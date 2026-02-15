Названо число зубов, от которого зависит долголетие

Важны не только красивая улыбка и свежее дыхание. Разобрались, почему и как долголетие зависит от ухода за полостью рта.

© Freepik

Крупные эпидемиологические исследования показывают, что здоровье ротовой полости влияет не только на качество жизни, но и на то, как человек стареет. Возможность нормально пережёвывать пищу и отсутствие хронического воспаления в полости рта связывают с более здоровым старением.

А вот потеря зубов и ухудшение состояния ротовой полости связаны с повышенным риском инвалидности и смертности. Примечательно, что эти наблюдения воспроизводятся в разных странах.

Количество зубов и продолжительность жизни

Люди, у которых в пожилом возрасте сохраняется больше собственных зубов, чаще доживают до старости без выраженных проблем со здоровьем и в целом живут дольше.

В 2022 году это подтвердила и группа японских учёных, опубликовавшая результаты своих исследований в Geriatrics & Gerontology International. Критическое количество зубов, от которого может зависеть качество старения, — 20. Если у пожилого человека сохранилось 20 собственных зубов и больше, то шансы на здоровую старость повышаются.

Примечательно, что к аналогичному выводу пришли и американские учёные, проводившие исследование независимо от японских коллег.

Почему так происходит

На первый взгляд, связь между состоянием ротовой полости и старением неочевидна. Но это совсем не так.

Питание, белок и мышцы

Питание — ключевое звено между состоянием ротовой полости и общим здоровьем. При потере зубов ухудшается жевательная функция. Человеку становится сложнее есть мясо, сыр, рыбу, свежие овощи, орехи и другую твёрдую и плотную пищу. Из-за этого снижается потребление белка, витаминов и микроэлементов. В первую очередь страдают мышцы — они ослабевают от нехватки белка.

Таким образом, потеря зубов ускоряет развитие саркопении —

возрастной потери мышц. Это приводит к:

ослаблению мышц ног;

снижению силы хвата;

неустойчивой и/или замедленной походке;

снижению выносливости.

Исследование группы британских и американских учёных показывает, что снижение физических функций у пожилых людей часто возникает после потери зубов.

Воспаление

Второй важный механизм связан с хроническим воспалением. Заболевания дёсен (прежде всего пародонтит) создают постоянный очаг инфекции и воспаления. Примечательно, что оно не только локальное. В крови при этом повышен уровень провоспалительных цитокинов и других маркеров воспаления.

Так болезни дёсен усиливают процессы, связанные с инфламейджингом (inflammation — воспаление и aging — старение). Это хроническое вялотекущее воспаление, которое развивается с возрастом и ускоряет старение органов.

Важно. Опасность низкоуровневого воспаления в том, что оно незаметно. Даже при отсутствии выраженных симптомов оно может постепенно разрушать организм. Именно поэтому плохое состояние дёсен — повод как можно раньше обратиться к врачу.

Психологические и социальные последствия

Связь между состоянием ротовой полости и качеством жизни в старости не ограничивается физиологией. Проблемы с зубами и дёснами часто затрагивают эмоциональное состояние и образ жизни. А эти факторы напрямую связаны с темпами старения.

Дискомфорт во время еды, нарушение дикции и изменения внешности могут снижать уверенность в себе. Человек начинает реже контактировать с другими, отказывается от совместных приёмов пищи и другой социальной активности.

Отметим, что социальная изоляция — фактор, который связан с повышенным риском смерти и ухудшением здоровья в пожилом возрасте. Кроме того, плохое состояние ротовой полости повышает риск депрессии.

Примечательно, что психологические проблемы и социальная изоляция негативно отражаются и на физическом здоровье. Человек меньше двигается, у него падает мотивация следить за своей формой или питанием.

Как сохранить зубы здоровыми

Для этого достаточно выполнять простые рекомендации:

чистить зубы два раза в день;

зубы два раза в день; соблюдать гигиену межзубных промежутков (для этого подойдут зубные ёршики, флоссы и ирригаторы);

(для этого подойдут зубные ёршики, флоссы и ирригаторы); регулярно посещать стоматолога (2 раза в год), даже если ничего не беспокоит;

даже если ничего не беспокоит; при потере зуба вовремя проводите протезирование (это нужно для сохранения других зубов и челюсти);

(это нужно для сохранения других зубов и челюсти); соблюдать принципы сбалансированного питания;

не игнорировать проблему кровоточивости дёсен (обязательно обратитесь к врачу).

Главное: здоровье ротовой полости — вопрос качества жизни в пожилом возрасте

От состояния зубов и дёсен во многом зависит питание, мышечная сила, физическая активность и уровень хронического воспаления. Уход за ротовой полостью — элемент здорового образа жизни. Сохранение зубов и здоровых дёсен — это вклад в физическую независимость и высокое качество жизни в пожилом возрасте.

