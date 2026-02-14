Любовь не всегда полезна — учёные

Учёные выяснили, как отношения влияют на здоровье и поведение: любовь может оградить от лишних килограммов, но порой подтолкнуть к импульсивности.

Крепкие отношения снижают риск ожирения

Высокий уровень эмоциональной поддержки в браке связан с более низким риском ожирения. К такому выводу пришли исследователи из США, опубликовавшие работу в журнале Gut Microbes.

Участникам исследования проводили МРТ головного мозга при просмотре изображений еды. Также они сдавали кровь на уровень окситоцина и образцы для оценки метаболитов кишечной микробиоты. Выяснилось, что люди, состоящие в счастливом браке (оба партнёра удовлетворены уровнем отношений), имели более низкий индекс массы тела и реже демонстрировали признаки пищевой зависимости.

МРТ-сканирование показало, что у таких людей активнее работала дорсолатеральная префронтальная кора. Эта зона мозга связана с самоконтролем и подавлением тяги к еде. Кроме того, у таких участников были выявлены благоприятные изменения в кишечных метаболитах, связанных с регуляцией воспаления и обмена веществ. Это предварительные результаты, а чтобы подтвердить причинно-следственную связь, нужна дополнительные исследования.

Партнёры часто разделяют одни и те же психические расстройства

Крупнейшее исследование с участием более 6 миллионов пар показало, что у супругов часто одинаковые или схожие психиатрические диагнозы. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

Учёные проанализировали национальные медицинские базы данных Тайваня, Дании и Швеции, изучив распространённость депрессии, тревожности, СДВГ, аутизма, биполярного расстройства, ОКР, анорексии, шизофрении и некоторых зависимостей. Выяснилось, что люди с психическими расстройствами гораздо чаще вступают в брак с партнёром с тем же или похожим диагнозом, чем с человеком без него.

Авторы связывают это явление с ассортативным выбором — склонностью выбирать партнёров, похожих на себя. Важно отметить, что исследование не учитывало время постановки диагноза и выраженность симптомов.

Романтические стимулы снижают самоконтроль и способствуют рискованному поведению

Романтические образы и стимулы могут временно ослаблять самоконтроль и подталкивать человека к рискованным поступкам — от экстремальных развлечений до неэтичного поведения. К такому выводу пришёл китайский психолог Хэн Ли, опубликовавший серию экспериментов в журнале Scandinavian Journal of Psychology.

В четырёх исследованиях участникам показывали романтические изображения или истории, после чего оценивали их готовность к риску. Люди, столкнувшиеся с такими стимулами, чаще выбирали опасные варианты — например, прыжок с парашютом вместо экскурсии.

Анализ показал, что такой эффект связан со снижением чувства личного контроля. Примечательно, что если условия эксперимента усиливали самоконтроль (например, задания выполнялись в библиотеке), то влияние романтических стимулов исчезало. Автор подчёркивает, что эксперименты проводились с участием граждан Китая, поэтому результаты требуют дальнейшего подтверждения в других культурах.

Пары, которые познакомились онлайн, реже довольны отношениями

Люди, встретившие партнёра в интернете, реже испытывают удовлетворение отношениями по сравнению с теми, кто познакомился офлайн. К такому выводу пришла международная команда исследователей, опубликовавшая работу в журнале Telematics and Informatics.

Учёные проанализировали данные 6646 человек из 50 стран. Около 16% участников познакомились с партнёром онлайн. Среди пар, начавших отношения после 2010 года, этот показатель достигал уже 21%. Респонденты, которые познакомились в интернете, чаще сообщали о более низком уровне близости.

Авторы подчёркивают, что результаты не показывают прямой причинно-следственной связи. Другими словами, знакомство онлайн не обязательно приводит к краху в отношениях (просто вероятность такого сценария становится выше). Точных причин учёные не называют. Среди возможных объяснений — ориентация на внешность и меньшая схожесть партнёров по социальному или образовательному статусу.

«Гормон любви» усиливает не только привязанность, но и безразличие

Окситоцин, известный как «гормон любви», не просто усиливает привязанность, а действует в зависимости от психологического и социального контекста. К такому выводу пришли авторы двух исследований, опубликованных в журналах Current Biology и Journal of Neuroscience.

В опытах на желтобрюхих полёвках учёные показали, что окситоцин особенно важен на ранних этапах формирования социальных связей. Так, животные с отключёнными рецепторами окситоцина (из-за чего он не может реализовать свою функцию) дольше выбирали партнёра, а также хуже различали друзей и чужаков. При этом уже сформированные пары сохраняли свои отношения и без участия гормона.

В экспериментах с макаками-резусами окситоцин вводили в области мозга, связанные с эмоциями и социальной мотивацией. Если животное изначально было настроено на общение, то гормон усиливал это состояние. Если же макака не проявляла интереса к взаимодействию, окситоцин только закреплял замкнутость.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что окситоцин может усиливать не только привязанность, но и другие эмоции. Всё зависит от изначального психосоциального контекста.

Главное о том, как любовь влияет на здоровье

Крепкие отношения могут снижать риск ожирения и укреплять самоконтроль, тогда как романтические стимулы способны подталкивать к риску. При этом партнёры нередко оказываются похожи друг на друга даже по психическому здоровью. Исследования также показывают, что окситоцин — не просто «гормон любви», а регулятор, усиливающий текущее социальное состояние человека.

