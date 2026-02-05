Популярные антиэйдж-добавки могут привести к страшным последствиям

Чем опасны добавки с антиоксидантами: научный разбор
Долгое время антиоксиданты рассматривали как универсальное средство для продления жизни. Но всё оказалось не так. Разобрались, почему антиоксиданты не работают, а иногда могут и навредить.
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы. Это высокореактивные частицы, повреждающие ДНК, белки и клеточные мембраны. Согласно оксидативной теории, именно свободные радикалы вызывают старение. На основе этой теории и родилась идея, что регулярный приём антиоксидантов должен замедлять старение и увеличивать продолжительность жизни.
По мере накопления данных стало ясно, что реальность гораздо сложнее. Оказалось, что свободные радикалы — это тоже важные сигнальные молекулы, без которых организм не может нормально функционировать. А вмешательство в этот тонкий баланс с помощью антиоксидантов может приводить к неожиданным, иногда опасным последствиям.
Антиоксиданты не продлевают жизнь
На это указывают крупные клинические исследования и обзоры. Приём антиоксидантов не замедляет старение и не снижает общую смертность.
Более того, результаты некоторых работ оказались неожиданными. В одном крупном метаанализе с участием около 230 тысяч человек выяснилось, что отдельные антиоксиданты (витамины А, Е, а также бета-каротин) связаны с небольшим, но статистически значимым повышением риска смерти. Сегодня идут дискуссии, можно ли в этом случае говорить о причинно-следственной связи (что именно эти антиоксиданты повышают риск смерти).
Пока положительный эффект антиоксидантов на продолжительность жизни зафиксирован лишь в некоторых исследованиях на животных. И часто это некачественные эксперименты. У людей таких эффектов не наблюдается.
Оксидативный стресс и старение: как кислород приводит к болезням
Важное уточнение: сенолитики
В контексте антиоксидантов важно упомянуть о сенолитиках. Это вещества, которые потенциально могут продлить жизнь (сейчас это активно исследуют, и уже есть обнадёживающие результаты). Некоторые из них (например, кверцетин) обладают антиоксидантными свойствами, но их потенциальный эффект на процессы старения не связан с нейтрализацией свободных радикалов.
Механизм действия сенолитиков (в том числе и кверцетина) связан с избирательным устранением сенесцентных (постаревших) клеток. Последние накапливаются с возрастом и начинают активно выделять провоспалительные сигнальные молекулы, которые ускоряют старение. Именно удаление таких клеток, а не борьба со свободными радикалами, связано с улучшением функций органов и увеличением продолжительности жизни в экспериментах.
Почему антиоксиданты не работают
Возникает закономерный вопрос: почему идея подавить свободные радикалы и замедлить старение не работает на практике?
Плохая биодоступность
При приёме внутрь такие антиоксиданты часто не попадают в нужные участки клетки (в частности, в митохондрии, где это критично).
Антиоксиданты нарушают эффект гормезиса
Одна из ключевых причин, почему антиоксиданты не работают как противоядие от старения, связана с эффектом гормезиса. Это явление, при котором небольшой и кратковременный стресс идёт на пользу организму (он становится сильнее и устойчивее).
Этот эффект, например, работает при физической нагрузке, когда временно и умеренно (что критично важно) увеличивается образование активных форм кислорода. В ответ активизируются защитные механизмы:
- усиливается работа систем детоксикации (в частности, аутофагия);
- улучшается функция митохондрий;
- активизируются регенеративные процессы.
Проблема в том, что приём антиоксидантов может блокировать полезный эффект кратковременного окислительного стресса.
Антиоксиданты не устраняют первопричину образования свободных радикалов
В основе избыточного образования свободных радикалов часто лежит:
- нарушение работы митохондрий,
- хроническое воспаление,
- нарушение обмена веществ.
Образно говоря, антиоксиданты убирают дым, но не сам пожар — сбой в работе клеток.
Старение — это не только про свободные радикалы
Сегодня старение рассматривают как сложный многофакторный процесс. В нём принимают участие не только свободные радикалы, но и:
- нарушение регуляции работы генов;
- нарушение утилизации белков;
- сенесцентные (постаревшие) клетки;
- низкоуровневое хроническое воспаление;
- сбои в работе иммунной системы;
- другие факторы.
Поэтому борьба только со свободными радикалами не даёт ожидаемого эффекта.
Как антиоксиданты могут навредить
Исследования показывают, что в некоторых случаях приём антиоксидантов повышает риск развития раковых опухолей или метастазов.
Дело в том, что опухолевые клетки отличаются высокой метаболической активностью. Они производят гораздо больше свободных радикалов (по сравнению со здоровыми клетками). Антиоксиданты нейтрализуют окислительный стресс раковых клеток, тем самым облегчая их рост.
Главное: антиоксиданты не годятся для продления жизни
Свободные радикалы — не только источник повреждений, но и важные сигнальные молекулы, которые запускают защитные механизмы. Поэтому их подавление с помощью антиоксидантов не продлевает жизнь.
Антиоксиданты в виде добавок не помогут прожить дольше. Принципы здорового образа жизни — куда более эффективный способ профилактики заболеваний и замедления старения.
