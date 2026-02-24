Названы 10 причин, которые незаметно убивают организм

Хроническое воспаление протекает незаметно, и в этом его главная опасность. Оно годами разрушает организм и вызывает болезни. Разобрались, что именно провоцирует такое воспаление и можно ли с этим что-то сделать.

Острое воспаление — это здоровая реакция организма на травму или инфекцию. Оно длится недолго и в большинстве случаев проходит бесследно.

Однако воспаление бывает и хроническим. Оно протекает незаметно, без выраженных симптомов и годами повреждает органы. При хроническом воспалении организм постоянно находится в состоянии «тревоги».

Признаки такого состояния часто игнорируют и списывают на переутомление, хотя важно понимать, что эти симптомы неспецифические и могут указывать на многие состояния. Это:

постоянная усталость,

туман в голове,

дискомфорт в суставах,

проблемы со сном,

головная боль,

набор веса.

Такое «тлеющее» воспаление может провоцировать серьёзные хронические заболевания:

сахарный диабет,

гипертонию,

болезнь Альцгеймера,

аутоиммунные заболевания,

артрит.

Факторов, способствующих развитию в организме хронического воспаления, много. Рассмотрим основные.

Ожирение (особенно в области живота)

Избыточная жировая ткань, особенно в области живота, работает как активный эндокринный орган. Она вырабатывает цитокины — специфические белки, запускающие системное воспаление. Этот процесс приводит к развитию инсулинорезистентности и метаболическому синдрому, из-за чего повышается риск диабета и болезней сердца.

Курение и загрязнение воздуха

С табачным дымом, выхлопными газами и промышленными выбросами человек вдыхает токсичные вещества. Длительное воздействие таких факторов провоцирует хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ), аллергии, астму и даже рак.

Старение

С возрастом иммунная система ослабевает. Ей становится сложнее контролировать воспалительные реакции. К этому часто добавляются и социальные факторы (например, одиночество), провоцирующие хронический стресс, что только усиливает воспаление.

Низкая физическая активность

Малоподвижный образ жизни провоцирует застойные явления, это подливает масла в огонь системного воспаления. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю (например, 30-минутная быстрая ходьба 5 раз в неделю).

Нездоровое питание

Прежде всего это продукты с высокой степенью переработки:

фастфуд,

сладости и сладкие газировки,

колбасные изделия,

выпечка из белой муки,

полуфабрикаты с обилием добавок.

Такая еда провоцирует выброс цитокинов, а также способствует набору лишних килограммов.

Алкоголь

Спиртное прежде всего повреждает печень и пищеварительный тракт. Кроме того, продукты распада этанола нарушают барьерную функцию кишечника, из-за чего в кровоток попадает больше токсинов. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Хронический стресс

Стресс переводит организм в режим «бей или беги». Такие эпизоды у древних людей были короткими (например, встреча с диким зверем), после чего организм быстро восстанавливался.

С хроническим стрессом дела обстоят иначе. Это режим постоянной тревоги, на фоне чего надпочечники продолжают вырабатывать гормон стресса кортизол. На этом фоне повышается и уровень С-реактивного белка (СРБ) — главного маркера воспаления.

Проблемы со сном

Недостаток сна или постоянно меняющийся график лишают организм возможности вовремя устранять воспалительные реакции. Нерегулярный режим приводит к росту в крови уровня С-реактивного белка и фибриногена (главного фактора свёртываемости крови). Это не только указывает на воспаление, но и повышает риск образования тромбов.

Нарушение баланса кишечной микрофлоры

В норме триллионы бактерий микробиома защищают слизистую кишечника и поддерживают равновесное состояние иммунной системы. Однако при нарушении кишечной микрофлоры (например, при синдроме избыточного бактериального роста, целиакии, болезни Крона и других воспалительных заболеваниях кишечника) может увеличиваться проницаемость кишечной стенки. Из-за этого в кровь попадает больше токсинов и воспалительных веществ.

Хронические заболевания

Как системное воспаление способствует развитию болезней, так и некоторые заболевания его усиливают. Например, это аутоиммунные патологии (ревматоидный артрит, волчанка), при которых иммунная система разбалансирована. Также «тлеющее» воспаление вызывают недолеченные инфекции, например гепатит С или бактерия H. pylori, которая способствует развитию гастрита и язвы.

Как бороться с хроническим воспалением

Самый эффективный способ — вести здоровый образ жизни:

поддерживать массу тела в норме;

отказаться от вредных привычек;

заниматься физической активностью;

управлять стрессом;

соблюдать режим труда и отдыха;

спать минимум 7–8 часов в сутки;

свести к минимуму потребление переработанной пищи.

Также важны регулярные профилактические обследования. «Тихое» воспаление проходит незаметно для человека, однако на него могут указать некоторые маркеры в крови, например С-реактивный белок. В норме его концентрация не должна превышать 3 мг/л. Диапазон 3–10 мг/л указывает на то самое вялотекущее воспаление. Значения больше 10 мг/л, как правило, бывают при острых воспалениях (с явными симптомами).

Главное о хроническом воспалении

Хроническое воспаление — это затянувшаяся реакция иммунитета, которая способствует развитию многих хронических заболеваний. Основными факторами патологического процесса выступают неправильное питание, расстройства сна, вредные привычки, хронический стресс и гиподинамия. Самый доступный способ профилактики хронического воспаления — соблюдать рекомендации по здоровому образу жизни.

