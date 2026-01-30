Учёные дали полезный совет тем, кто легко взрывается

Витамины группы B нужны для нервной системы, обмена веществ, здоровья кожи, волос и ногтей. Разобрались, какую роль играет каждый из витаминов этой группы, где их искать и как правильно выбирать витаминные препараты.

Витамины группы B относятся к водорастворимым. Это значит, что они не накапливаются в организме (в отличие от жирорастворимых витаминов, которые могут запасаться в печени и жировой ткани). Они участвуют в обмене веществ, работе нервной системы, кроветворении, а также влияют на состояние кожи, волос и ногтей.

Таким образом, недостаток витаминов группы B может выражаться по-разному — от хронической усталости до серьёзных проблем со здоровьем.

Основные витамины группы В и их значение

В 1912 году польский биохимик Казимир Функ выделил вещество, предотвращающее тяжёлое заболевание бери-бери, разразившееся в Китае. Он назвал его «витамином» — от vita («жизнь»). Это был тиамин — витамин В1. Позже выяснилось, что подобных жизненно важных соединений несколько:

Витамин B1 (тиамин). Участвует в обмене веществ, необходим для нормальной работы нервной системы и сердца.

Витамин B2 (рибофлавин). Нужен для работы ферментных систем, здоровья кожи, глаз и слизистых оболочек.

Витамин B3 (ниацин). Играет важную роль в энергетическом обмене и работе нервной системы. Участвует в синтезе коферментов, необходимых для клеточного дыхания.

Витамин B5 (пантотеновая кислота). Необходим для синтеза жирных кислот, гормонов и нейромедиаторов.

Витамин B6 (пиридоксин). Участвует в обмене аминокислот и синтезе нейромедиаторов. Важен для нервной и иммунной систем.

Витамин B7 (биотин). Поддерживает здоровое состояние кожи и волос, участвует в синтезе жирных кислот и регуляции уровня глюкозы в крови.

Витамин B9 (фолиевая кислота). Играет важную роль при синтезе ДНК, делении клеток и кроветворении. Фолиевая кислота особенно важна при беременности.

Витамин B12 (кобаламин). Участвует в образовании клеток крови и оболочек нервных волокон.

В чём польза витаминов группы В

Поддержка нервной системы

Витамины группы B прежде всего нужны для нормальной работы нервной системы. Они необходимы для:

синтеза нейромедиаторов;

образования миелиновой оболочки (которая защищает нервные волокна);

нормальной проводимости в нервных клетках.

Дефицит витаминов группы В может сопровождаться болью, онемением, слабостью и другими неврологическими симптомами.

Обмен веществ

Практически все витамины группы B задействованы в энергетическом обмене. Они работают как коферменты (активаторы ферментов), обеспечивая превращение углеводов, жиров и белков в энергию. Поэтому нехватка этих витаминов приводит к слабости и хронической усталости.

Эмоциональное состояние

Витамины группы B участвуют в синтезе серотонина, дофамина и других нейромедиаторов, влияющих на настроение и мышление. Поэтому при их дефиците снижается концентрация, может развиваться тревожность и раздражительность.

Здоровье кожи и волос

Некоторые витамины группы B (особенно B2, B7 и B9) нужны для обновления клеток кожи и волосяных фолликулов. Они поддерживают барьерную функцию кожи и хорошее состояние волос.

Источники витаминов группы B

Витамины группы B человек должен регулярно получать с едой. Больше всего их в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Из растительных источников витаминами группы В богаты цельные злаки, бобовые, зелёные овощи и орехи.

В некоторых ситуациях (например, при ограничениях в питании, повышенных нагрузках или заболеваниях) обеспечить нормальное поступление витаминов с пищей сложно. В таких случаях врач назначит приём лекарственных форм витаминов.

Какие препараты выбрать

Самое верное решение — предварительная консультация с врачом. Врач подберёт нужный препарат, который будет соответствовать следующим требованиям:

сбалансированный состав и физиологические дозировки витаминов;

биодоступные формы витаминов (которые хорошо усваиваются организмом);

форма выпуска (таблетки, капсулы, растворы).

Потребность в витаминах группы B различается в зависимости от возраста, уровня нагрузки, питания и образа жизни. Например, беременным особенно важно достаточное поступление фолиевой кислоты, а вегетарианцам нужен дополнительный приём B12.

Главное

Витамины группы B — ключевые вещества, необходимые для метаболизма, нервной системы и кроветворения. Они не накапливаются в организме, поэтому должны регулярно поступать с пищей. Недостаток витаминов группы B может проявляться усталостью, нарушениями чувствительности, снижением памяти и ухудшением состояния кожи и волос.

Основные источники витаминов группы B — продукты животного происхождения и цельные злаки. Препараты витаминов целесообразны при подтверждённом дефиците или повышенной потребности в витаминах.

