Учёные раскрыли секрет счастливой жизни

Гормоны — это особые химические вещества, которые разносятся по всему организму и передают клеткам и органам важные сигналы о том, что им нужно делать. Разобрались, как работа и баланс гормонов отражается на повседневной жизни.

© Freepik

Гормоны поддерживают стабильность внутренней среды организма — процесс, который называется гомеостазом.

В организме вырабатывается более 200 гормонов или гормоноподобных веществ, каждое из которых выполняет уникальную функцию. Гормоны действуют избирательно: у них есть свои «мишени» — рецепторы в органах и тканях. Механизм можно сравнить с замком и ключом: если ключ не подходит к замку, сигнал не передаётся.

Когда гормон связывается с рецептором, запускается каскад сигнальных путей, приводящий к изменениям в организме. После завершения действия работает петля обратной связи, которая подавляет дальнейшую выработку гормона. Именно благодаря этому поддерживается баланс эндокринной системы.

Как гормоны влияют на повседневную жизнь

Настроение и эмоциональное состояние

Гормоны напрямую регулируют эмоции и психическое состояние. Серотонин и дофамин — «гормоны счастья», которые отвечают за чувство удовольствия, мотивацию и позитивное настроение. Дисбаланс этих гормонов может приводить к тревожности, раздражительности или апатии.

Сон и естественные биоритмы

Гормоны контролируют цикл сна и бодрствования. Мелатонин вырабатывается с наступлением темноты и сигнализирует организму, что пора засыпать. Недостаток сна нарушает баланс гормонов, увеличивая стрессовый кортизол и снижая уровень лептина (гормона сытости), что влияет на аппетит и уровень энергии.

Аппетит и чувство голода

Гормоны регулируют пищевое поведение и обмен веществ. Грелин стимулирует аппетит, сигнализируя мозгу о голоде. Лептин, наоборот, подавляет желание есть, показывая организму, что энергии достаточно. Изменения гормонального фона под влиянием сна, стресса или питания напрямую влияют на контроль веса и голод.

Реакция на стресс

Гормоны помогают организму адаптироваться к сложным ситуациям. Кортизол и адреналин запускают реакцию «бей или беги», повышают доступность энергии и подавляют второстепенные в этот момент процессы, например пищеварение. Например, кортизол стимулирует распад гликогена (запаса сахара в печени) и белков, и быстро повышает уровень глюкозы в крови. При длительном стрессе механизм обратной связи может не справляться, и уровень гормонов остаётся высоким.Это негативно влияет на здоровье и самочувствие.

Социальные связи и чувство доверия

Некоторые гормоны влияют на социальное поведение и эмоциональные связи. Окситоцин называют «гормоном любви» — он повышается при физической близости, объятияхи участвует в формировании доверия и эмпатии. Он влияет на отношения родителей и детей и играет важную роль в межличностных отношениях.

© Freepik

Как поддерживать баланс гормонов

Хотя гормональный дисбаланс иногда возникает из-за эндокринных нарушений, есть и другие факторы, которые влияют на гормональный фон. Здоровое и сбалансированное питание поддерживает здоровый кишечник и оптимизирует выработку и функцию гормонов и их сигнальных путей. На работу гормонов положительно влияют полезные жиры, белок и клетчатка, а избыток сахара, обработанных продуктов и алкоголя может её нарушать.

Кроме того, регулярные физические упражнения также помогают контролировать уровень гормонов. Это связано с тем, что активность усиливает кровоток и повышает чувствительность рецепторов. Это позволяет гормонам эффективнее выполнять свою функцию.

Недостаток сна может нарушить баланс многих гормонов. Например, при недосыпе повышается уровень кортизола и снижается уровень лептина, подавляющего аппетит.

Стресс — ещё один фактор. Когда человек испытывает стресс, кортизол и адреналин запускают другие процессы в организме. Как только стрессовый фактор исчезает, механизм обратной связи эндокринной системы подавляет выработку других гормонов. Однако при длительном стрессе этого не происходит, то есть уровень гормонов не может вернуться к норме.

© Freepik

Главное: гормоны влияют не только на работу внутренних органов

Их действие напрямую отражается на самочувствии, настроении, жизненном тонусе, аппетите, реакции на стресс и даже на социальных связях. Их работа зависит от баланса и взаимодействия с внешними факторами: питанием, сном, физической активностью и уровнем стресса. Здоровый образ жизни помогает гормонам выполнять свои функции.

Важные исследования