Минерал молодости: может ли селен замедлить старение на самом деле
Исследования показывают прямую связь между уровнем селена в крови и риском смертности. Разобрались, действительно ли этот минерал замедляет старение и почему попытка омолодиться с помощью добавок может привести к нежелательному эффекту.
Последние исследования
За прошедшие пять лет было проведено несколько крупных исследований, где изучалась взаимосвязь между уровнем селена в крови и риском смерти. Последнее, опубликованное в Frontiers in Nutrition в 2025 году, показало, что у людей среднего и пожилого возраста высокий уровень селена в крови достоверно снижает риск общей смертности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования с участием добровольцев с сахарным диабетом и хронической болезнью почек показывают аналогичные результаты: повышение концентрации селена в крови снижает риск смерти и у этих пациентов.
Это вас убивает: 10 причин хронического воспаления
Значит ли это, что селен увеличивает продолжительность жизни?
Не обязательно. Дело в том, что в ходе этих исследований учёные обнаружили статистически достоверные связи между уровнем селена в крови и снижением риска смертности. Это корреляционная, но не причинно-следственная связь.
Так, люди, у которых селена в крови было больше, например, могли вести здоровый образ жизни. Тогда получается, что причина более низкого риска смертности — образ жизни, а высокий уровень селена — это следствие сбалансированного питания.
Важно. При проведении таких исследований учёные, как правило, учитывают различные обстоятельства, которые могут повлиять на результат. Поскольку все факторы учесть невозможно, то с выводами о том, что это именно селен увеличивает продолжительность жизни, учёные не спешат.
Что известно о селене
Это микроэлемент, который нужен человеку в очень небольших (следовых) количествах, но его роль для организма существенна. Он входит в состав особых белков — селенопротеинов, которые:
- участвуют в синтезе ДНК,
- нужны для поддержания репродуктивной функции,
- регулируют метаболизм гормонов щитовидной железы.
Кроме того, селенопротеины также выступают в роль мощных антиоксидантов. И это одно из объяснений роли селена в процессах замедления старения.
Железодефицит: причины, симптомы и способы лечения
Возможные антивозрастные эффекты селена
Кроме антиоксидантных свойств, исследования также показывают другие антивозрастные эффекты этого микроэлемента.
Утилизация клеточного мусора
С возрастом в клетках накапливаются неправильно свернутые белки. Этот процесс считается одним из главных признаков старения и лежит в основе таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и диабет 2-го типа. Селенопротеины помогают организму вовремя распознавать и утилизировать этот белковый мусор.
Защита кожи от фотостарения
Селен активизирует специфический фермент кожи (тиоредоксинредуктазу) — частью защитного барьера против ультрафиолетового излучения. Это помогает уменьшить повреждения, вызванные солнцем, и замедлить появление морщин и пигментации.
Сохранение длины теломер
Одно из самых интересных свойств селена — его связь с теломерами — защитными структурами на концах хромосом. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и когда они становятся слишком короткими, клетка погибает.
Исследование 2020 года, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что более высокое потребление селена связано с большей длиной теломер у людей старше 45 лет.
Что такое теломеры и как они связаны со старением
Снижение системного воспаления
Селен помогает подавлять хроническое воспаление низкой интенсивности. Сдерживая выброс воспалительных маркеров, этот микроэлемент снижает риск развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и развивающихся с возрастом расстройств мышления.
Нужно ли принимать селен?
Возникает закономерный вопрос — нужно ли принимать препараты с селеном? Убедительных данных об их пользе нет. Например, крупное Кокрановское исследование о роли селена в профилактике раковых заболеваний показало, что в приёме дополнительного селена нет никакой пользы.
Более того, исследователи заметили некоторое увеличение заболеваемости раком простаты и сахарным диабетом в группах, которые принимали добавки с селеном. Примечательно, что в 2024 году в Scientific Reports была опубликована статья о зависимости между употреблением селена и риском рака. Учёными был определён достаточно узкий безопасный диапазон дозировки селена — 110,8–124,4 мкг в день. Всё, что выше или ниже этого диапазона — вредно и увеличивает риск некоторых видов рака. Поэтому приём добавок с селеном может быть опасным.
Отметим, что Россия относится к числу стран, где в почве мало селена. Для профилактики селенодефицита в первую очередь рекомендуют употреблять продукты, богатые этим минералом. Это морепродукты, рыба, мясо, субпродукты, а также орехи, рис и зерновые культуры. Что касается препаратов селена, то решение об их приёме должен принимать врач. Самостоятельно их принимать нельзя.
Главное: у селена есть антивозрастные свойства, но это не повод бежать за БАДАми
Селен играет важную роль в защите организма от возрастных изменений. Статистика подтверждает, что люди с оптимальным уровнем селена в крови реже сталкиваются с преждевременной смертностью и серьезными хроническими заболеваниями.
Однако прием добавок с этим микроэлементом может быть опасен. У селена очень узкий диапазон пользы: и его дефицит, и избыток одинаково вредны и могут даже спровоцировать развитие диабета или рака. Самый безопасный способ получить селен в нужном количестве — сбалансированное питание.
Важные исследования
- Сывороточный селен и снижение смертности у людей среднего и пожилого возраста
- Более высокая концентрация селена в сыворотке связана с меньшим риском общей и сердечно-сосудистой смертности у пациентов с хронической болезнью почек
- Влияние селена на биомаркеры и клинические аспекты, связанные со старением
- Связь потребления селена с длиной теломер у людей среднего и пожилого возраста
- U-образная зависимость между потреблением селена и риском рака
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.