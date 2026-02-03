Стоматолог выдала правду о том, как восстановить зубы

Как вернуть утраченные зубы: имплантация, вставная челюсть и мосты
Потеря даже одного зуба может осложнить жизнь, но, к счастью, современная стоматология позволяет восстановить его и вернуть уверенность в себе. Стоматолог-ортодонт Татьяна Владимировна Пикилиди рассказала «Рамблеру», какие методы восстановления сегодня существуют и кому они подходят.
Почему теряются зубы и зачем их восстанавливать
К потере зубов могут привести:
- кариес,
- травмы,
- пародонтит,
- врождённые аномалии.
После удаления зуба нагрузка на челюсть распределяется неравномерно: соседние зубы смещаются, жевательная функция снижается, может нарушиться прикус, часто появляется психологический дискомфорт. Поэтому современное лечение предполагает восстановление зубов и сохранение эстетики улыбки.
Современные методы восстановления зубов
Пломбирование и микропротезирование
Если зуб разрушен не полностью, его можно восстановить с помощью пломбы, вкладки или художественной реставрации. Это минимально инвазивные методы, которые позволяют сохранить собственные ткани зуба, его форму и функцию. Пломбы и вкладки изготавливают из композитных материалов, керамики или металла.
«Главный принцип в стоматологии — максимально сохранить живые ткани зуба. Поэтому пломба — самый щадящий метод, но его возможности не безграничны. Решение всегда принимают индивидуально после оценки рисков, нагрузки и состояния тканей зуба».Пикилиди Татьяна Владимировнастоматолог-ортодонт, к. м. н., главный врач клиники «ГЕОСТОМ ПРИВАТ»
По словам врача, восстановить зуб пломбой можно, если позволяет объём здоровых тканей, а кариозный или травматический дефект не превышает 30%. Вот несколько ситуаций, когда возможна прямая реставрация пломбой:
- Кариес в стадии пятна и начальный/средний кариес.
- Небольшие сколы эмали и дентина в результате травмы (без вскрытия пульпы).
- Небольшая потеря стенки зуба.
- Есть клиновидные дефекты или некариозные эрозии.
- Нужна реставрация фиссур (естественных неровностей зуба) после профилактического иссечения неглубоких борозд.
- Нужно временно восстановить зуб перед окончательным протезированием.
Мостовидные протезы
Мост — это несъёмная конструкция, которая крепится на соседние зубы и закрывает промежуток на месте утраченного. Его считают доступным и быстрым способом восстановления зубов. Главный недостаток метода — нужно обточить опорные зубы.
«Современная стоматология рассматривает такой вариант, только если соседние зубы уже сильно разрушены кариесом или старыми пломбами и сами нуждаются в защите коронками, — говорит врач. — Обтачивать здоровые и крепкие зубы — неоправданная манипуляция. Такой мост служит в среднем 7–10 лет, и частая причина его замены — проблемы с опорными зубами».
Есть альтернатива — мост на имплантах, когда не хватает нескольких зубов. В этом случае здоровые зубы не трогают, а мостовой протез крепят на опорный имплант, который выполняет роль искусственного корня.
Сами мосты изготавливают из керамики, циркония или металлокерамики. Важно правильно за ними ухаживать и соблюдать рекомендации врача, иначе могут возникнуть осложнения.
«Ключевые противопоказания для любого мостового протеза — плохая гигиена и недолеченное воспаление дёсен. А для имплантации важен достаточный объём костной ткани, который при необходимости можно восстановить», — предупреждает стоматолог.
Съёмные протезы
В быту их называют вставной челюстью. Такие протезы применяют, если отсутствуют несколько зубов или все (полная адентия). Современные модели стали удобнее предыдущих, прочнее и эстетичнее, но к ним нужно привыкнуть. В первые недели они могут вызывать дискомфорт: натирать дёсны, давать ощущение инородного тела во рту и менять дикцию. Полная психологическая и функциональная адаптация занимает в среднем 1–3 месяца.
«Съёмный протез не устанавливают раз и навсегда, его нужно будет менять. Основная причина — в естественной атрофии костной ткани под протезом. Кость, не получая нагрузки от корней зубов, постепенно проседает. Из-за этого протезу нужны подгонки, а раз в 5–7 лет — полная замена», — комментирует Татьяна Пикилиди.
Есть ещё одно ограничение. Даже лучший съёмный протез восстанавливает только 20–30% жевательной функции и требует пожизненной щадящей диеты.
Имплантация
Она считается самым современным и эффективным способом восстановления зубов. Имплант обычно состоит из титанового винта, который вживляют в костную ткань челюсти, и коронки, имитирующей утраченный зуб. Метод позволяет восстановить видимую часть зуба и корень, это помогает замедлить атрофию (уменьшение объёма и плотности) кости в зоне удаления.
Главный минус метода — длительное время лечения. Приживление импланта занимает от 3 до 6 месяцев, и только после этого устанавливают постоянную коронку.
«Риск, что имплант не приживётся, есть, но он минимален. По данным мировой статистики, процент успешной приживаемости в течение 5 лет превышает 95–98%, — говорит врач. — Отторжение может случиться из-за ошибок на этапе диагностики и планирования и несоблюдения рекомендаций».
С помощью имплантации можно восстановить всю челюсть. Например, система All-on-4 предполагает установку четырёх имплантов, на которые фиксируется несъёмный протез.
«Установка всего 2–4 имплантов кардинально меняет ситуацию при полной потере зубов. Протез становится стабильным, жевание — почти естественным, а главное, импланты останавливают убыль костной ткани. Сегодня это золотой стандарт при адентии, — говорит стоматолог-ортодонт. — Также существует одномоментная имплантация: за одно посещение врач удаляет зуб, устанавливает имплант и временную коронку. Это позволяет сократить сроки лечения и сохранить костную ткань».
Как выбрать подходящий метод
Выбор метода восстановления зависит от:
- состояния полости рта,
- количества утраченных зубов,
- противопоказаний,
- финансовых возможностей,
- личных предпочтений.
У каждого способа есть свои обязательные условия. Например, имплантация невозможна при недостаточном объёме костной ткани, а для установки моста нужны здоровые опорные зубы. Поэтому план лечения всегда составляют индивидуально и обсуждает заранее. В некоторых случаях нужна дополнительная подготовка или лечение.
Сколько стоит вернуть зуб
Стоимость зависит от выбранного метода, материалов, объёма работ и квалификации врача. Имплантация — самый дорогой, но и самый долговечный вариант. В московских клиниках цена одного импланта под ключ начинается примерно от 20 тысяч рублей и может доходить до 100 тысяч. Восстановление всей челюсти по системе All-on-4 обходится в среднем в 150–400 тысяч рублей.
Мостовидные и съёмные протезы стоят дешевле, но им нужна регулярная коррекция или замена.
Главное о восстановлении утраченных зубов
Потеря зуба — это вопрос не только внешнего вида, но и здоровья всей полости рта. Современная стоматология предлагает несколько методов лечения — от пломбирования и протезирования до имплантации, — и у каждого есть свои показания и ограничения. Выбор зависит от состояния зубов и костной ткани, количества утраченных зубов и особенностей пациента. Универсального решения не существует — оптимальный вариант подбирают индивидуально.
Текст проверила врач-стоматолог, ортодонт, к. м. н. Татьяна Владимировна Пикилиди, стаж работы 24 года.
