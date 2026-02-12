Стало известно, как шум дороги повышает холестерин

Новое исследование Университета Оулу (Финляндия) показало, что воздействие шума ночью связано с изменениями уровня холестерина и липидных метаболитов в крови у взрослых.

Исследование LongITools, опубликованное в журнале Environmental Research, — одно из крупнейших на сегодняшний день в нём изучают, как долгосрочное воздействие транспортного шума может влиять на биологические процессы в организме.

Предыдущие исследования связывали транспортный шум с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, однако биологический механизм того, как шум «проникает под кожу», оставался неясным. Новое исследование помогает восполнить этот пробел, показывая, что воздействие шума связано с изменениями в метаболических путях задолго до развития заболевания.

Исследователи проанализировали данные 272 229 взрослых в возрасте 31 года и старше из трёх крупных европейских популяционных когорт: UK Biobank, Rotterdam Study и Northern Finland Birth Cohort 1966. Ночной шум от дорожного движения моделировали по месту жительства участников с использованием национальных карт шума. Воздействие шума оценивали в ночное время, когда люди вероятнее всего находились дома и были уязвимы к нарушениям сна.

Образцы крови проанализировали с помощью передовой метаболомной платформы на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для количественной оценки 155 метаболических биомаркеров. Этот подход позволил исследователям связать долгосрочное воздействие ночного шума с детальными метаболическими изменениями в крови.

Исследование показало, что воздействие ночного транспортного шума больше 55 децибел (звук обычного разговора) было связано с более высокими уровнями общего холестерина, холестерина ЛПНП («плохого»), липопротеинов, богатых этерифицированным холестерином, жирных кислот и мембраносвязанных липидов — все они играют важную роль в кардиометаболическом здоровье.

Важно понимать, что на первый взгляд тихий звук все равно представляет опасность — норма для звукового воздействия ночью около 30Дб (тикание часов).

Для большинства биомаркеров исследователи наблюдали чёткую зависимость «воздействие-ответ», причём метаболические изменения становились заметными, начиная с уровня 50 дБ.

«Наши результаты показывают, что ночной транспортный шум может тонко, но последовательно влиять на метаболическое здоровье, — говорит Иянь Хэ, ведущий автор исследования и докторант Университета Оулу. — Хотя изменения уровней холестерина и липидов у любого отдельного человека невелики, транспортный шум затрагивает очень большое количество людей, что означает потенциально значительное воздействие на общественное здоровье».

Это исследование дополняет растущий объем доказательств того, что защита людей от шумового воздействия, особенно ночью, может способствовать поддержанию долгосрочного кардиометаболического здоровья.

Учёные обращают внимание на важность городского планирования и проектирования зданий с хорошей шумоизоляцией.