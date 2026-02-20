Раскрыты три причины беречь слух, иначе беда

Почему важно беречь слух: как сохранение способности слышать защищает мозг
Современная наука показывает: снижение слуха увеличивает риск падений, депрессии и деменции. Разобрались, почему слух так уязвим, как тишина защищает мозг и что можно сделать, чтобы сохранить способность слышать остро.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, сегодня около 1,5 миллиарда человек во всём мире живут с потерей слуха. К 2050 году эта цифра может достичь 2,5 миллиарда. При этом более 1,1 миллиарда молодых людей рискуют потерять слух из‑за небезопасного прослушивания музыки и воздействия шума.
Как работает слух
Слух — это одна из самых сложных сенсорных систем, которая начинается с ушных раковин и заканчивается в коре головного мозга.
- Наружное ухо (ушная раковина и слуховой проход) улавливает звуковые волны и направляет их к барабанной перепонке.
- Среднее ухо — это система из трёх косточек (молоточек, наковальня, стремечко), которые усиливают вибрацию и передают её во внутреннее ухо.
- Внутреннее ухо — это улитка, заполненная жидкостью, в которой находятся тысячи волосковых клеток. Именно они преобразуют механические волны в электрические сигналы.
- Слуховой нерв передаёт эти сигналы в слуховую кору мозга, где они распознаются как речь, музыка или шум.
Волосковые клетки улитки — это самая уязвимая часть системы. Они не восстанавливаются, и именно их повреждение чаще всего ведёт к снижению слуха.
Причины снижения слуха
Снижение слуха может начаться в любом возрасте и по разным причинам:
- Возрастные изменения (пресбиакузис). Это естественный процесс старения волосковых клеток. К 75 годам почти у двух из трёх людей есть снижение слуха.
- Шумовое повреждение. Длительное или резкое воздействие громких звуков (работа, музыка, техника) повреждает волосковые клетки. Это одна из главных предотвратимых причин глухоты.
- Инфекции. Отиты (особенно в детстве), менингит, краснуха, корь могут повредить слуховой аппарат.
- Ототоксичные лекарства. Некоторые антибиотики, химиопрепараты, диуретики и противомалярийные средства могут повреждать улитку или слуховой нерв.
- Травмы. Удар по голове, баротравма (взрыв, резкая смена давления) или попадание инородного тела в ухо могут привести к повреждению слуха.
- Генетика. У некоторых людей предрасположенность к снижению слуха заложена в генах.
- Серная пробка. Скопление ушной серы может временно ухудшать слух, но его легко устранить на приёме у врача.
- Отосклероз. Это патологическое разрастание костной ткани в среднем ухе, которое нарушает передачу звука.
На что влияет снижение слуха
Снижение слуха — это системная проблема, которая затрагивает мозг, эмоции и физическую безопасность.
Мышление и деменция
Исследование, опубликованное в JAMA Neurology выявило значимую связь между снижением слуха и риском деменции. Чем сильнее снижение, тем выше риск. Лёгкая потеря слуха увеличивает риск деменции примерно в 2 раза, средняя — уже в 3 раза, а тяжёлая — в 5 раз.
Механизмы этой связи до конца не изучены, но есть несколько гипотез:
- Сенсорная депривация: мозг получает меньше информации и теряет функциональную активность.
- Постоянная слуховая нагрузка: человек с тугоухостью тратит больше ресурсов на распознавание речи, из‑за чего меньше сил остаётся на память и мышление.
- Изоляция: снижение слуха приводит к уменьшению общения, что лишает мозг стимуляции.
Другое исследование выявило нейробиологическую связь между потерей слуха и снижением умственных способностей. При ухудшении слуха уменьшается взаимодействие слуховых и речевых центров с областями мозга, отвечающими за память и принятие решений. Это показывает, что потеря слуха может влиять не только на восприятие звуков, но и на мышление и память. Авторы подчёркивают, что сохранение слуха помогает поддерживать здоровье мозга.
Психическое здоровье
Снижение слуха — один из факторов риска повышенной тревожности и депрессии. Например, метаанализ 24 когортных исследований показал, что потеря слуха увеличивает вероятность депрессивных симптомов независимо от возраста и сопутствующих факторов. Другое исследование в рамках UK Biobank на 130 000 участников также выявило, что у людей с ухудшением слуха более высокий риск депрессии и тревожных расстройств.
Физическая безопасность
Слух и равновесие тесно связаны. Люди с тугоухостью чаще падают. В одном исследовании у людей 40–69 лет с умеренной или тяжёлой тугоухостью риск падений был в 3 раза выше. Это связано как с нарушением баланса, так и с тем, что человек не слышит предупредительных сигналов.
Почему важно быть в тишине
Для слуха и мозга тишина — это не просто комфорт, а профилактика. Длительный шум повреждает волосковые клетки внутреннего уха и повышает уровень стресса. Даже если вы этого не чувствуете, постоянный фоновый шум (офис, транспорт, техника) заставляет мозг работать с перегрузкой. Поэтому полезно периодически устраивать себе периоды тишины — это может помочь снизить нагрузку на нервную систему.
Как защитить слух
- Беруши: всегда носите с собой и используйте в шумных местах.
- Режим прослушивания: ограничьте громкость наушников до 60% от максимальной, делайте перерывы через 60 минут прослушивания.
- Работа: если заняты на производстве или на стройке, используйте беруши или специальные шумоподавляющие наушники.
- Вакцинация: делайте прививки от гриппа, краснухи, кори и менингита. Все эти заболевания могут осложниться воспалением уха или повреждением слуха, поэтому вакцинация помогает защитить слух косвенно.
- Лекарства: при назначении антибиотиков и других препаратов уточняйте у врача, есть ли ототоксичность.
Когда и как проверять слух
Снижение слуха часто развивается постепенно, и человек не замечает изменений. Если вы стали часто просить повторить сказанное, громко включаете телевизор или не слышите звонок в дверь, это сигнал проверить слух.
Основные методы обследования:
- Аудиограмма — основной тест у лор-врача или сурдолога, который определяет порог слышимости на разных частотах.
- Тимпанометрия — проверка состояния барабанной перепонки и среднего уха.
- Отоакустические эмиссии — тест для оценки функции волосковых клеток внутреннего уха.
Взрослым рекомендуется проверять слух раз в 10 лет, после 50 лет — раз в три года, после 65 — раз в год.
Главное: снижение слуха повышает риск деменции, падений, депрессии
Волосковые клетки внутреннего уха не восстанавливаются, а шум, инфекции, лекарства и возраст их повреждают. Защищать слух помогают беруши, контроль громкости на наушниках, индивидуальные средства защиты на работе, вакцинация и осторожность с ототоксичными препаратами. Проверять слух важно регулярно: взрослым — раз в 10 лет, после 50 — раз в три года, после 65 — ежегодно, а при первых симптомах — сразу.