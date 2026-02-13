Найдено негормональное средство от симптомов менопаузы

Новое лечение поможет скорректировать и другие неприятные симптомы.

Новое рандомизированное контролируемое исследование опубликовано в журнале Menopuse. продемонстрировало, что ёмкостно‑резистивную монополярную радиочастотную терапию (ЕРМРЧ) можно использовать как негормональное лечение генитоуринарного синдрома менопаузы.Это хроническое состояние, связанное со снижением уровня эстрогенов, которое включает сухость, жжение и дискомфорт во влагалище, а также учащённое мочеиспускание и рецидивирующие инфекции. Синдром поражает более половины женщин в постменопаузе, значительно снижает качество жизни и сексуальную функцию.

В исследовании приняли участие 62 женщины от 40 до 65 лет (средний возраст — 55 лет). Участниц случайным образом разделили на две группы: 32 женщины получали шесть еженедельных сеансов ЕРМРЧ, а 30 — плацебо-процедуры без активного радиочастотного излучения.

ЕРМРЧ применяют в эстетической медицине для антивозрастных процедур. В исследовании им постепенно нагревали тканей до температуры 41–43 °C в течение 10 минут. Контрольная группа получала те же манипуляции, но без подачи радиочастотной энергии.

В группе лечения средний показатель Индекса женской сексуальной функции (FSFI) повысился на 6 баллов сразу после курса процедур и сохранил прирост в 4 балла спустя 12 недель наблюдения. Для сравнения: в контрольной группе улучшение составило лишь 1,33 балла, а через три месяца и вовсе сменилось отрицательной динамикой (-0,41 балла).

Ещё более заметные изменения зафиксированы по Индексу здоровья влагалища (VHI). В основной группе показатель вырос на 5 баллов после лечения и на 7 баллов через 12 недель. В группе плацебо наблюдалась незначительная отрицательная динамика.

Кроме того, доля женщин с сексуальной дисфункцией в группе вмешательства сократилась с 75% до 53% — и этот результат сохранялся на протяжении всего периода наблюдения.

У исследования есть ограничения. Например, его проводили в одном центре с участием пациентов относительно молодого возраста, их набирали с помощью листовок и социальных сетей. Это может ограничить применимость результатов к женщинам старшего возраста, женщинам с хирургической менопаузой или женщинам с другими социально-демографическими характеристиками.

И всё же авторы считают емкостно‑резистивную монополярную радиочастотную терапию перспективным негормональным лечением генитоуринарного синдрома.

