Популярные антиэйдж-добавки могут привести к страшным последствиям

Долгое время антиоксиданты рассматривали как универсальное средство для продления жизни. Но всё оказалось не так. Разобрались, почему антиоксиданты не работают, а иногда могут и навредить.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы. Это высокореактивные частицы, повреждающие ДНК, белки и клеточные мембраны. Согласно оксидативной теории, именно свободные радикалы вызывают старение. На основе этой теории и родилась идея, что регулярный приём антиоксидантов должен замедлять старение и увеличивать продолжительность жизни.

По мере накопления данных стало ясно, что реальность гораздо сложнее. Оказалось, что свободные радикалы — это тоже важные сигнальные молекулы, без которых организм не может нормально функционировать. А вмешательство в этот тонкий баланс с помощью антиоксидантов может приводить к неожиданным, иногда опасным последствиям.

Антиоксиданты не продлевают жизнь

На это указывают крупные клинические исследования и обзоры. Приём антиоксидантов не замедляет старение и не снижает общую смертность.

Более того, результаты некоторых работ оказались неожиданными. В одном крупном метаанализе с участием около 230 тысяч человек выяснилось, что отдельные антиоксиданты (витамины А, Е, а также бета-каротин) связаны с небольшим, но статистически значимым повышением риска смерти. Сегодня идут дискуссии, можно ли в этом случае говорить о причинно-следственной связи (что именно эти антиоксиданты повышают риск смерти).

Пока положительный эффект антиоксидантов на продолжительность жизни зафиксирован лишь в некоторых исследованиях на животных. И часто это некачественные эксперименты. У людей таких эффектов не наблюдается.

Важное уточнение: сенолитики

В контексте антиоксидантов важно упомянуть о сенолитиках. Это вещества, которые потенциально могут продлить жизнь (сейчас это активно исследуют, и уже есть обнадёживающие результаты). Некоторые из них (например, кверцетин) обладают антиоксидантными свойствами, но их потенциальный эффект на процессы старения не связан с нейтрализацией свободных радикалов.

Механизм действия сенолитиков (в том числе и кверцетина) связан с избирательным устранением сенесцентных (постаревших) клеток. Последние накапливаются с возрастом и начинают активно выделять провоспалительные сигнальные молекулы, которые ускоряют старение. Именно удаление таких клеток, а не борьба со свободными радикалами, связано с улучшением функций органов и увеличением продолжительности жизни в экспериментах.

Почему антиоксиданты не работают

Возникает закономерный вопрос: почему идея подавить свободные радикалы и замедлить старение не работает на практике?

Плохая биодоступность

При приёме внутрь такие антиоксиданты часто не попадают в нужные участки клетки (в частности, в митохондрии, где это критично).

Антиоксиданты нарушают эффект гормезиса

Одна из ключевых причин, почему антиоксиданты не работают как противоядие от старения, связана с эффектом гормезиса. Это явление, при котором небольшой и кратковременный стресс идёт на пользу организму (он становится сильнее и устойчивее).

Этот эффект, например, работает при физической нагрузке, когда временно и умеренно (что критично важно) увеличивается образование активных форм кислорода. В ответ активизируются защитные механизмы:

усиливается работа систем детоксикации (в частности, аутофагия);

(в частности, аутофагия); улучшается функция митохондрий;

активизируются регенеративные процессы.

Проблема в том, что приём антиоксидантов может блокировать полезный эффект кратковременного окислительного стресса.

Антиоксиданты не устраняют первопричину образования свободных радикалов

В основе избыточного образования свободных радикалов часто лежит:

нарушение работы митохондрий,

хроническое воспаление,

нарушение обмена веществ.

Образно говоря, антиоксиданты убирают дым, но не сам пожар — сбой в работе клеток.

Старение — это не только про свободные радикалы

Сегодня старение рассматривают как сложный многофакторный процесс. В нём принимают участие не только свободные радикалы, но и:

нарушение регуляции работы генов;

нарушение утилизации белков;

сенесцентные (постаревшие) клетки;

низкоуровневое хроническое воспаление;

сбои в работе иммунной системы;

другие факторы.

Поэтому борьба только со свободными радикалами не даёт ожидаемого эффекта.

Как антиоксиданты могут навредить

Исследования показывают, что в некоторых случаях приём антиоксидантов повышает риск развития раковых опухолей или метастазов.

Дело в том, что опухолевые клетки отличаются высокой метаболической активностью. Они производят гораздо больше свободных радикалов (по сравнению со здоровыми клетками). Антиоксиданты нейтрализуют окислительный стресс раковых клеток, тем самым облегчая их рост.

Главное: антиоксиданты не годятся для продления жизни

Свободные радикалы — не только источник повреждений, но и важные сигнальные молекулы, которые запускают защитные механизмы. Поэтому их подавление с помощью антиоксидантов не продлевает жизнь.

Антиоксиданты в виде добавок не помогут прожить дольше. Принципы здорового образа жизни — куда более эффективный способ профилактики заболеваний и замедления старения.

