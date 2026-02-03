Учёные выяснили, почему плохо спится на новом месте

Ночь на новом месте — в отеле, в гостях, в поезде — может проходить тревожно. Это явление, известное как «эффект первой ночи», десятилетиями озадачивало учёных. В новом исследовании они разобрались, почему так происходит.

Исследователи из Университета Нагои (Япония) выявили точный мозговой механизм, стоящий за этим «охранным» рефлексом. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В экспериментах на мышах учёные обнаружили, что при попадании в новую среду у них активизируется группа нейронов в области мозга, отвечающей за эмоции и стресс, — так называемой расширенной миндалине. Эти специфические нейроны, названные IPACL CRF, начинают вырабатывать вещество нейротензин.

Он действует как сигнал тревоги и активизирует другую ключевую зону — чёрную субстанцию, которая контролирует уровень бодрствования и двигательную активность.

Именно эта цепочка: «новая среда» → «нейроны тревоги» → «нейротензин» → «чёрная субстанция» → «повышенная бдительность» и заставляет мозг на время сна оставаться в режиме «ночного дозора».

Исследователи помещали мышей в новые клетки и наблюдали за их мозговой активностью:

В новой обстановке нейроны IPACL CRF показывали высокую активность, а мыши долго не могли уснуть.

Когда учёные искусственно подавляли активность этих нейронов, животные засыпали быстро даже в незнакомом месте.

даже в незнакомом месте. И, наоборот, при их активации период бодрствования у грызунов значительно удлинялся.

Первобытному человеку, заснувшему на новой стоянке, было жизненно важно оставаться настороже. Современный человек, засыпая в гостиничном номере, сталкивается с отголоском той же самой программы.

Поскольку расширенная миндалина и чёрная субстанция есть у всех млекопитающих, с высокой долей вероятности аналогичная нейронная цепь работает и в человеческом мозге, считают авторы исследования.

Открытие японских учёных открывает путь к созданию принципиально новых методов лечения. У людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), хронической тревогой или бессонницей система «ночного дозора» может быть постоянно перевозбуждена. Фармакологическое воздействие на нейротензиновый путь может помочь «выключить» ложную тревогу и вернуть нормальный сон.

