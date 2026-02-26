Вода из-под крана проходит несколько степеней очистки, но это не значит, что её можно пить сырой. Разобрались, почему вода со станции становится небезопасной, пока доходит до квартир, и что с этим можно сделать.

Какую воду можно считать безопасной

Формально безопасной считается вода, которая соответствует санитарным нормам. Для централизованного водоснабжения эти параметры закреплены в санитарных правилах. Они учитывают четыре ключевых блока:

микробиологические показатели — отсутствие патогенных бактерий и вирусов;

химические показатели — содержание тяжёлых металлов, нитратов, марганца и других веществ не выше пределов допустимой концентрации;

органолептические показатели — приемлемые цвет, запах, вкус и прозрачность;

радиационные показатели — безопасность по уровню естественной радиоактивности.

Чтобы соответствовать этим требованиям, вода в централизованных системах проходит многоступенчатую очистку. В крупных городах она включает:

механическую фильтрацию (удаление взвешенных частиц);

коагуляцию (осаждение мелких примесей);

обеззараживание — чаще всего хлорирование;

лабораторный контроль качества.

Качество воды может отличаться в разных регионах. Многое зависит от источника водоснабжения (он может быть поверхностным или подземным), изначальной степени загрязнения и степени развитии технологии.

Тем не менее на выходе из очистных сооружений водопроводная вода, как правило, соответствует всем санитарным требованиям и считается безопасной. Однако пить сырую воду из-под крана постоянно Роспотребнадзор не советует.

Как чистая вода становится небезопасной

Даже если вода на станции полностью соответствует санитарным требованиям, по пути к потребителю её состав может меняться. Это связано не с технологией очистки, а с инфраструктурой.

В распределительных сетях вода может:

контактировать с изношенными трубами;

насыщаться железом и продуктами коррозии;

подвергаться вторичному загрязнению.

Отдельный фактор риска — состояние внутридомовых коммуникаций. В старых зданиях изношенные трубы становятся источником дополнительных примесей. Это может отражаться не только на вкусе и цвете воды, но и на её химическом составе.

© Andrii Medvediuk/iStock.com

Свинец

Это токсичный металл, который сохраняется в окружающей среде и может накапливаться в организме с течением времени. Если в водопроводной системе есть старые свинцовые трубы или элементы пайки с ним, он может переходить в воду. При этом он не меняет вкус и запах воды. Даже низкие концентрации свинца при постоянном воздействии связаны с:

повышением артериального давления;

увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний;

нарушением функции почек.

И хотя в России свинцовые водопроводные трубы применяли не так часто, как в Европе и США, в домах старого жилого фонда этот металл может встречаться в местах пайки или в элементах арматуры.

Хлор

Его добавляют в воду на станциях очистки для уничтожения бактерий, вирусов и паразитов. Небольшое количество хлора остаётся в воде и после очистки. Это обеспечивает защиту от повторного загрязнения, когда вода проходит по трубам. Однако часть бактерий всё равно остаётся, поэтому сырую воду лучше не пить.

В небольших концентрациях хлор считается безопасным, хотя потенциальный риск всё же есть. Основная проблема — в побочных продуктах дезинфекции: тригалометанах и галоуксусных кислотах. Они образуются при реакции хлора с органическими веществами в воде. Некоторые исследования связывают длительное воздействие этих побочных продуктов дезинфекции с повышенным риском некоторых видов рака и репродуктивными проблемами.

При этом Институт экологических исследований и образования (IERE) подчёркивает: в упомянутых экспериментах уровни воздействия сильно превышали нормативные стандарты, и риски от употребления нехлорированной воды существенно выше, чем риски от побочных продуктов дезинфекции.

Железо

Оно влияет на цвет, вкус и образование осадка. С санитарной точки зрения превышение предельно допустимой концентрации железа обычно рассматривается как несоответствие органолептическим качествам (вкус, цвет, мутность, запах). Для здоровых людей высокое содержание железа в воде безопасно. Однако ВОЗ предупреждает: длительное потребление воды с очень высоким содержанием железа может быть нежелательным для людей с нарушениями обмена железа, например с гемохроматозом (генетическое заболевание).

Кальций и магний

Эти вещества определяют жёсткость: чем выше их концентрация, тем вода жёстче. Из-за этого появляется накипь на посуде и меняется вкус воды.

Вопреки распространённому мнению, убедительных данных, что жёсткая вода вызывает мочекаменную болезнь, нет. Исследование данных из Британского биобанка 2025 года показало, что кальций в воде может усугублять течение болезни у пожилых пациентов, но существенно на образование камней в почках не влияет.

Этому есть объяснение. Во-первых, ключевой фактор мочекаменной болезни — недостаточное потребление жидкости. Во-вторых, ограничение кальция в рационе не снижает, а, наоборот, увеличивает риск образования оксалатных камней. Об этом говорит Национальный почечный фонд США.

ВОЗ же придерживается мнения, что высокое содержание кальция и магния в воде существенно не влияет на здоровье большинства людей.

Какую воду пить

Контакт с трубами, коррозия и вторичное загрязнение могут снизить качество водопроводной воды. Поэтому желательно дополнительно её обработать.

© anatoliycherkas/iStock.com

Фильтрация. Бытовые фильтры-кувшины, проточные системы и установки обратного осмоса удаляют большую часть вредных веществ, включая хлор, тяжёлые металлы и органические примеси. Главное, регулярно менять картриджи.

Кипячение. Это простой способ уничтожить бактерии и вирусы. Однако кипячение не удаляет соли металлов, нитраты и другие химические вещества, поэтому не заменяет фильтрацию.

Если есть сомнения в качестве водопровода, безопаснее использовать бутилированную воду. Это особенно актуально для домов старого жилого фонда или регионов с высокой степенью загрязнения природных источников воды. Роспотребнадзор подчёркивает, что при покупке воды в бутылках важно проверять срок годности, герметичность упаковки и наличие маркировки, подтверждающей контроль качества.

Главное о воде из-под крана

Водопроводная вода в большинстве случаев соответствует санитарным нормам и безопасна. Основные риски связаны с инфраструктурой: изношенными трубами, старыми коммуникациями и вторичными загрязнениями. Металлы, хлор и жёсткость воды представляют угрозу при длительном воздействии, в стандартных условиях они не вредят здоровью. Для минимизации рисков стоит использовать фильтры и при необходимости пить бутилированную воду.

