Названа причина «зимней спячки» у людей

Зимой многие замечают: утром просыпаться сложнее, к вечеру тянет на сладкое, а вес растёт. Может казаться, что организм переходит в режим экономии энергии. Разобрались, что говорит наука о замедлении метаболизма, как отличить естественные сезонные изменения от болезни и что можно сделать, чтобы поддержать себя в зимний сезон.

Что такое зимняя спячка у животных

Зимняя спячка (гибернация) у животных — это не просто глубокий сон, а сложная биологическая стратегия выживания. Она сформировалась в процессе эволюции, чтобы экономить энергию, когда холодно и нет еды.

Торпор — это состояние, при котором животное резко снижает температуру тела (иногда до 1–2 °C выше окружающей среды), замедляет дыхание и сердцебиение до минимума. Например, у мелких млекопитающих частота сердечных сокращений в торпоре падает до 5–10 ударов в минуту, тогда как в норме она может составлять 350–400 уд./мин.

(иногда до 1–2 °C выше окружающей среды), замедляет дыхание и сердцебиение до минимума. Например, у мелких млекопитающих частота сердечных сокращений в торпоре падает до 5–10 ударов в минуту, тогда как в норме она может составлять 350–400 уд./мин. Экономия энергии — главный результат. Во время гибернации обмен веществ замедляется настолько, что организм экономит до 87% энергии по сравнению с бодрствующим состоянием.

— главный результат. Во время гибернации обмен веществ замедляется настолько, что организм экономит энергии по сравнению с бодрствующим состоянием. Циклы торпора и эутермии. Гибернация обычно состоит из чередующихся фаз: несколько дней (5–15) торпора сменяются короткими периодами пробуждения (эутермии), когда температура тела и метаболизм возвращаются к норме.

Это позволяет животным пережить зиму с минимальными затратами энергии. Однако у человека таких механизмов нет.

Человек и зимняя спячка

У людей есть генетические «следы», связанные с гибернацией. Они отчасти похожи на то, как животные готовятся к спячке. Команда учёных из University of Utah Health выявила характерные для впадающих в спячку животных участки ДНК. В экспериментах на мышах трансформация таких элементов приводила к изменению веса, метаболизма и пищевого поведения. Кроме того, у человека, как и у животных, есть адаптивные реакции на снижение температуры и дефицит еды. Они проявляются в виде изменений аппетита, настроения и уровня активности.

Почему зимой люди поправляются и чувствуют сонливость

Исследования показывают, что базовый уровень метаболизма человека практически не зависит от сезона. Это связано в том числе и с тем, что люди проводят большую часть времени в помещениях с контролируемым климатом. Отопление зимой создаёт «термонейтральную зону», благодаря которой организму не нужно тратить значительные ресурсы, чтобы поддерживать температуру тела. Ощущение зимнего «замедления» — это результат сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов:

Сокращение светового дня стимулирует выработку мелатонина. Летом пик приходится на ночь, а зимой он начинает выделяться раньше. Это вызывает дневную сонливость и снижение физической активности.

стимулирует выработку мелатонина. Летом пик приходится на ночь, а он начинает Это вызывает дневную сонливость и снижение физической активности. Одновременно из-за недостатка солнечного света снижается синтез серотонина. Он регулирует настроение, мышление и чувство насыщения. При его нехватке появляется усталость, снижается мотивация и повышается тяга к углеводам.

Он регулирует настроение, мышление и чувство насыщения. При его нехватке снижается мотивация и повышается тяга к углеводам. Зимой у многих естественным образом снижается ежедневная активность, кроме того, люди часто предпочитают более калорийную еду. Это сочетание способствует набору веса в холодные месяцы.

Когда сонливость и набор веса — это болезнь

Важно отличать естественные сезонные изменения от патологического состояния. Обратиться к врачу стоит, если вы заметили:

Выраженную дневную сонливость, которая мешает работе и повседневной жизни.

которая работе и повседневной жизни. Резкий набор веса (более 5–7% от массы тела за короткий срок). Например, если человек весом 70 кг набрал 4–5 кг за месяц.

(более 5–7% от массы тела за короткий срок). Например, если человек весом 70 кг набрал 4–5 кг за месяц. Сильные перепады настроения, апатию, потерю интереса к жизни (возможное сезонное аффективное расстройство).

потерю интереса к жизни (возможное сезонное аффективное расстройство). Вялость, сухость кожи, ломкость волос, отёки, зябкость.

Как поддержать метаболизм зимой

Проводите больше времени на улице в светлое время суток.

в светлое время суток. Используйте лампы дневного света (10 000 люкс) утром — это помогает синхронизировать биологические часы и повысить уровень серотонина.

(10 000 люкс) утром — это помогает синхронизировать биологические часы и повысить уровень серотонина. Соблюдайте режим сна: ложитесь до 23:00 и спите 7–8 часов.

ложитесь до 23:00 и спите 7–8 часов. Избегайте гаджетов за час до сна: синий свет экрана подавляет выработку мелатонина.

синий свет экрана подавляет выработку мелатонина. Занимайтесь умеренной физической активностью минимум 150 минут в неделю.

Увеличьте потребление белка (мясо, рыба, яйца, бобовые).

Ешьте больше овощей и сложных углеводов (цельнозерновые продукты).

(цельнозерновые продукты). Избегайте переедания.

Главное: метаболизм зимой не замедляется

У людей нет полноценной зимней спячки, но есть адаптивные реакции и генетические следы, похожие на некоторые механизмы у животных. Зимняя сонливость, сниженная активность и тяга к калорийной еде появляются из-за сокращения светового дня. В совокупности это может приводить к набору веса. Если вы заметили выраженные изменения в самочувствии, резкий набор веса и сильные перепады настроения, не откладывайте визит к врачу.

