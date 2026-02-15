Названо число зубов, от которого зависит долголетие
Важны не только красивая улыбка и свежее дыхание. Разобрались, почему и как долголетие зависит от ухода за полостью рта.
Крупные эпидемиологические исследования показывают, что здоровье ротовой полости влияет не только на качество жизни, но и на то, как человек стареет. Возможность нормально пережёвывать пищу и отсутствие хронического воспаления в полости рта связывают с более здоровым старением.
А вот потеря зубов и ухудшение состояния ротовой полости связаны с повышенным риском инвалидности и смертности. Примечательно, что эти наблюдения воспроизводятся в разных странах.
Количество зубов и продолжительность жизни
Люди, у которых в пожилом возрасте сохраняется больше собственных зубов, чаще доживают до старости без выраженных проблем со здоровьем и в целом живут дольше.
В 2022 году это подтвердила и группа японских учёных, опубликовавшая результаты своих исследований в Geriatrics & Gerontology International. Критическое количество зубов, от которого может зависеть качество старения, — 20. Если у пожилого человека сохранилось 20 собственных зубов и больше, то шансы на здоровую старость повышаются.
Примечательно, что к аналогичному выводу пришли и американские учёные, проводившие исследование независимо от японских коллег.
Почему так происходит
На первый взгляд, связь между состоянием ротовой полости и старением неочевидна. Но это совсем не так.
Питание, белок и мышцы
Питание — ключевое звено между состоянием ротовой полости и общим здоровьем. При потере зубов ухудшается жевательная функция. Человеку становится сложнее есть мясо, сыр, рыбу, свежие овощи, орехи и другую твёрдую и плотную пищу. Из-за этого снижается потребление белка, витаминов и микроэлементов. В первую очередь страдают мышцы — они ослабевают от нехватки белка.
Таким образом, потеря зубов ускоряет развитие саркопении —
возрастной потери мышц. Это приводит к:
- ослаблению мышц ног;
- снижению силы хвата;
- неустойчивой и/или замедленной походке;
- снижению выносливости.
Исследование группы британских и американских учёных показывает, что снижение физических функций у пожилых людей часто возникает после потери зубов.
Воспаление
Второй важный механизм связан с хроническим воспалением. Заболевания дёсен (прежде всего пародонтит) создают постоянный очаг инфекции и воспаления. Примечательно, что оно не только локальное. В крови при этом повышен уровень провоспалительных цитокинов и других маркеров воспаления.
Так болезни дёсен усиливают процессы, связанные с инфламейджингом (inflammation — воспаление и aging — старение). Это хроническое вялотекущее воспаление, которое развивается с возрастом и ускоряет старение органов.
Важно. Опасность низкоуровневого воспаления в том, что оно незаметно. Даже при отсутствии выраженных симптомов оно может постепенно разрушать организм. Именно поэтому плохое состояние дёсен — повод как можно раньше обратиться к врачу.
Психологические и социальные последствия
Связь между состоянием ротовой полости и качеством жизни в старости не ограничивается физиологией. Проблемы с зубами и дёснами часто затрагивают эмоциональное состояние и образ жизни. А эти факторы напрямую связаны с темпами старения.
Дискомфорт во время еды, нарушение дикции и изменения внешности могут снижать уверенность в себе. Человек начинает реже контактировать с другими, отказывается от совместных приёмов пищи и другой социальной активности.
Отметим, что социальная изоляция — фактор, который связан с повышенным риском смерти и ухудшением здоровья в пожилом возрасте. Кроме того, плохое состояние ротовой полости повышает риск депрессии.
Примечательно, что психологические проблемы и социальная изоляция негативно отражаются и на физическом здоровье. Человек меньше двигается, у него падает мотивация следить за своей формой или питанием.
Как сохранить зубы здоровыми
Для этого достаточно выполнять простые рекомендации:
- чистить зубы два раза в день;
- соблюдать гигиену межзубных промежутков (для этого подойдут зубные ёршики, флоссы и ирригаторы);
- регулярно посещать стоматолога (2 раза в год), даже если ничего не беспокоит;
- при потере зуба вовремя проводите протезирование (это нужно для сохранения других зубов и челюсти);
- соблюдать принципы сбалансированного питания;
- не игнорировать проблему кровоточивости дёсен (обязательно обратитесь к врачу).
Главное: здоровье ротовой полости — вопрос качества жизни в пожилом возрасте
От состояния зубов и дёсен во многом зависит питание, мышечная сила, физическая активность и уровень хронического воспаления. Уход за ротовой полостью — элемент здорового образа жизни. Сохранение зубов и здоровых дёсен — это вклад в физическую независимость и высокое качество жизни в пожилом возрасте.
