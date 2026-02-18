Скрытые угрозы: какие анализы могут спасти жизнь мужчине старше 50 лет

После 50 лет организм работает иначе. Риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета растёт, а многие процессы долго протекают без симптомов. Поэтому возрастной чекап — это не формальность, а инструмент ранней диагностики. Разобрались, какие анализы и обследования нужно пройти всем мужчинам после 50.

Скрининг на рак простаты

Это одно из самых частых онкологических заболеваний у мужчин старше 50 лет. Показатели простатспецифического антигена в крови (ПСА) считают маркером рака простаты.

Анализ входит в план диспансеризации для мужчин после 45 лет. Его сдают раз в 5 лет (в 45, 50, 55, 60 и 65 лет). Однако повышенный ПСА не всегда означает рак, и, наоборот, медленно прогрессирующие опухоли могут быть и при нормальных показателях. Если есть жалобы или врач подозревает заболевания предстательной железы, рекомендуют делать трансректальное УЗИ (его иногда называют ТРУЗИ). Исследование позволяет оценить объём органа и рассчитать плотность (при раке предстательной железы она повышается).

Анализ мочи

По нему можно оценить работу почек и мочеполовой системы. Основные показатели:

цвет,

кислотность,

плотность,

белок,

глюкоза,

кетоновые тела,

лейкоциты.

Если есть жалобы на мочеиспускание (боль, прерывистая струя, ощущение неполного опорожнения), стоит обратиться к урологу для более детального обследования.

Анализы крови: базовый минимум

Лабораторные показатели позволяют выявить проблемы в системе кроветворения и оценить работу внутренних органов. Так можно обнаружить сахарный диабет 2-го типа или проблемы с почками и печенью.

Основные показатели:

лейкоциты,

эритроциты,

белок,

глюкоза,

гемоглобин,

печёночные ферменты (АЛТ и АСТ),

креатинин,

мочевина.

Липидный профиль

Этот анализ показывает уровень:

общего холестерина,

ЛПНП («плохого» холестерина),

ЛПВП («хорошего» холестерина),

триглицеридов.

Контроль липидов помогает оценить состояние сердечно-сосудистой системы и рассчитать риск инфаркта и инсульта.

Кардиоскрининг

Кроме рутинного ЭКГ важно оценить риск сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE2. Это специальный калькулятор, который учитывает возраст, образ жизни, результаты анализов, показатели артериального давления и рассчитывает вероятность инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет.

Пациентов с высоким риском направляют на УЗИ сосудов ног и брахиоцефальных артерий, которое помогает оценить состояние эндотелия — внутреннего слоя сосудов.

Скрининг на колоректальный рак

Риск рака толстой и прямой кишки заметно увеличивается после 50 лет. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В рамках диспансеризации всем после 50 лет нужно:

раз в два года сдавать кал на скрытую кровь;

при положительном анализе — пройти колоноскопию.

Международные клинические рекомендации отличаются и рассматривает колоноскопию как первичный скрининговый метод. Американское общество онкологов рекомендует раз в 10 лет делать колоноскопию всем пациентам старше 45 лет, даже если анализ кала на скрытую кровь был отрицательным. Такой же позиции придерживается Рабочая группа профилактической службы США (USPSTF).

Главное о чекапе для мужчин после 50

После 50 лет медицинские обследования становятся ключевым инструментом для сохранения здоровья и качества жизни. Анализы крови, ЭКГ, УЗИ и скрининг на рак простаты и кишечника помогают выявить проблемы на ранних стадиях. Пройти эти обследования почти всегда можно бесплатно в рамках диспансеризации и профосмотров.

