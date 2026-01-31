Названы три неожиданных продукта, которые помогут похудеть

Учёные также выяснили, почему полезно быть жаворонком, в чём опасность курения в подростковом возрасте и почему при глаукоме нужно спать без подушки.

Овсянка снижает холестерин всего за несколько дней

К такому выводу пришли немецкие учёные из Боннского университета, опубликовавшие исследование в журнале Nature Communications.

Авторы проанализировали данные двух рандомизированных клинических исследований с участием людей с метаболическим синдромом. Они изучали влияние овсяной диеты на обмен веществ и микрофлору кишечника.

Выяснилось, что у добровольцев, употребляющих только овсяную кашу (три приёма пищи в сутки) всего за два-три дня заметно снизились уровни общего и «плохого» холестерина. При этом в крови возрастала концентрация фенольных соединений, которые образуются при переработке овса кишечными бактериями.

Примечательно, что при умеренном потреблении овсянки в течение шести недель таких выраженных изменений не наблюдали, хотя уровень фенольных метаболитов также повышался.

Таким образом, авторы отмечают, что краткосрочные овсяные диеты (2–3 дня на овсянке) можно рассматривать как эффективный способ нормализации липидного обмена у людей с метаболическим синдромом.

Стать жаворонком — значит снизить риски для сердца

Учёные из США и Великобритании выяснили, что люди, которые ведут более активный образ жизни ночью, чаще имеют проблемы с сердцем. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association и основано на данных более 300 тысяч участников британского проекта UK Biobank.

Анализ показал, что у сов на 79% чаще встречается низкий суммарный показатель сердечно-сосудистого здоровья по специальной шкале, разработанной Американской кардиологической ассоциацией. Кроме того, за период наблюдения (около 14 лет) у них на 16% был выше риск инфаркта или инсульта. Более выраженной связь оказалась у женщин.

Авторы подчёркивают, что вечерний хронотип — это не приговор. Коррекция сна, отказ от курения и учёт биологических ритмов могут существенно снизить сердечно-сосудистые риски.

Сон без подушки поможет людям с глаукомой

Учёные из Великобритании выяснили, что сон без подушки снижает внутриглазное давление у людей с глаукомой. Предварительные результаты опубликованы в British Journal of Ophthalmology.

В исследовании участвовали 144 пациента с разными формами глаукомы. Учёные сравнивали внутриглазное давление во время сна на спине без подушки и при подъёме головы на 20–35° (с помощью двух подушек). Оказалось, что при использовании подушек внутриглазное давление в среднем было выше (17,42 мм рт. ст. против 16,62 мм рт. ст.).

Авторы связывают эффект с изменением положения шеи. Дело в том, что подушки могут сдавливать яремную вену, ухудшая отток внутриглазной жидкости. Наиболее выраженное повышение давления наблюдалось у молодых пациентов и людей с первичной открытоугольной глаукомой.

Названа причина деменции у женщин, которую долго игнорировали

Возраст начала курения оказался не менее важным, чем количество выкуриваемых сигарет

Это установили учёные из Южной Кореи, проанализировав данные 9,2 миллиона взрослых участников. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

У людей, начавших курить до 20 лет, был значительно более высокий риск инфаркта миокарда, инсульта и преждевременной смерти по сравнению с теми, кто начинал позже (даже при одинаковом стаже курения, выраженного в пачко-годах).

По сравнению с некурящими у ранних курильщиков риск инфаркта был выше более чем в 2 раза, а риск инсульта — почти в 1,8 раза.

Авторы отмечают, что раннее начало курения усиливает вред от табака. Вероятно, это связано с повышенной уязвимостью организма в подростковом возрасте и формированием более сильной зависимости. Результаты подчёркивают важность профилактики курения именно среди подростков.

Кофе, рис и фасоль помогут похудеть и справиться с депрессией

Это обнаружили учёные из Бразилии, которые связывают эффект с содержанием в этих продуктах мелатонина. Результаты крупного когортного исследования опубликованы в Journal of Human Nutrition and Dietetics и основаны на данных более 8 тысяч выпускников бразильских университетов.

Оказалось, что люди с высоким потреблением пищевого мелатонина реже страдали ожирением и депрессией. При этом связи с гипертонией, диабетом 2-го типа, метаболическим синдромом, апноэ сна и нарушениями липидного профиля не обнаружено.

Основными источниками мелатонина в рационе оказались:

кофе,

бобовые (чечевица и фасоль),

рис.

Поскольку исследование было наблюдательным, говорить о причинно-следственной связи пока нельзя. Для этого нужны дополнительные долгосрочные исследования.

Главное: курение особенно опасно в подростковом возрасте, а овсянка снижает холестерин

Краткосрочная овсяная диета снижает холестерин, небольшая коррекция режима сна уменьшает сердечно-сосудистые риски, а отказ от подушки может быть полезен при глаукоме.

Также установлено, что курение в подростковом возрасте крайне опасно для сердца и сосудов. А вот употребление продуктов, содержащих мелатонин (кофе, рис, бобовые), поможет похудеть и справиться с депрессией.

Важные исследования