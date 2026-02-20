Диагносты назвали условия для максимально точного УЗИ

Ультразвуковое исследование — один из самых доступных и безопасных методов диагностики. Оно позволяет в реальном времени оценить структуру органов и заподозрить патологию без лучевой нагрузки. Но точность УЗИ зависит не только от аппарата и врача, подготовка пациента тоже важна. Разобрались, что делать и чего не делать перед УЗИ.

Общие правила

Перед процедурой нужно сообщить врачу о хронических заболевания, операциях и лекарствах, которые вы принимаете. Это влияет на интерпретацию. Специальная диета нужна далеко не всегда, но алкоголь и курение накануне лучше исключить.

Иногда лечащий врач просит прекратить приём лекарств за несколько дней до исследования. Это нужно, чтобы оценить работу органа без медикаментозной поддержки. Однако самостоятельно отменять препараты нельзя. Если врач не дал специальных инструкций, лучше следовать общим правилам.

Специальная подготовка нужна для УЗИ органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства. К остальным обследованиям готовиться обычно не надо.

За 2–3 дня до этих исследований нужно исключить из рациона продукты, которые усиливают газообразование, — это мешает визуализации. На время желательно отказаться от:

всех бобовых (фасоль, горох, кукуруза);

хлебобулочных изделий;

овощей (особенно капусты);

фруктов;

молока и кисломолочных продуктов;

газированных напитков.

Рацион перед УЗИ должен по большей части состоять из варёной или приготовленной на пару пищи. Можно есть:

нежирное мясо птицы;

злаковые каши;

обезжиренный твёрдый сыр;

куриные яйца.

УЗИ органов малого таза

Подготовка зависит от того, каким датчиком будет проводиться исследование.

Трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку). В этом случае врач водит датчиком по животу. Перед исследованием нужно наполнить мочевой пузырь. Как сказано в руководстве Американского института ультразвука в медицине (AIUM), жидкость обеспечивает лучшую проводимость ультразвуковых волн. К тому же стенки растянутого органа отодвигают петли кишечника и улучшают визуализацию.

Обычно достаточно выпить 0,5–1 литр негазированной воды примерно за час до процедуры.

Трансвагинально. Состояние органов репродуктивной системы у женщин обычно проводят влагалищным датчиком. Для такого обследования мочевой пузырь, наоборот, должен быть пустым. Рутинно УЗИ делают на 5–12-й день менструального цикла.

Трансректально. У мужчин УЗИ органов малого таза могут проводить трансректально (ТРУЗИ). Чаще всего такой доступ используют для оценки предстательной железы. Перед процедурой нужно опорожнить кишечник (допустимо использовать микроклизму). Мочевой пузырь изначально должен быть умеренно наполнен, но в ходе УЗИ врач может попросить опорожнить его и продолжить исследование уже на пустой мочевой пузырь.

Узи органов брюшной полости

Включает оценку состояния печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезёнки.

Основной помехой для врача при этом исследовании служат газы. Поэтому за несколько дней до УЗИ нужно строго соблюдать диету и не есть продукты, вызывающие метеоризм.

Британское общество медицинской ультразвуковой диагностики рекомендует на ужин съесть обезжиренную пищу, а потом воздержаться от еды на 8–12 часов. AIUM рекомендует выдержать хотя бы 4-часовой период голодания. Особенно это важно для оценки желчного пузыря. Натощак он растягивается и лучше визуализируется на экране.

Во время обследования поджелудочной железы врач может попросить выпить стакан воды или сменить положение, чтобы лучше рассмотреть орган.

УЗИ забрюшинного пространства

Оно подразумевает оценку почек, надпочечников, мочеточника, брюшного отдела аорты, нижней полой вены и лимфоузлов. Обследование тоже нужно проводить натощак. Последний приём пищи должен быть минимум за 4 часа до исследования.

Для лучшей оценки собирательной системы почек врач может попросить за час до УЗИ выпить 4–6 стаканов негазированной воды.

Главное: правильная подготовка повышает информативность УЗИ

Точность УЗИ зависит не только от квалификации врача и от аппарата — подготовка пациента тоже играет важную роль. Для УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза важно исключить продукты, вызывающие газообразование. Перед трансабдоминальным УЗИ (через живот) нужно наполнить мочевой пузырь: это улучшает визуализацию. Также в ходе обследования врач может попросить сменить положение тела или опорожнить мочевой пузырь.

