователей сосредоточено на опухолях мозга и центральной нервной системы, так как при разговоре устройство держат близко к голове.

Опасно ли излучение мобильных телефонов?

Смартфоны работают в радиочастотном диапазоне электромагнитного спектра. Сети 2G–4G используют частоты 0,7–2,7 ГГц, а стандарт 5G — до 80 ГГц. Все эти частоты относятся к неионизирующему излучению.

Радиоволны обладают низкой энергией. Её недостаточно, чтобы разрушить химические связи в молекулах или повредить ДНК. А вот ионизирующее излучение (например, рентгеновские лучи) может повредить ДНК, что приводит к мутациям и повышает риск рака.

Единственный доказанный эффект от радиоволн, который может заметить человек, — незначительный нагрев тканей в месте контакта с телефоном (например, уха). Однако это тепло не вредит здоровью.

О чём говорит статистика по раковым заболеваниям?

Если бы мобильные устройства действительно провоцировали развитие опухолей, это неминуемо отразилось бы на статистике (ведь телефон есть почти у каждого).

Результаты многолетних наблюдений показывают следующее:

В США, странах Скандинавии и Австралии показатели заболеваемости глиомой (одной из самых агрессивных опухолей мозга) не меняются на протяжении последних десятилетий.

(одной из самых агрессивных опухолей мозга) В США уровень заболеваемости опухолями головного мозга у детей в период с 1993 по 2013 год остаётся без изменений.

в период с 1993 по 2013 год остаётся Частота возникновения доброкачественных опухолей мозга (в частности, невриномы и менингиомы) также не меняется.

Важно. Подобные популяционные исследования анализируют общество в целом. Чтобы исключить даже минимальные риски для тех, кто пользуется телефоном, проводятся более детальные, эпидемиологические исследования. В них учёные годами наблюдают за конкретными группами людей и анализируют связь между риском развития заболевания и проведённым за телефоном временем.

Каковы результаты крупных эпидемиологических исследований?

Interphone

Это самое масштабное исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology. Его проводили в 13 странах. В целом оно не выявило повышенного риска развития глиомы или менингиомы при использовании телефонов.

Датское когортное исследование

Учёные проанализировали данные более 358 000 абонентов. Никакой связи с опухолями мозга не было обнаружено даже у тех, кто пользовался сотовой связью более 13 лет.

Million Women Study (Великобритания)

Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Наблюдение за 1,3 млн женщин в течение пяти лет показало, что использование телефона не повышает риск возникновения глиомы, менингиомы или других опухолей ЦНС.

COSMOS (Европа)

Это исследование с участием более 260 000 человек. Спустя 15 лет наблюдений учёные не нашли связи между общим временем разговоров по телефону и риском заболевания, в том числе у самых активных пользователей.

Что происходит в организме во время разговора по телефону?

Учёные пытались выяснить, меняется ли работа мозга под воздействием радиоволн. В центре внимания оказались два процесса — метаболизм глюкозы и кровоток.

В одном случае учёные зафиксировали небольшое ускорение потребления глюкозы, в другом — замедление. Подобные расхождения в исследованиях — норма, так как на результат могут влиять много других факторов. Во всяком случае, ни ускорение, ни замедление метаболизма сахара никак не вредит здоровью.

Что касается кровообращения в мозге, то никаких изменений не выявлено. Радиочастотное излучение телефона не влияет на интенсивность кровотока.

Если есть опасения: как снизить воздействие радиоволн от телефона?

Если, несмотря на результаты многочисленных исследований, есть желание сократить воздействие радиоволнового излучения, то вот что нужно делать:

Говорите по громкой связи или используйте наушники (у них излучение в несколько десятков раз меньше, чем у телефона).

или используйте наушники (у них излучение в несколько десятков раз меньше, чем у телефона). Не совершайте звонков в зонах с плохим сигналом (например в лифте, подземке), поскольку в этом случае телефон увеличивает мощность передачи сигнала.

(например в лифте, подземке), поскольку в этом случае телефон увеличивает мощность передачи сигнала. Отдавайте предпочтение переписке.

Главное: электромагнитное излучение от мобильного телефона не вызывает рак

Многолетние научные наблюдения не подтвердили связь между использованием мобильных телефонов и развитием рака. Радиоволны, на которых работает сотовая связь, относятся к неионизирующему излучению. Их энергии слишком мало, чтобы повредить ДНК и вызвать опасные мутации.

Статистика заболеваемости опухолями мозга в мире остаётся стабильной. И это несмотря на то, что количество пользователей смартфонов за последние десятилетия выросло в тысячи раз.

