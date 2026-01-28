Как пандемия изменила здравоохранение: телемедицина и ИИ шесть лет спустя

Пандемия COVID-19 дала мощный толчок развитию телемедицины и искусственного интеллекта в здравоохранении. Если до 2020 года удалённые консультации врачей были скорее экзотикой, то сегодня они стали частью повседневности. Сервисы вроде «СберЗдоровья» и «Доктис» сделали медицину доступнее даже в малых городах. А искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезни и экономит врачам время и силы.

Телемедицина до и во время пандемии

Телемедицина появилась задолго до пандемии, но использовалась в основном для удалённого взаимодействия врачей. Особенно она была востребована для консультаций пациентов из небольших населённых пунктов в труднодоступных регионах. Пациенты в таких консультациях участвовали косвенно: врач собирал необходимую информацию и передавал её коллегам.

Весной 2020 года система здравоохранения столкнулось с колоссальной нагрузкой из-за COVID-19. Каждый день выявляли больше 10 тысяч новых случаев заболевания, и это помимо рутинных обращений за медицинской помощью. Поликлиники не успевали обрабатывать звонки и заполнять медкарты, поэтому для административной работы к ним направили студентов-медиков. Однако нагрузка на первичное звено всё ещё оставалась огромной.

В конце 2020 года Минздрав официально разрешил врачам консультировать больных с COVID-19 удалённо. В апреле в Москве начала работать отдельная служба телемедицинской помощи для пациентов с коронавирусом. Врачи дистанционно оценивали состояние больных, давали рекомендации по лечению и отвечали на вопросы по телефону и в сообщениях.

В итоге количество телемедицинских консультаций в России увеличилось почти в пять раз — примерно с 1 миллиона в 2019 году до 4,5 миллиона в 2020-м.

Параллельно с ростом телемедицины началось массовое внедрение ИИ в диагностику заболеваний. Пандемия COVID-19 резко увеличила количество КТ-исследований лёгких. На помощь врачам-рентгенологам пришли нейросети, которые стали быстро и точно выявлять патологические изменения на снимках. Это позволило врачам сэкономить на описании результатов до 30% времени. За год алгоритмы обработали 1,5 млн снимков.

Медицина после пандемии: новая реальность

Хотя пандемия официально закончилась 5 мая 2023 года, когда ВОЗ объявила об окончании чрезвычайной ситуации, телемедицина прочно закрепилась в жизни россиян. Сейчас ежегодно проводят больше 8 миллионов дистанционных консультаций.

Продолжающийся рост подтверждают данные по объёму рынка. По информации сервиса TAdviser, к 2025 году российский рынок телемедицины вырос на 35%.

Лидером стал сервис «СберЗдоровье». Если в 2022 году его выручка составляла 5,2 млрд рублей, в 2024-м она выросла до 10 млрд рублей. В компании подчёркивают, что популярность телемедицины растёт планомерно: за четыре года количество консультаций увеличилось в 7,5 раза. Чаще всего на онлайн-приёмы записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу, дерматологу.

«Телемедицина времён пандемии и сегодня — разные миры. Да, коронавирусная инфекция стала одним из драйверов развития телемедицинских технологий, однако за 5 лет этот формат значительно трансформировался. В 2020 году медицинскому сообществу пришлось экстренно учиться оказывать помощь в новом для пациентов и врачей формате, не было накоплено достаточно экспертизы в области телемедицины. Сейчас же предоставление консультаций в формате онлайн — это выстроенный процесс, при котором происходит постоянное обучение врачей, проверка качества удалённых приёмов и многое другое». Губанова Алина Валерьевна руководитель медицинского блока медицинской компании «СберЗдоровье», врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр

Другой крупный игрок рынка — компания «Доктис», активно работающая с корпоративными клиентами и ДМС. Проект стабильно входит в топ-3 телемедицинских платформ. Каждый месяц проводят больше 250 тысяч онлайн-консультаций, ежегодная выручка оценивается примерно в 1,7 млрд рублей.

Есть также узкоспециализированные проекты для телемедицинских консультаций. Один из самых популярных — сервис «Ясно» для онлайн-сессий с психологами и психотерапевтами. Платформой пользуются больше 370 тысяч человек.

Как нейросети облегчили работу врачей

Масштабный эксперимент проходит в московских поликлиниках. С 2024 года все рентгеновские снимки органов грудной клетки и флюорографии, которые делают для профилактики, автономно анализируют нейросети. Если они не находят изменений, заключение от искусственного интеллекта напрямую заносится в медкарту. Врач подключается, только если выявлены признаки заболевания.

Пока нейросети умеют находить 37 заболеваний, в том числе рак лёгких, пневмонию, остеопороз, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт, лёгочную гипертензию и другие. По данным московских властей, точность такой диагностики превышает 95%.

ИИ работает и в столице, и в регионах. К медицинским нейросетям, которые умеют описывать рентгеновские данные, подключены все субъекты РФ. В общей сложности за январь 2025 года искусственный интеллект обработал 245 тысяч снимков. А ещё ИИ помогает врачам учиться и повышать квалификацию.

«Нейросети позволяют врачу перерабатывать большие объёмы медицинских знаний. Они полезны в поиске научных исследований, современных данных, гайдлайнов. Но естественно, результаты нужно анализировать и делать выводы самостоятельно с учётом собственного интеллекта». Светлана Каневская врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Как отреагировали пациенты

После пандемии отношение пациентов к онлайн-консультациям тоже изменилось. Это наглядно демонстрирует американское исследование Gallup, в котором участвовали 30 тысяч человек. В начале 2019 года к цифровым услугам здравоохранения прибегали только 14% опрошенных, а 17% хотели опробовать их в будущем. Но уже через полгода пандемии обращались к телемедицине 34%, и почти половина заявила, что планирует воспользоваться консультациями по видеосвязи или электронной почте.

Опрос ВЦИОМ в 2020 году показал, что в России о телемедицине знают больше половины населения. При этом 8% россиян пользовались онлайн-консультациями, а 53% допускали такую возможность в будущем.

Востребованность онлайн-консультаций среди населения подтверждают во Всероссийском союзе пациентов, но подчёркивают: у телемедицины есть риски.

«Нужно понимать, что, если у доктора нет возможности лично осмотреть пациента, могут быть ошибки. Это надо осознавать, и ни пациент, ни врачи не должны злоупотреблять такой формой приёма, особенно когда заболевание принимает более серьёзную форму». Юрий Жулёв сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Также в Союзе напоминают, что в цифровом пространстве важно защищать личные данные пациентов, особенно во время обучения нейросетей.

«Для эффективной работы ИИ нужны большие объёмы данных, на которых он учится. Если эти данные предоставляются обезличенно, это безопасно. Мы должны быть уверены, что информационные системы здравоохранения защищены и гарантируют неприкосновенность персональных данных и сведений о здоровье», — комментирует Жулёв.

Что будет дальше

Пандемия COVID-19 стала поворотной точкой в развитии телемедицины и искусственного интеллекта в России, кардинально изменив подход к оказанию медицинской помощи. Эти технологии не только облегчили жизнь пациентам, но и значительно упростили работу медицинским специалистам.

Ожидается, что российский рынок телемедицины будет активно расти в ближайшие годы. Согласно исследованию Grand View Research, выручка телемедицинского рынка в России в 2024 году составила 2,5 млрд долларов (190 млрд рублей). Прогнозируется, что к 2030 году она вырастет до 6,84 млрд долларов (517 млрд рублей).

Развитие телемедицины — общемировая тенденция. По прогнозу экспертов, в следующие пять лет мировой объём рынка вырастет со 140 млрд долларов (10,6 трлн рублей) до 380 млрд долларов (29 трлн рублей).

Предполагается, что более интенсивно будут развиваться мобильные медицинские приложения, дистанционное консультирование и удалённый мониторинг состояния пациентов. Особенный акцент будет на такие направления, как пульмонология, кардиология, онкология и психиатрия.