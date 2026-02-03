Стоматолог выдала правду о том, как восстановить зубы

Потеря даже одного зуба может осложнить жизнь, но, к счастью, современная стоматология позволяет восстановить его и вернуть уверенность в себе. Стоматолог-ортодонт Татьяна Владимировна Пикилиди рассказала «Рамблеру», какие методы восстановления сегодня существуют и кому они подходят.

Почему теряются зубы и зачем их восстанавливать

К потере зубов могут привести:

кариес,

травмы,

пародонтит,

врождённые аномалии.

После удаления зуба нагрузка на челюсть распределяется неравномерно: соседние зубы смещаются, жевательная функция снижается, может нарушиться прикус, часто появляется психологический дискомфорт. Поэтому современное лечение предполагает восстановление зубов и сохранение эстетики улыбки.

Современные методы восстановления зубов

Пломбирование и микропротезирование

Если зуб разрушен не полностью, его можно восстановить с помощью пломбы, вкладки или художественной реставрации. Это минимально инвазивные методы, которые позволяют сохранить собственные ткани зуба, его форму и функцию. Пломбы и вкладки изготавливают из композитных материалов, керамики или металла.

«Главный принцип в стоматологии — максимально сохранить живые ткани зуба. Поэтому пломба — самый щадящий метод, но его возможности не безграничны. Решение всегда принимают индивидуально после оценки рисков, нагрузки и состояния тканей зуба». Пикилиди Татьяна Владимировна стоматолог-ортодонт, к. м. н., главный врач клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»

По словам врача, восстановить зуб пломбой можно, если позволяет объём здоровых тканей, а кариозный или травматический дефект не превышает 30%. Вот несколько ситуаций, когда возможна прямая реставрация пломбой:

Кариес в стадии пятна и начальный/средний кариес.

в стадии пятна и начальный/средний кариес. Небольшие сколы эмали и дентина в результате травмы (без вскрытия пульпы).

Небольшая потеря стенки зуба.

Есть клиновидные дефекты или некариозные эрозии.

или некариозные эрозии. Нужна реставрация фиссур (естественных неровностей зуба) после профилактического иссечения неглубоких борозд.

(естественных неровностей зуба) после профилактического иссечения неглубоких борозд. Нужно временно восстановить зуб перед окончательным протезированием.

Новые технологии в стоматологии: лазер, нанопломбы и биопечать

Мостовидные протезы

Мост — это несъёмная конструкция, которая крепится на соседние зубы и закрывает промежуток на месте утраченного. Его считают доступным и быстрым способом восстановления зубов. Главный недостаток метода — нужно обточить опорные зубы.

«Современная стоматология рассматривает такой вариант, только если соседние зубы уже сильно разрушены кариесом или старыми пломбами и сами нуждаются в защите коронками, — говорит врач. — Обтачивать здоровые и крепкие зубы — неоправданная манипуляция. Такой мост служит в среднем 7–10 лет, и частая причина его замены — проблемы с опорными зубами».

Есть альтернатива — мост на имплантах, когда не хватает нескольких зубов. В этом случае здоровые зубы не трогают, а мостовой протез крепят на опорный имплант, который выполняет роль искусственного корня.

Сами мосты изготавливают из керамики, циркония или металлокерамики. Важно правильно за ними ухаживать и соблюдать рекомендации врача, иначе могут возникнуть осложнения.

«Ключевые противопоказания для любого мостового протеза — плохая гигиена и недолеченное воспаление дёсен. А для имплантации важен достаточный объём костной ткани, который при необходимости можно восстановить», — предупреждает стоматолог.

Съёмные протезы

В быту их называют вставной челюстью. Такие протезы применяют, если отсутствуют несколько зубов или все (полная адентия). Современные модели стали удобнее предыдущих, прочнее и эстетичнее, но к ним нужно привыкнуть. В первые недели они могут вызывать дискомфорт: натирать дёсны, давать ощущение инородного тела во рту и менять дикцию. Полная психологическая и функциональная адаптация занимает в среднем 1–3 месяца.

«Съёмный протез не устанавливают раз и навсегда, его нужно будет менять. Основная причина — в естественной атрофии костной ткани под протезом. Кость, не получая нагрузки от корней зубов, постепенно проседает. Из-за этого протезу нужны подгонки, а раз в 5–7 лет — полная замена», — комментирует Татьяна Пикилиди.

Есть ещё одно ограничение. Даже лучший съёмный протез восстанавливает только 20–30% жевательной функции и требует пожизненной щадящей диеты.

Имплантация

Она считается самым современным и эффективным способом восстановления зубов. Имплант обычно состоит из титанового винта, который вживляют в костную ткань челюсти, и коронки, имитирующей утраченный зуб. Метод позволяет восстановить видимую часть зуба и корень, это помогает замедлить атрофию (уменьшение объёма и плотности) кости в зоне удаления.

Главный минус метода — длительное время лечения. Приживление импланта занимает от 3 до 6 месяцев, и только после этого устанавливают постоянную коронку.

«Риск, что имплант не приживётся, есть, но он минимален. По данным мировой статистики, процент успешной приживаемости в течение 5 лет превышает 95–98%, — говорит врач. — Отторжение может случиться из-за ошибок на этапе диагностики и планирования и несоблюдения рекомендаций».

С помощью имплантации можно восстановить всю челюсть. Например, система All-on-4 предполагает установку четырёх имплантов, на которые фиксируется несъёмный протез.

«Установка всего 2–4 имплантов кардинально меняет ситуацию при полной потере зубов. Протез становится стабильным, жевание — почти естественным, а главное, импланты останавливают убыль костной ткани. Сегодня это золотой стандарт при адентии, — говорит стоматолог-ортодонт. — Также существует одномоментная имплантация: за одно посещение врач удаляет зуб, устанавливает имплант и временную коронку. Это позволяет сократить сроки лечения и сохранить костную ткань».

Как выбрать подходящий метод

Выбор метода восстановления зависит от:

состояния полости рта,

количества утраченных зубов,

противопоказаний,

финансовых возможностей,

личных предпочтений.

У каждого способа есть свои обязательные условия. Например, имплантация невозможна при недостаточном объёме костной ткани, а для установки моста нужны здоровые опорные зубы. Поэтому план лечения всегда составляют индивидуально и обсуждает заранее. В некоторых случаях нужна дополнительная подготовка или лечение.

Сколько стоит вернуть зуб

Стоимость зависит от выбранного метода, материалов, объёма работ и квалификации врача. Имплантация — самый дорогой, но и самый долговечный вариант. В московских клиниках цена одного импланта под ключ начинается примерно от 20 тысяч рублей и может доходить до 100 тысяч. Восстановление всей челюсти по системе All-on-4 обходится в среднем в 150–400 тысяч рублей.

Мостовидные и съёмные протезы стоят дешевле, но им нужна регулярная коррекция или замена.

Главное о восстановлении утраченных зубов

Потеря зуба — это вопрос не только внешнего вида, но и здоровья всей полости рта. Современная стоматология предлагает несколько методов лечения — от пломбирования и протезирования до имплантации, — и у каждого есть свои показания и ограничения. Выбор зависит от состояния зубов и костной ткани, количества утраченных зубов и особенностей пациента. Универсального решения не существует — оптимальный вариант подбирают индивидуально.

Текст проверила врач-стоматолог, ортодонт, к. м. н. Татьяна Владимировна Пикилиди, стаж работы 24 года.

