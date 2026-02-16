Опровергнут миф, что все болезни от нервов

В быту считается, что болезни — от ангины до рака — связаны в том числе с негативными эмоциями. Разобрались, есть ли этому научное подтверждение и что на самом деле происходит с организмом, когда грустно или весело.

© prostooleh/Freepik

Эмоции не создают болезнь из ничего, но они формируют биологический фон, который либо помогает организму бороться, либо делает его уязвимым.

Из всех реакций лучше всего изучен стресс, так как он вызывает относительно легко измеримые физиологические реакции. Они позволяют прямо и количественно связывать стресс с разными заболеваниями, включая сердечно‑сосудистые, иммунные и метаболические.

В то же время другие эмоции — гнев, грусть, радость, страх — измерить сложнее. Их физиологические эффекты труднее стандартизировать, поэтому влияние этих эмоций на здоровье пока изучено слабо.

Стресс и негативные эмоции

В медицине ведутся споры о том, какие болезни действительно связаны со стрессом, а какие вызваны другими причинами. Организм устроен очень сложно, и у большинства заболеваний несколько факторов риска одновременно.

Когда человек сталкивается с угрозой (реальной или воображаемой), активируется ось «гипоталамус — гипофиз — надпочечники». В кровь выбрасываются адреналин и кортизол. В краткосрочной перспективе это спасает жизнь, мобилизуя ресурсы. Но если стресс становится хроническим, эта система начинает разрушать организм изнутри.

Сегодня достоверно известно, что стресс не только отражается на физиологии человека, но и повышает риск развития многих заболеваний. Хронический стресс активизирует гормональные и воспалительные механизмы и повышает риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт и инсульт, через усиление воспаления и нарушение функции сосудов.

© Freepik

Стресс также влияет на метаболизм, способствуя развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета 2‑го типа, а его воздействие на иммунную систему приводит к дисбалансу цитокинов (регуляторов воспаления) и может усугублять аутоиммунные заболевания и хроническое воспаление.

Хронический гнев, тревога, грусть и зацикливание на прошлом могут серьёзно вредить организму. Склонность к нейротизму — частому переживанию негативных эмоций и враждебности — повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, гипертонии и других хронических болезней.

Негативные эмоции влияют на иммунитет: снижают активность лимфоцитов и клеток-киллеров, уменьшают количество лейкоцитов и вызывают воспалительные процессы. Эти изменения повышают вероятность артрита, остеопороза и некоторых видов рака.

Стресс и рак

Хотя хронический стресс действительно влияет на здоровье, его прямая связь с развитием рака пока не доказана. Научные исследования дают противоречивые результаты.

Связь между стрессом и риском рака может быть не прямой, а опосредованной. Хронический стресс часто приводит к нездоровому поведению: курению, перееданию, снижению физической активности или злоупотреблению алкоголем, а эти факторы сами повышают вероятность развития некоторых видов рака.

Сила позитивных эмоций

Если стресс изнашивает системы организма, то позитивные эмоции запускают процессы восстановления. Исследования показывают, что состояние благополучия — это не просто отсутствие стресса, а активный биологический процесс. Позитивные эмоции (радость, благодарность, любовь) могут действовать как естественный буфер, защищающий организм.

Снижение уровня кортизола: радость и смех способствуют снижению уровня «гормона стресса» в плазме крови. Это позволяет артериальному давлению стабилизироваться, а сердечному ритму — прийти в норму после нагрузок.

способствуют снижению уровня «гормона стресса» в плазме крови. Это позволяет артериальному давлению стабилизироваться, а сердечному ритму — прийти в норму после нагрузок. Укрепление иммунного ответа: положительный эмоциональный фон связан с более высоким уровнем иммуноглобулина А (IgA) — первой линии защиты организма от вирусов и бактерий.

связан с более высоким уровнем — первой линии защиты организма от вирусов и бактерий. Эндогенные «лекарства»: эндорфины и дофамин, вырабатывающиеся при приятных переживаниях, обладают обезболивающим эффектом и подавляют очаги микровоспалений в тканях.

Позитивные эмоции — не панацея и не заменяют лечение. Однако они создают фон, при котором защитные системы организма могут работать эффективно.

© lookstudio/Freepik

Главное: эмоции не вызывают болезни напрямую, но формируют биологический фон организма

Они влияют на иммунитет, гормональный фон и восстановительные процессы. Хронический стресс и негативные эмоции (гнев, тревога, грусть) повышают уровень кортизола и адреналина, усиливают воспаление, нарушают работу иммунной системы и повышают риск сердечно‑сосудистых, метаболических и других хронических заболеваний. Позитивные эмоции, напротив, снижают уровень стрессовых гормонов, способствуют укреплению иммунитета, стимулируют выработку эндорфинов и дофамина.

Важные исследования