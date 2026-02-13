Россиянам рассказали, как привить полезные привычки без труда

Полезные привычки без усилий: как СберПрайм помогает заботиться о себе каждый день
Полезные привычки не появляются по щелчку пальцев — им нужно время и подходящие условия. Когда всё необходимое для заботы о себе уже под рукой, процесс идёт гораздо легче. Именно на этом принципе и работает подписка СберПрайм: она помогает встроить здоровые решения в обычный день так, чтобы они не требовали дополнительных усилий.
Полезная еда всегда под рукой
Здоровое питание начинается с простых решений: яблоко вместо печенья, овощной салат вместо случайного перекуса. Со СберПрайм сделать такой выбор проще.
В партнёрском сервисе доставки «Самокат» можно заказывать свежие овощи, фрукты и другие продукты с быстрой доставкой и получать кешбэк бонусами Спасибо. В дальнейшем ими можно оплачивать до 99% стоимости заказа.
Небольшой лайфхак: поставьте на видном месте вазу с фруктами — так здоровые перекусы постепенно станут привычными.
Отдых, который действительно восстанавливает
Хороший отдых — это тоже привычка: телу и мозгу нужна качественная перезагрузка каждый день. Музыка на стриминге «Звук» помогает переключиться и расслабиться, а сериал или фильм на Okko — отвлечься от повседневных забот и перезагрузиться.
По подписке СберПрайм доступ к этим сервисам не ограничен, а значит, полезный отдых легко становится частью ежедневной рутины.
Путешествия как способ перезагрузки
Новые впечатления важны для психологического благополучия, и получать их важно регулярно. Для этого не обязательно лететь далеко: даже короткая поездка на выходные помогает сменить обстановку и восстановить силы.
С подпиской СберПрайм путешествовать выгоднее: доступен кешбэк за бронирования на сервисе «Отелло» и поездки в каршеринге «Ситидрайв». Меньше лишних трат — больше приятных впечатлений.
Забота о себе здесь и сейчас
Когда следить за здоровьем удобно, это перестаёт быть разовой задачей и превращается в устойчивую привычку. На телемедицинской платформе СберЗдоровье можно консультироваться с врачами онлайн — например, при длительном лечении или для контроля терапии.
Скорректировать дозировку лекарств, обсудить результаты анализов, задать уточняющие вопросы — всё это доступно в пару кликов. А с подпиской СберПрайм ещё и выгодно: действуют скидки на консультации и анализы — без лишней беготни и ненужных расходов.
Почему со СберПрайм заботиться о себе выгодно
СберПрайм помогает встроить заботу о себе в повседневную жизнь естественно и без стресса. Заказать полезные продукты, включить музыку, посмотреть фильм, спланировать поездку или проконсультироваться с врачом — всё это легко сделать в обычный день. В таких условиях полезные привычки формируются спокойнее и остаются с вами надолго.
Кроме того, подписка помогает экономить на повседневных финансовых вопросах, а это тоже важная часть внутреннего комфорта:
- платежи и переводы клиентам Сбера до 500 000 рублей в месяц — без комиссии;
- бесплатные уведомления о каждом платеже, переводе и остатке по счетам и СберКартам (вместо 99 рублей в месяц);
- +0,5% к ставке СберВклада и +1% к ставке накопительного счёта;
- 5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;
- скидки на отели, медицину и транспорт;
- платит один — пользуются четверо, это удобно для семьи или близких.
Начните с малого
Иногда для новых привычек нужен первый шаг. Первый месяц СберПрайм стоит всего 1 рубль — этого вполне достаточно, чтобы почувствовать, как удобно заботиться о себе без лишних усилий. Узнайте подробности и попробуйте подписку прямо сейчас.
