Россиянам рассказали, как привить полезные привычки без труда

Полезные привычки не появляются по щелчку пальцев — им нужно время и подходящие условия. Когда всё необходимое для заботы о себе уже под рукой, процесс идёт гораздо легче. Именно на этом принципе и работает подписка СберПрайм: она помогает встроить здоровые решения в обычный день так, чтобы они не требовали дополнительных усилий.

© benzoix/Freepik

Полезная еда всегда под рукой

Здоровое питание начинается с простых решений: яблоко вместо печенья, овощной салат вместо случайного перекуса. Со СберПрайм сделать такой выбор проще.

В партнёрском сервисе доставки «Самокат» можно заказывать свежие овощи, фрукты и другие продукты с быстрой доставкой и получать кешбэк бонусами Спасибо. В дальнейшем ими можно оплачивать до 99% стоимости заказа.

Небольшой лайфхак: поставьте на видном месте вазу с фруктами — так здоровые перекусы постепенно станут привычными.

Отдых, который действительно восстанавливает

Хороший отдых — это тоже привычка: телу и мозгу нужна качественная перезагрузка каждый день. Музыка на стриминге «Звук» помогает переключиться и расслабиться, а сериал или фильм на Okko — отвлечься от повседневных забот и перезагрузиться.

По подписке СберПрайм доступ к этим сервисам не ограничен, а значит, полезный отдых легко становится частью ежедневной рутины.

Путешествия как способ перезагрузки

Новые впечатления важны для психологического благополучия, и получать их важно регулярно. Для этого не обязательно лететь далеко: даже короткая поездка на выходные помогает сменить обстановку и восстановить силы.

С подпиской СберПрайм путешествовать выгоднее: доступен кешбэк за бронирования на сервисе «Отелло» и поездки в каршеринге «Ситидрайв». Меньше лишних трат — больше приятных впечатлений.

Забота о себе здесь и сейчас

Когда следить за здоровьем удобно, это перестаёт быть разовой задачей и превращается в устойчивую привычку. На телемедицинской платформе СберЗдоровье можно консультироваться с врачами онлайн — например, при длительном лечении или для контроля терапии.

Скорректировать дозировку лекарств, обсудить результаты анализов, задать уточняющие вопросы — всё это доступно в пару кликов. А с подпиской СберПрайм ещё и выгодно: действуют скидки на консультации и анализы — без лишней беготни и ненужных расходов.

Почему со СберПрайм заботиться о себе выгодно

СберПрайм помогает встроить заботу о себе в повседневную жизнь естественно и без стресса. Заказать полезные продукты, включить музыку, посмотреть фильм, спланировать поездку или проконсультироваться с врачом — всё это легко сделать в обычный день. В таких условиях полезные привычки формируются спокойнее и остаются с вами надолго.

Кроме того, подписка помогает экономить на повседневных финансовых вопросах, а это тоже важная часть внутреннего комфорта:

платежи и переводы клиентам Сбера до 500 000 рублей в месяц — без комиссии;

клиентам Сбера до 500 000 рублей в месяц — без комиссии; бесплатные уведомления о каждом платеже, переводе и остатке по счетам и СберКартам (вместо 99 рублей в месяц);

о каждом платеже, переводе и остатке по счетам и СберКартам (вместо 99 рублей в месяц); +0,5% к ставке СберВклада и +1% к ставке накопительного счёта;

СберВклада и +1% к ставке накопительного счёта; 5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах; скидки на отели, медицину и транспорт;

на отели, медицину и транспорт; платит один — пользуются четверо, это удобно для семьи или близких.

Начните с малого

Иногда для новых привычек нужен первый шаг. Первый месяц СберПрайм стоит всего 1 рубль — этого вполне достаточно, чтобы почувствовать, как удобно заботиться о себе без лишних усилий. Узнайте подробности и попробуйте подписку прямо сейчас.

