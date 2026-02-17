Биохакинг бросает вызов природе: оптимизируй тело и живи дольше. Но за обещаниями вечной молодости скрываются опасные эксперименты над собой. На примере историй трёх бизнесменов-биохакеров разобрались, почему попытки взломать тело и мозг — утопия, на которой зарабатывают миллионы.

Что такое биохакинг

С английского термин можно перевести как «взлом биологии». Это попытка выжать максимум из собственного организма с помощью биологии, химии и технологий. Биохакеры ставят эксперименты на себе, ищут универсальный способ стать сильнее, умнее и моложе. Именно в этом отличие биохакинга от ЗОЖ, который стремится к балансу и умеренности.

Методы биохакинга могут опираться на настоящие исследования, но предварительные данные часто преувеличивают и трактуют слишком свободно. В итоге результаты пилотных экспериментов подают как доказанные факты и призыв к действию. Так было с исследованиями о влиянии жиров и высокобелковой диеты на мозг. Большая часть данных о пользе таких рационов получена на животных моделях или у людей с хроническими заболеваниями. Тем не менее биохакеры превратили эти результаты в универсальные рекомендации, называя диеты «ключом к прокачке мозга» и «секретом вечной молодости».

«Старение нельзя просто выключить, заблокировать или отсрочить какой-то процедурой или добавкой. Можно прожить дольше и повысить качество жизни, если уменьшить факторы риска и поддерживать базовые системы организма: А все, что обещает волшебный эффект после применения — БАДы, лекарства, процедуры — имеет вполне реальные побочные эффекты». Елена Викторовна Коновалова врач-гинеколог, врач УЗИ, нутрициолог

Регуляторы здравоохранения считают методы, которые пропагандирует биохакинг, потенциально опасными. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) прямо называет продажу продуктов и процедур для лечения или омоложения без доказательств эффективности мошенничеством. Ведомство подчёркивает: добавки не проходят обязательную проверку и могут содержать потенциально опасные вещества.

Крупнейшие объединения врачей придерживаются такого же мнения. В декларации World Medical Association методы без научной базы называют псевдотерапией и рассматривают как рискованные.

Главные биохакеры-миллиардеры

Истории трёх биохакеров-миллиардеров, построивших бизнес на попытках разгадать секрет вечной молодости и здоровья, очень похожи.

«Биохакеры в большинстве своём продают не здоровье, а идею, что старение можно поставить на паузу, если заплатить и строго следовать схеме, — говорит врач. — Доказательств этого нет, зато рисков много. Цена ошибки может быть очень высокой, особенно если эксперименты над собой ставит человек с хроническими заболеваниями».

Дэйв Аспри, 53 года

Это американский предприниматель, писатель и популяризатор биохакинга, основатель бренда Bulletproof 360 и концепции Bulletproof Coffee. Он стал одним из первых пропагандистов «осознанной оптимизации организма» с помощью питания, технологий и изменения образа жизни. Он начинал с того, что продавал кофе с маслом гхи (вариант топлёного масла) и МСТ-маслами (насыщенные жиры из кокосового или пальмового масел). В разное время продвигал пищевые добавки, ноотропы, криотерапию (воздействие экстремально низких температур), световые панели и электромагнитные устройства для омоложения. Сам пытался победить старение с помощью контролируемого голодания, стволовых клеток и нейростимуляции. По словам Аспри, на оптимизацию тела он потратил больше 2 млн долларов.

На его личном сайте продаются добавки, чистящие средства, световые панели и прочие товары для биохакинга. Он основал центр, где можно пройти пятидневный курс нейрообратной связи. Это «тренировка ума» с помощью устройств, которые показывают активность мозга в реальном времени. Дэйв Аспри называет эту практику «апгрейдом мозга», но эффективность метода показана только на личном опыте.

Брайан Джонсон, 49 лет

Это американский миллиардер и инвестор, основатель платёжной компании Braintree и нескольких стартапов. В 2020-е годы он увлёкся биохакингом и запустил проект для замедления старения Blueprint, его слоган — Don’t die («Не умирай»). Джонсон тратит миллионы долларов в год на процедуры по омоложению. Он ежедневно принимает десятки БАДов и регулярно мониторит состояние здоровья (сдаёт анализы, делает МРТ и колоноскопию без показаний). Скандальную известность приобрёл после череды сомнительных экспериментов над собой. Он переливал донорскую кровь (в том числе от сына) и делал пересадку чужой жировой ткани. Последняя процедура прошла неудачно: у биохакера началась аллергическая реакция. Несмотря на осложнения, Джонсон решил повторить попытку.

«Манипуляции с жировой тканью могут изменить внешний вид, но к долголетию это не относится. В лучшем случае пациент получит косметический результат, в худшем — осложнения, которые потом придется лечить, — комментирует врач. — То же самое можно сказать о переливания плазмы от молодых доноров. FDA предупреждает: клиническая польза для профилактики старения или улучшения памяти не доказана, а риски серьёзные».

Сам предприниматель убеждён, что благодаря этим методам его биологический возраст на 5–15 лет меньше хронологического.

На сайте его проекта можно купить готовые смеси для долголетия, капсулы для иммунитета, оливковое масло, орехи, косметику и даже шампуни.

Бен Гринфилд, 45 лет

Это американский фитнес-тренер, писатель и предприниматель. Он начинал как триатлонист и тренер, потом создал компанию Kion, которая продаёт биологически активные добавки и технологии для «оптимизации энергии». Также можно купить персональную программу наставничества от самого Гринфилда или его учеников.

Бывший спортсмен сочетает научные данные с экспериментами над собой. Он использовал гравитационные столы и висел вниз головой, чтобы растянуть позвоночник, сидел на экстремальной кетогенной диете с высоким содержанием белка, принимал инфракрасные и холодовые сауны и стимулировал мозг током.

Все эти истории показывают, что биохакинг часто превращается в бизнес. Медийные биохакеры зарабатывают миллионы, продавая свои авторские пищевые добавки и гаджеты для «оптимизации» организма.

Одновременно с сомнительными экспериментами они придерживаются рекомендаций доказательной медицины: регулярно занимаются спортом, контролируют вес, следят за сном, ограничивают потребление сахара и ультрапереработанных продуктов, отказываются от вредных привычек. Вероятно, именно эти привычки дают результат, но ЗОЖ трудно продать как уникальное знание. Он не требует «секретного протокола» и дорогих гаджетов. Базовые принципы здорового образа жизни легче продать, если оформить их как эксклюзивную систему для посвящённых. Хотя биохакинг выглядит как вызов природе, на практике это чаще бизнес-модель на стыке науки и маркетинга.

«Отделить маркетинг от медицины можно по трём признакам: обещание вечной молодости, отсутствие понятных показаний и продажа обязательного набора банок и процедур в одной подписке. Если что-то из этого есть в программе, значит, это маркетинг», — советует специалист.

Главное: у биохакинга больше общего с бизнесом, чем с медициной

Биохакинг — это не прорыв в науке о долголетии. За громкими словами о «взломе организма» часто стоят предварительные исследования, личные эксперименты и агрессивный маркетинг. То, что подаётся как революция, на деле оказывается интерпретацией отдельных научных данных. При этом сами биохакеры добиваются результатов прежде всего за счёт дисциплины, режима, спорта и контроля здоровья — того, что рекомендует доказательная медицина. Хотя «секретный протокол молодости» привлекает больше внимания, чем обычный ЗОЖ, биохакинг во многом остаётся индустрией на пересечении науки, амбиций и маркетинга.

