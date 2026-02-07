Слепой мужчина случайно прозрел благодаря мозговому импланту

Учёные также выяснили, какая диета спасает от инсульта и как здоровый образ жизни помогает в борьбе с раком.

Средиземноморская диета защищает от всех типов инсульта

Эта диета связана с более низким риском инсульта у женщин. К такому выводу пришли учёные из США, опубликовавшие результаты работы в Neurology® Open Access.

В исследовании приняли участие больше 105 тысяч женщин (без инсульта в анамнезе), за которыми наблюдали в течение 21 года. Участниц оценивали по степени приверженности средиземноморской диете (питание с высоким потреблением овощей, фруктов, бобовых, рыбы и оливкового масла и низким потреблением красного мяса и насыщенных жиров). За время наблюдения произошло больше 4 тысяч инсультов (ишемических и геморрагических).

Учёные выяснили, что у женщин, которые больше остальных были привержены средиземноморскому типу питания:

риск ишемического инсульта снижался на 16%;

снижался на 16%; риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг) — на 25%.

Примечательно, что эти данные были получены после учёта факторов риска, таких как курение, физическая активность и артериальное давление.

Приём антиоксидантов может навредить потомкам

Регулярный приём высоких доз антиоксидантов может негативно отражаться на качестве спермы. К такому выводу пришли учёные из США, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

В экспериментах на мышах исследователи из Техасского университета A&M изучали действие двух популярных антиоксидантов — N-ацетилцистеина (NAC) и селена. Самцы получали добавки в течение шести недель, после чего у их потомства выявили изменения формы черепа и лицевых структур (несмотря на отсутствие заметных нарушений здоровья у отцов).

Авторы предполагают, что избыточное подавление окислительных процессов может нарушать регуляцию работы генов сперматозоидов. Несмотря на то что эксперимент был проведён на животных, учёные советуют с осторожностью относиться к добавкам с антиоксидантами.

Мозговой имплант вернул зрение после трёх лет слепоты

Мозговой имплант восстановил зрение у 65-летнего мужчины, полностью ослепшего из-за повреждения зрительных нервов. Примечательно, что изначально устройство не предназначалось для лечения слепоты. Его использовали лишь для стимуляции зрительной коры мозга. О клиническом случае сообщили в журнале Brain Communications.

Имплант устанавливали, чтобы вызвать у незрячих пациентов световые ощущения. Уже через два дня после операции мужчина начал различать свет и тени, а затем — жесты перед лицом. После серии тренировок в сочетании с электрической стимуляцией он смог распознавать фигуры и крупные буквы.

Примечательно, что после удаления импланта достигнутый уровень зрения сохранился. Врачи предполагают, что ключевую роль сыграла нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи и обходные пути передачи сигналов. Авторы надеются, что в будущем этот подход поможет восстановить зрение и у других людей, потерявших его много лет назад.

Свиньи и медведи помогли учёным разгадать секрет молодой кожи

Учёные нашли у свиней и бурых медведей структуры кожи, которые у людей отвечают за упругость и регенерацию. Примечательно, что у обезьян их нет. О своей находке учёные из США сообщили в журнале Nature.

Речь идёт о так называемых эпидермальных гребнях. Это складки на границе эпидермиса и дермы. Они укрепляют кожу и защищают её от повреждений. С возрастом эти структуры сглаживаются, из-за чего кожа становится тоньше и хуже заживает. Оказалось, что эпидермальные гребни формируются не до рождения (как считалось ранее), а уже после него.

Изучая кожу свиней, исследователи смогли проследить этот процесс и выявили ключевой молекулярный механизм, который запускает формирование таких гребней. Сейчас учёные озадачены тем, как можно повторно активировать этот путь. Предполагается, что это замедлит старение кожи и ускорит заживление ран и рубцов.

Здоровый образ жизни оказался отличной профилактикой рака

Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, представившие крупнейший глобальный анализ причин онкологических заболеваний. Он опубликован в Nature Medicine.

Специалисты изучили 30 модифицируемых (которые можно изменить) факторов риска, включая:

курение,

употребление алкоголя,

избыточный вес,

низкую физическую активность,

загрязнение воздуха,

ультрафиолетовое излучение,

инфекции.

По оценкам ВОЗ, в 2022 году около 40% всех случаев рака были обусловлены факторами, на которые можно повлиять. У мужчин чаще всего это были курение, инфекции и алкоголь, у женщин — инфекции (прежде всего ВПЧ), курение и лишний вес.

Главное: средиземноморская диета защищает от инсульта, а ЗОЖ — от рака

Питание и образ жизни остаются ключевыми факторами профилактики заболеваний. Средиземноморская диета снижает риск инсульта у женщин, а здоровый образ жизни уменьшает риск онкологии на 40%. Неожиданным оказался эффект антиоксидантов. Неумеренное их употребление ухудшило качество спермы у самцов мышей и способствовало развитию нарушений у потомков.

Открытия этой недели порадуют людей с плохим зрением и желающих омолодиться. С помощью временного мозгового импланта учёным удалось вернуть зрение слепому мужчине, а исследования на свиньях позволили выяснить ключевой механизм, благодаря которому кожа остаётся гладкой и упругой.

