Раскрыты три причины беречь слух, иначе беда

Современная наука показывает: снижение слуха увеличивает риск падений, депрессии и деменции. Разобрались, почему слух так уязвим, как тишина защищает мозг и что можно сделать, чтобы сохранить способность слышать остро.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, сегодня около 1,5 миллиарда человек во всём мире живут с потерей слуха. К 2050 году эта цифра может достичь 2,5 миллиарда. При этом более 1,1 миллиарда молодых людей рискуют потерять слух из‑за небезопасного прослушивания музыки и воздействия шума.

Как работает слух

Слух — это одна из самых сложных сенсорных систем, которая начинается с ушных раковин и заканчивается в коре головного мозга.

Наружное ухо (ушная раковина и слуховой проход) улавливает звуковые волны и направляет их к барабанной перепонке.

(ушная раковина и слуховой проход) улавливает звуковые волны и направляет их к барабанной перепонке. Среднее ухо — это система из трёх косточек (молоточек, наковальня, стремечко), которые усиливают вибрацию и передают её во внутреннее ухо.

— это система из трёх косточек (молоточек, наковальня, стремечко), которые усиливают вибрацию и передают её во внутреннее ухо. Внутреннее ухо — это улитка, заполненная жидкостью, в которой находятся тысячи волосковых клеток. Именно они преобразуют механические волны в электрические сигналы.

— это улитка, заполненная жидкостью, в которой находятся тысячи волосковых клеток. Именно они преобразуют механические волны в электрические сигналы. Слуховой нерв передаёт эти сигналы в слуховую кору мозга, где они распознаются как речь, музыка или шум.

Волосковые клетки улитки — это самая уязвимая часть системы. Они не восстанавливаются, и именно их повреждение чаще всего ведёт к снижению слуха.

Причины снижения слуха

Снижение слуха может начаться в любом возрасте и по разным причинам:

Возрастные изменения (пресбиакузис). Это естественный процесс старения волосковых клеток. К 75 годам почти у двух из трёх людей есть снижение слуха.

Это естественный процесс старения волосковых клеток. К 75 годам почти у двух из трёх людей есть снижение слуха. Шумовое повреждение. Длительное или резкое воздействие громких звуков (работа, музыка, техника) повреждает волосковые клетки. Это одна из главных предотвратимых причин глухоты.

Длительное или резкое воздействие громких звуков (работа, музыка, техника) повреждает волосковые клетки. Это одна из главных предотвратимых причин глухоты. Инфекции. Отиты (особенно в детстве), менингит, краснуха, корь могут повредить слуховой аппарат.

Отиты (особенно в детстве), менингит, краснуха, корь могут повредить слуховой аппарат. Ототоксичные лекарства. Некоторые антибиотики, химиопрепараты, диуретики и противомалярийные средства могут повреждать улитку или слуховой нерв.

Некоторые антибиотики, химиопрепараты, диуретики и противомалярийные средства могут повреждать улитку или слуховой нерв. Травмы. Удар по голове, баротравма (взрыв, резкая смена давления) или попадание инородного тела в ухо могут привести к повреждению слуха.

Удар по голове, баротравма (взрыв, резкая смена давления) или попадание инородного тела в ухо могут привести к повреждению слуха. Генетика. У некоторых людей предрасположенность к снижению слуха заложена в генах.

У некоторых людей предрасположенность к снижению слуха заложена в генах. Серная пробка. Скопление ушной серы может временно ухудшать слух, но его легко устранить на приёме у врача.

Скопление ушной серы может временно ухудшать слух, но его легко устранить на приёме у врача. Отосклероз. Это патологическое разрастание костной ткани в среднем ухе, которое нарушает передачу звука.

На что влияет снижение слуха

Снижение слуха — это системная проблема, которая затрагивает мозг, эмоции и физическую безопасность.

Мышление и деменция

Исследование, опубликованное в JAMA Neurology выявило значимую связь между снижением слуха и риском деменции. Чем сильнее снижение, тем выше риск. Лёгкая потеря слуха увеличивает риск деменции примерно в 2 раза, средняя — уже в 3 раза, а тяжёлая — в 5 раз.

Механизмы этой связи до конца не изучены, но есть несколько гипотез:

Сенсорная депривация: мозг получает меньше информации и теряет функциональную активность.

и теряет функциональную активность. Постоянная слуховая нагрузка: человек с тугоухостью тратит больше ресурсов на распознавание речи, из‑за чего меньше сил остаётся на память и мышление.

Изоляция: снижение слуха приводит к уменьшению общения, что лишает мозг стимуляции.

Другое исследование выявило нейробиологическую связь между потерей слуха и снижением умственных способностей. При ухудшении слуха уменьшается взаимодействие слуховых и речевых центров с областями мозга, отвечающими за память и принятие решений. Это показывает, что потеря слуха может влиять не только на восприятие звуков, но и на мышление и память. Авторы подчёркивают, что сохранение слуха помогает поддерживать здоровье мозга.

Психическое здоровье

Снижение слуха — один из факторов риска повышенной тревожности и депрессии. Например, метаанализ 24 когортных исследований показал, что потеря слуха увеличивает вероятность депрессивных симптомов независимо от возраста и сопутствующих факторов. Другое исследование в рамках UK Biobank на 130 000 участников также выявило, что у людей с ухудшением слуха более высокий риск депрессии и тревожных расстройств.

Физическая безопасность

Слух и равновесие тесно связаны. Люди с тугоухостью чаще падают. В одном исследовании у людей 40–69 лет с умеренной или тяжёлой тугоухостью риск падений был в 3 раза выше. Это связано как с нарушением баланса, так и с тем, что человек не слышит предупредительных сигналов.

Почему важно быть в тишине

Для слуха и мозга тишина — это не просто комфорт, а профилактика. Длительный шум повреждает волосковые клетки внутреннего уха и повышает уровень стресса. Даже если вы этого не чувствуете, постоянный фоновый шум (офис, транспорт, техника) заставляет мозг работать с перегрузкой. Поэтому полезно периодически устраивать себе периоды тишины — это может помочь снизить нагрузку на нервную систему.

Как защитить слух

Беруши: всегда носите с собой и используйте в шумных местах.

Режим прослушивания: ограничьте громкость наушников до 60% от максимальной, делайте перерывы через 60 минут прослушивания.

делайте перерывы через 60 минут прослушивания. Работа: если заняты на производстве или на стройке, используйте беруши или специальные шумоподавляющие наушники.

Вакцинация: делайте прививки от гриппа, краснухи, кори и менингита. Все эти заболевания могут осложниться воспалением уха или повреждением слуха, поэтому вакцинация помогает защитить слух косвенно.

делайте прививки от гриппа, краснухи, кори и менингита. Все эти заболевания могут осложниться воспалением уха или повреждением слуха, поэтому вакцинация помогает защитить слух косвенно. Лекарства: при назначении антибиотиков и других препаратов уточняйте у врача, есть ли ототоксичность.

Когда и как проверять слух

Снижение слуха часто развивается постепенно, и человек не замечает изменений. Если вы стали часто просить повторить сказанное, громко включаете телевизор или не слышите звонок в дверь, это сигнал проверить слух.

Основные методы обследования:

Аудиограмма — основной тест у лор-врача или сурдолога, который определяет порог слышимости на разных частотах.

— основной тест у лор-врача или сурдолога, который определяет порог слышимости на разных частотах. Тимпанометрия — проверка состояния барабанной перепонки и среднего уха.

— проверка состояния барабанной перепонки и среднего уха. Отоакустические эмиссии — тест для оценки функции волосковых клеток внутреннего уха.

Взрослым рекомендуется проверять слух раз в 10 лет, после 50 лет — раз в три года, после 65 — раз в год.

Главное: снижение слуха повышает риск деменции, падений, депрессии

Волосковые клетки внутреннего уха не восстанавливаются, а шум, инфекции, лекарства и возраст их повреждают. Защищать слух помогают беруши, контроль громкости на наушниках, индивидуальные средства защиты на работе, вакцинация и осторожность с ототоксичными препаратами. Проверять слух важно регулярно: взрослым — раз в 10 лет, после 50 — раз в три года, после 65 — ежегодно, а при первых симптомах — сразу.

