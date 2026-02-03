На «Рамблер/Здоровье» появилась возможность записаться к врачу

Ежедневно мы рассказываем о здоровом образе жизни, профилактике болезней и современных методах лечения.

А теперь совместно с медицинской компанией СберЗдоровье мы запустили онлайн-запись к врачу. Всего в пару кликов вы можете записаться на приём к нужному специалисту, выбрав его с учётом рейтинга и отзывов.

«Мы последовательно развиваем портал "Рамблер" как точку входа в проверенную информацию и полезные сервисы для жизни. Запись к врачу прямо из контента о здоровье — это пример того, как медиа может быть не только источником информации, но и удобным цифровым помощником, который помогает пользователю быстро перейти от чтения к действию и позаботиться о себе или своих близких», — сказала Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co.

В наших материалах мы призываем не откладывать визит к врачу, если появились симптомы или изменилось самочувствие. Новый сервис будет полезен как раз в таких ситуациях — записаться к врачу просто и удобно.

«Интеграция нашего сервиса онлайн-записи на портале "Рамблер" — ещё один шаг в расширении доступности медицинских сервисов. Мы создаём для пользователей максимально короткий и понятный путь от поиска информации о здоровье до получения квалифицированной медицинской помощи. Теперь, прочитав полезную статью, пользователь может буквально в пару кликов записаться к проверенному специалисту», — рассказывает Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании СберЗдоровье.

Чтобы записаться к врачу, перейдите в рубрику «Запись к врачу», выберите специальность, город, район, клинику, изучите доступных по вашим фильтрам специалистов, выберите дату и время и подтвердите запись.