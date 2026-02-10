«Вода помнит всё»: академик РАН заступился за лженауку

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, высказался в поддержку гомеопатии. Разобрались, насколько правдивы приведённые учёным аргументы.

В феврале 2017 года Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой выпустила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Её эксперты также сделали заявление о недопустимости включения гомеопатических препаратов в клинические рекомендации. Недавно стало известно, что заместителем главы этой комиссии станет академик Сергей Колесников, чьи заявления о гомеопатии идут вразрез с современным научным знанием. Вот, что сказал учёный.

Гомеопатия существует больше 200 лет, доказательство лечебного действия есть

Начнём с того, что факт длительного существования гомеопатии вовсе не доказывает её эффективность. История медицины полна примеров методов, которые применяли веками, но впоследствии были признаны неэффективными или даже вредными — например, кровопускание или использование ртути при сифилисе.

Клинические исследования и мета-анализы не дают убедительных доказательств, что гомеопатия работает. Например, крупный анализ 110 клинических исследований гомеопатических средств, опубликованный в журнале The Lancet, показал, что эффект гомеопатии сопоставим с плацебо.

Другие систематические обзоры показывают, что возможные положительные эффекты гомеопатии, как правило, связаны с низким качеством исследований и не воспроизводятся в более строгих испытаниях.

Доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука, — фактически нет

Этот тезис звучит убедительно лишь на первый взгляд. На деле это переворачивание бремени доказательства. Логика здесь такая: раз никто не доказал, что гомеопатия не работает, значит, она может работать. Однако в науке такой подход считается ошибочным.

В медицине действует другое правило — доказывать эффективность должен тот, кто её утверждает, а не тот, кто сомневается. Иначе пришлось бы считать допустимыми любые методы, например, лечение магическими кристаллами (ведь официальных опровержений об отсутствии эффективности этого метода нет).

Здесь важно понимать:

отсутствие доказательств не равно доказательство отсутствия,

оно также не равно доказательство эффективности.

Для медицинских вмешательств действует жёсткий стандарт — пока не получены качественные данные (рандомизированные контролируемые исследования и метаанализы), метод считается неэффективным по умолчанию. Это вопрос безопасности пациентов.

Гомеопатия персонализированная, поэтому нельзя требовать 70–90% эффекта

Сторонники гомеопатии часто утверждают, что её нельзя оценивать по стандартам доказательной медицины, потому что это персонализированный метод — гомеопатический препарат подбирают индивидуально под конкретного человека.

Однако персонализированный подход — не уникальное свойство гомеопатии. Современная медицина уже давно работает именно так. Например, в онкологии лечение подбирают по молекулярным маркерам опухоли, в психиатрии — с учётом симптомов, генетики и ответа на терапию, и т.д. При этом все эти подходы скрупулёзно исследуются в клинических испытаниях.

Важно. Персонализация не отменяет необходимости доказательств, она лишь усложняет дизайн исследований.

Исследователи используют критерии, которые позволяют понять, какие особенности и факторы конкретного пациента определяют эффективность того или иного лечения.

Примечательно, что и гомеопатию также изучали в ключе индивидуализированной терапии. Однако результаты остаются теми же — эффект не появляется. Крупные анализы показывают, что чем выше качество исследования гомеопатического лечения (в том числе индивидуализированного), тем слабее эффект такой терапии.

Молекул нет, но возможно там работают другие механизмы

Степени разведения веществ в гомеопатических препаратах настолько велика, что в них уже просто не остаётся молекул. И здесь сторонники гомеопатии говорят о возможных иных, пока неведомых науке механизмах.

Логика простая: раз человечество пока чего-то не понимает, это не значит, что эффекта нет. Но здесь есть принципиально важное ограничение.

В науке недопустимы механизмы, которые прямо противоречат уже проверенным законам. А гомеопатия утверждает именно это — лечебный эффект при отсутствии молекул действующего вещества.

Такие утверждения относятся к категории экстремальных, и требуют они таких же (экстремальных) доказательств — например, наличия памяти у воды или иного растворителя, который используется в гомеопатии. Однако уже показано, что никакой памяти у воды нет.

Таким образом, утверждение о возможных иных механизмах гомеопатии не аргумент в пользу её эффективности. Это лишь признание того, что доказательств нет — и за два века они так и не появились.

Главное: гомеопатия антинаучна несмотря на приведённые аргументы

Аргументы в защиту гомеопатии не выдерживают проверку строгими исследованиями. Ни длительная история применения, ни заявления о персонализации, ни ссылки на гипотетические механизмы не заменяют главного — отсутствия воспроизводимых клинических доказательств эффективности. При строгих клинических исследованиях эффект гомеопатии исчезает и не превышает плацебо. В медицине это принципиально важно, ведь лечение должно быть доказано работающим и безопасным. Для гомеопатии таких доказательств пока нет.

