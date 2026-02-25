Анализы крови долгожителей оказались как у 30-летних

Швейцарские учёные выяснили, что люди, доживающие до 100 лет, сохраняют удивительно «молодой» биохимический профиль крови. По ключевым показателям он ближе к показателям 30-летних, чем 80-летних.

© grandriver/iStock.com

Исследователи из Женевского и Лозаннского университетов в рамках проекта SWISS100 — первого крупного швейцарского научного проекта, посвящённого долгожителям, — изучили образцы крови 39 швейцарских долгожителей в возрасте от 100 до 105 лет и сравнили их с образцами 59 человек в возрасте около 80 лет и 40 добровольцев 30–60 лет. Всего учёные проанализировали 724 белка, связанных с воспалением и работой сердечно-сосудистой системы.

Работа опубликована в журнале Aging Cell. Результат оказался неожиданным: по 37 белкам (около 5% от общего числа) столетние участники были гораздо ближе к самым молодым, чем к 80-летним. Особенно чётко это проявилось в отношении пяти маркеров окислительного стресса — процесса, который считается одним из главных драйверов старения.

«У долгожителей уровень окислительного стресса настолько низок, что им не нужно вырабатывать много антиоксидантных белков для защиты, — объясняет руководитель исследования почётный профессор медицинского факультета Женевского университета Карл-Хайнц Краузе. — На первый взгляд это кажется нелогичным, но именно это указывает, что процесс повреждения клеток у них замедлен».

Кроме того, у столетних участников обнаружились и другие особенности:

«молодые» уровни белков, регулирующих внеклеточный матрикс («цемент», удерживающий клетки организма);

регулирующих внеклеточный матрикс («цемент», удерживающий клетки организма); пониженный уровень интерлейкина-1-альфа, ключевого белка воспаления;

ключевого белка воспаления; сохранность белка DPP-4, который помогает поддерживать низкий уровень инсулина, защищая от метаболического синдрома и диабета.

Исследователи подчёркивают: генетика определяет долголетие лишь на 25%. Остальное зависит от образа жизни. Питание, физическая активность и социальные связи остаются главными инструментами долголетия, доступными каждому.

«Даже такой простой шаг, как фрукт утром, может снижать окислительный стресс в крови в течение всего дня», — заключают авторы работы.

