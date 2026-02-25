Исследования показывают прямую связь между уровнем селена в крови и риском смертности. Разобрались, действительно ли этот минерал замедляет старение и почему попытка омолодиться с помощью добавок может привести к нежелательному эффекту.

Последние исследования

За прошедшие пять лет было проведено несколько крупных исследований, где изучалась взаимосвязь между уровнем селена в крови и риском смерти. Последнее, опубликованное в Frontiers in Nutrition в 2025 году, показало, что у людей среднего и пожилого возраста высокий уровень селена в крови достоверно снижает риск общей смертности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования с участием добровольцев с сахарным диабетом и хронической болезнью почек показывают аналогичные результаты: повышение концентрации селена в крови снижает риск смерти и у этих пациентов.

Значит ли это, что селен увеличивает продолжительность жизни?

Не обязательно. Дело в том, что в ходе этих исследований учёные обнаружили статистически достоверные связи между уровнем селена в крови и снижением риска смертности. Это корреляционная, но не причинно-следственная связь.

Так, люди, у которых селена в крови было больше, например, могли вести здоровый образ жизни. Тогда получается, что причина более низкого риска смертности — образ жизни, а высокий уровень селена — это следствие сбалансированного питания.

Важно. При проведении таких исследований учёные, как правило, учитывают различные обстоятельства, которые могут повлиять на результат. Поскольку все факторы учесть невозможно, то с выводами о том, что это именно селен увеличивает продолжительность жизни, учёные не спешат.

Что известно о селене

Это микроэлемент, который нужен человеку в очень небольших (следовых) количествах, но его роль для организма существенна. Он входит в состав особых белков — селенопротеинов, которые:

участвуют в синтезе ДНК,

нужны для поддержания репродуктивной функции,

регулируют метаболизм гормонов щитовидной железы.

Кроме того, селенопротеины также выступают в роль мощных антиоксидантов. И это одно из объяснений роли селена в процессах замедления старения.

Возможные антивозрастные эффекты селена

Кроме антиоксидантных свойств, исследования также показывают другие антивозрастные эффекты этого микроэлемента.

Утилизация клеточного мусора

С возрастом в клетках накапливаются неправильно свернутые белки. Этот процесс считается одним из главных признаков старения и лежит в основе таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и диабет 2-го типа. Селенопротеины помогают организму вовремя распознавать и утилизировать этот белковый мусор.

Защита кожи от фотостарения

Селен активизирует специфический фермент кожи (тиоредоксинредуктазу) — частью защитного барьера против ультрафиолетового излучения. Это помогает уменьшить повреждения, вызванные солнцем, и замедлить появление морщин и пигментации.

Сохранение длины теломер

Одно из самых интересных свойств селена — его связь с теломерами — защитными структурами на концах хромосом. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и когда они становятся слишком короткими, клетка погибает.

Исследование 2020 года, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что более высокое потребление селена связано с большей длиной теломер у людей старше 45 лет.

Снижение системного воспаления

Селен помогает подавлять хроническое воспаление низкой интенсивности. Сдерживая выброс воспалительных маркеров, этот микроэлемент снижает риск развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и развивающихся с возрастом расстройств мышления.

Нужно ли принимать селен?

Возникает закономерный вопрос — нужно ли принимать препараты с селеном? Убедительных данных об их пользе нет. Например, крупное Кокрановское исследование о роли селена в профилактике раковых заболеваний показало, что в приёме дополнительного селена нет никакой пользы.

Более того, исследователи заметили некоторое увеличение заболеваемости раком простаты и сахарным диабетом в группах, которые принимали добавки с селеном. Примечательно, что в 2024 году в Scientific Reports была опубликована статья о зависимости между употреблением селена и риском рака. Учёными был определён достаточно узкий безопасный диапазон дозировки селена — 110,8–124,4 мкг в день. Всё, что выше или ниже этого диапазона — вредно и увеличивает риск некоторых видов рака. Поэтому приём добавок с селеном может быть опасным.

Отметим, что Россия относится к числу стран, где в почве мало селена. Для профилактики селенодефицита в первую очередь рекомендуют употреблять продукты, богатые этим минералом. Это морепродукты, рыба, мясо, субпродукты, а также орехи, рис и зерновые культуры. Что касается препаратов селена, то решение об их приёме должен принимать врач. Самостоятельно их принимать нельзя.

Главное: у селена есть антивозрастные свойства, но это не повод бежать за БАДАми

Селен играет важную роль в защите организма от возрастных изменений. Статистика подтверждает, что люди с оптимальным уровнем селена в крови реже сталкиваются с преждевременной смертностью и серьезными хроническими заболеваниями.

Однако прием добавок с этим микроэлементом может быть опасен. У селена очень узкий диапазон пользы: и его дефицит, и избыток одинаково вредны и могут даже спровоцировать развитие диабета или рака. Самый безопасный способ получить селен в нужном количестве — сбалансированное питание.

