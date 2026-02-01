Эти 5 фактов о сердце поражают даже опытных врачей

Мы привыкли думать о сердце как о простом насосе, который качает кровь. На самом деле это гораздо более сложный и «умный» орган, чем кажется на первый взгляд. Нашли 5 необычных фактов о сердце.

У сердца есть своя нервная система

Это сеть нейронов и ганглиев (нервных узлов) внутри предсердий и вокруг крупных сосудов. Это «маленький мозг» внутри сердца, который регулирует его механическую и электрическую активность и меняет настройки ритма в ответ на стресс, физическую нагрузку, ишемию (снижение кровоснабжения) и воспаление. А ещё эта нервная система может работать автономно от головного мозга. Именно поэтому донорское сердце продолжает биться после пересадки.

Женские и мужские сердца стареют по-разному

С возрастом в сердце всех людей происходят структурные изменения. Однако эти изменения у разных полов могут отличаться.

У мужчин сердце обычно растягивается и уже не так эффективно качает кровь. У женщин чаще утолщаются стенки желудочков: они становятся жёстче, и сердцу труднее расслабиться и наполниться кровью.

Важно. Такие изменения могут быть у обоих полов. Речь идёт об общей статистике.

Отчасти поэтому при одинаковых болезнях симптомы у представителей разных полов могут отличаться. Например, при инфаркте мужчины обычно жалуются на сильную боль за грудиной, которая отдаёт в руку, а у женщин он часто проявляется в виде резкой слабости, головокружения, одышки, боли в спине и плечах.

У нон-дипперов выше риск заработать инфаркт

Когда человек спит, сердце переходит в режим сохранения энергии. В норме пульс и артериальное давление снижаются на 10–12% по сравнению с дневными значениями. Это происходит за счёт уменьшения уровня стресс-гормонов и доминирования парасимпатической системы (она отвечает за восстановление). Если ночью сердце работает так же активно, как и днём, говорят о феномене нон-диппер (non-dipper — «без снижения»).

У таких людей давление ночью не снижается, поэтому сердце и сосуды всегда работают с большой нагрузкой. Это повышает риски инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и поражения почек. Особенно опасно такое состояние для пациентов с гипертонией.

Разбитое сердце — не просто метафора

Это реальный диагноз. Он так и называется — синдром разбитого сердца или кардиомиопатия такоцубо (в переводе с японского такоцубо — ловушка для осьминогов, внешне она похожа на левый желудочек сердца при этом синдроме). Так называют острое нарушение в работе миокарда (основной мышечный слой сердца) без сужения коронарных артерий. Клинически синдром разбитого сердца почти неотличим от инфаркта. Только возникает он не из-за прекращения кровотока, а из-за сильного физического стресса или эмоционального потрясения.

Ключевую роль играет выброс катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина). В большой концентрации они токсичны для сердца и сосудов.

В отличие от инфаркта, синдром такоцубо не так опасен (хотя летальные исходы тоже бывают). Обычно функция сердца восстанавливается через несколько дней или недель.

Сердце «всеядно»

Сердце — метаболический универсал. Оно работает непрерывно, поэтому для производства энергии научилось использовать разные источники, в зависимости от обстоятельств.

В норме 60–70% энергии обеспечивают жирные кислоты. На их окисление тратится много кислорода, зато они дают больше АТФ (аденозинтрифосфат, главный «энергетический аккумулятор» клетки).

В условиях дефицита кислорода, например при ишемии, сердце начинает потреблять больше глюкозы (на её окисление нужно меньше кислорода). Также вспомогательными источниками энергии могут служить лактат (молочная кислота) и кетоновые тела (особенно при физической нагрузке или голодании).

Сердце может быстро переключаться между ними, в зависимости от нагрузки, доступности кислорода и гормонального сигнала. Это позволяет продолжать работу даже в стрессовых ситуациях.

Главное об особенностях человеческого сердца

Сердце — уникальный и сложно устроенный орган. У него есть своя нервная система, и оно может использовать разные источники энергии. Ночью сердце переходит в энергосберегающий режим и отдыхает. Если этого не происходит, растёт риск инфаркта. Стареет сердце тоже по-особенному: у мужчин оно обычно растягивается, а у женщин утолщаются стенки желудочков, чаще левого. Сильный стресс может спровоцировать синдром разбитого сердца, когда человек переживает что-то похожее на инфаркт, но без закупорки артерий.

