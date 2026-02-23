Вакцина из пива и унитаз-лаборатория: что творят учёные

Иногда новости о медицинских открытиях кажутся странными: пивная вакцина, умный унитаз или жвачка-тест. Но за необычной формой скрываются реальные исследования. Разобрали три примера, когда предложение учёных сначала вызывало смех, а потом интерес.

Пивная вакцина

Вирусолог Крис Бак, сотрудник National Cancer Institute, предложил необычный способ вакцинации от полиомавирусов — через напиток с особой пеной. Это группа небольших вирусов с ДНК без внешней оболочки. Они широко распространены в природе: по разным данным, ими заражены от 35 до 90% населения. У большинства людей полиомавирусы присутствуют в организме бессимптомно и никак себя не проявляют, но при выраженном иммунодефиците они активизируются и могут вызвать серьёзные заболевания и рак кожи.

Бак вывел штамм дрожжей, обогащённый вирусоподобными частицами, которые должны вызывать иммунный ответ. Они знакомят иммунную систему с возбудителем, при этом самого вируса в них нет. Бак испытал вакцину на себе, добавив дрожжи с частицами в домашнее пиво. По его словам, после этого в крови появились антитела к нескольким подтипам полиомавируса. Учёный планировал опубликовать результаты в научном журнале, однако Комитет по этике исследований Национальных институтов здравоохранения посчитал такие эксперименты недопустимыми и не одобрил статью. Поэтому строгих научных исследований о пивной вакцине против полиомавирусов нет. Хотя похожую технологию доставки вакцин изучают давно, до экспериментов над людьми ещё никто не доходил.

Унитаз-лаборатория

Исследователи из Стэндфордского университета представили концепцию «умного» туалета, который делает анализы кала и мочи. Устройство оснащено сенсорами, системой распознавания пользователя по отпечатку пальца и анатомическим особенностям.

Унитаз может оценивать физические параметры (объём и скорость мочеиспускания, длительность и интенсивность потока, форму и консистенцию кала), химический (pH мочи, содержание глюкозы, белка, кетоновых тел, эритроцитов и лейкоцитов) и микробиологический состав (наличие патогенных бактерий и вирусов). По мнению исследователей, такой туалет может стать ежедневным скрининговым инструментом и помогать отслеживать заболевания кишечника и мочеполовой системы на ранних стадиях.

Разработка показала работоспособность на уровне прототипа. Позже появились коммерческие предложения с похожей идеей, правда, в единичных экземплярах. По мнению авторов, у технологии есть потенциал, чтобы упростить профилактику серьёзных болезней.

Жвачка-вакцина и жвачка-тест

В 2024 году команда из Университета Пенсильвании разработала жевательную резинку, которая обезвреживают вирусы гриппа и простого герпеса. Учёные создали лекарственную жевательную резинку из бобов лаблаб (Lablab purpureus). Это растение содержит натуральный противовирусный белок‑ловушку FRIL. Лабораторные исследования показали, что такая жвачка может на 95% нейтрализовать два вируса простого герпеса (HSV‑1 и HSV‑2) и два штамма гриппа A (H1N1 и H3N2).

Это не единственное применение жевательной резинки в интересах науки. Учёные из Вюрцбургского университета в Германии создали жвачку, которая показывает, болен человек гриппом или нет. Они синтезировали специальную молекулу‑«приманку» и добавили её в жевательную резинку. Лабораторные эксперименты с образцами слюны показали: когда «приманка» сталкивается с нейраминидазой (ферментом вируса гриппа), высвобождается тимол (ароматическое соединение), который даёт специфичный вкус. При этом молекула реагирует только на вирус, а бактерии игнорирует.

Главное: современная медицина часто удивляет нестандартными идеями

За странными концепциями — пивная вакцина, «умный» унитаз или жевательная резинка — стоит реальная наука. Креативный подход помогает искать новые способы профилактики, диагностики и доставки лекарств. И хотя большинство технологий пока на стадии прототипа, за ними может быть будущее.

