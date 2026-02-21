Учёные призвали есть шоколад, но без фанатизма

Исследователи также выяснили, почему людям с деменцией нужно заниматься спортом и как кислородное голодание помогает при диабете.

Протеины и упражнения помогут при деменции

Ежедневная физическая активность и протеиновые напитки значительно улучшают качество жизни людей с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института (Швеция), опубликовавшие результаты работы в Alzheimer’s and Dementia.

В исследовании приняли участие пожилые люди из домов престарелых в Стокгольме, которых разделили на две группы. Первая в течение трёх месяцев несколько раз в день выполняла упражнения и выпивала по 1–2 порции протеиновых напитков. Вторая вела обычный образ жизни. Учёные отслеживали, насколько самостоятельны были участники обеих групп в быту. Благодаря улучшению физической формы участники из первой группы смогли самостоятельно выполнять больше повседневных дел. На уход за этими людьми персонал тратил меньше времени.

Авторы отмечают, что укреплять мышцы с помощью упражнений и питания можно и при нарушениях мыслительных функций. Это помогает таким людям меньше зависеть от помощи посторонних.

Учёные разработали новую стратегию борьбы с диабетом

Учёные из Института Гладстона выяснили, почему жители высокогорья реже страдают диабетом. Оказалось, что в условиях дефицита кислорода эритроциты начинают активно поглощать глюкозу из крови. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Ранее считалось, что эритроциты — это лишь пассивные переносчики кислорода. Однако эксперименты на мышах показали, что при гипоксии (нехватке кислорода) эти клетки меняют свой метаболизм и, словно губки, впитывают сахар.

Поглощённая глюкоза используется ими для производства молекул, которые помогают эффективнее отдавать остатки кислорода тканям организма. Побочным, но крайне полезным эффектом этого процесса становится резкое снижение уровня сахара в крови.

Учёные также протестировали препарат, который приводит к гипоксии (что имитирует пребывание в горах). Оказалось, что он справился с высоким уровнем сахара у мышей с диабетом даже лучше, чем некоторые сахароснижающие лекарства.

Авторы уверены, что такая стимуляция эритроцитов для борьбы с лишней глюкозой — это новый путь в лечении диабета, который вскоре может дойти до клинических испытаний на людях.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, опубликовавшие результаты в Health Promotion Journal of Australia.

В эксперименте участвовали 505 взрослых добровольцев, которым показывали ролики о вредной и полезной еде разной длительности. Учёные анализировали реакцию людей с разным индексом массы тела (ИМТ). Оказалось, что антиреклама фастфуда и призывы к выбору здоровой еды действительно работают. При этом самыми эффективными были 15-секундные ролики.

Примечательно, что для людей с лишним весом лучше всего работали ролики, сфокусированные на пользе здоровой еды, а не на критике вредной. По мнению авторов, позитивно сформулированные лозунги находят больший отклик у тех, кто находится в группе риска.

Кишечную палочку научили производить мощные препараты

Биоинженеры из Университета Кобе (Япония) создали платформу для промышленного производства соединений с противораковыми, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Результаты работы опубликованы в журнале Metabolic Engineering.

Растение рододендрон вырабатывает уникальные вещества — меротерпеноиды, которые крайне перспективны для лечения ВИЧ, рака и диабета. Однако получать их из растений дорого и сложно. Японские учёные сумели внедрить в бактерию E. coli (кишечная палочка) гены растений и грибов, оптимизировав её метаболизм для синтеза необходимых веществ.

Исследователи добились выхода 202 мг вещества на литр бактериальной культуры, что в 40 раз превышает прошлые достижения. Более того, они успешно синтезировали грифоловую кислоту, обладающую мощным обезболивающим эффектом.

Учёные уверены, что их платформа позволит в ближайшем будущем массово производить сложные природные компоненты, которые раньше считались недоступными для промышленной фармакологии.

Тёмный шоколад защищает сердце и печень

Употребление тёмного шоколада с высоким содержанием какао снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения печени. К такому выводу пришли авторы обзорного исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

Польза кроется в флаванолах (эпикатехине и катехине), которыми богат шоколад. Это мощные антиоксиданты, которые подавляют воспаление и увеличивают уровень оксида азота. Последний улучшает эластичность сосудов и способствует снижению артериального давления.

Исследования также показали положительное влияние на печень. Биоактивные соединения какао способствуют снижению уровня жира в тканях печени (стеатоза). У пациентов с метаболическими нарушениями после употребления какао улучшался липидный профиль крови.

Однако учёные предупреждают о высокой калорийности шоколада, из-за чего могут появиться лишние килограммы, что вредит и сердцу, и печени. Эксперты рекомендуют выбирать тёмный шоколад (больше 70% какао) и есть его в умеренных количествах.

Главное о науке за неделю

Физическая активность помогает людям с деменцией сохранять самостоятельность. Короткие ролики о здоровой еде снижают тягу к фастфуду, а тёмный шоколад при умеренном употреблении поддерживает сосуды и печень.

На этой неделе были предложены и новые терапевтические подходы. Так, гипоксия может быть полезной при сахарном диабете, а генетически модифицированную кишечную палочку превратили в платформу для производства перспективных лекарств.

