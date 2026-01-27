Стало известно, как россиян будут лечить от гриппа в 2026 году

Минздрав России утвердил новый стандарт помощи взрослым при гриппе. В документе указано, что в среднем лечение занимает около девяти дней. Врач-терапевт Lahta Clinic Платунова Амина Мухамедовна рассказала «Рамблеру», какие изменения в нём появились и что они означают для пациентов.

© stefanamer/iStock.com

Что входит в диагностику

Стандарт описывает расширенное обследование. При необходимости пациента осматривают терапевт и инфекционист, а также пульмонолог, кардиолог, невролог, гематолог и акушер-гинеколог.

В список анализов входят общий анализ крови и мочи и ещё около 25 тестов (весь объём тестов выполняется при стационарном лечении). Среди них — С-реактивный белок и прокальцитонин. Эти показатели помогают понять, не присоединилась ли бактериальная инфекция. При тяжёлом состоянии врачи также оценивают свёртываемость крови, уровень кислорода и углекислого газа, а также кислотно-основной баланс.

Отдельно стандарт упоминает ПЦР-анализы мазков из носа и горла. Они помогают отличить грипп от других респираторных вирусов, в том числе РС-вируса, аденовирусов, риновирусов и сезонных коронавирусов.

Из инструментальных методов используют ЭКГ, пульсоксиметрию и рентген грудной клетки.

При лечении в стационаре пациента регулярно осматривают терапевт и инфекционист. При тяжёлом течении пациента переводят в реанимационное отделение, где его наблюдает анестезиолог-реаниматолог.

Если развивается дыхательная недостаточность, врачи используют кислородную поддержку. В самых тяжёлых случаях стандарт допускает ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию).

Документ также содержит список противовирусных препаратов и других лекарств с указанными дозами.

Чем новый стандарт отличается от прежнего

«Раньше использовали один и тот же набор обследований для пациентов с разной тяжестью гриппа. Сейчас акцент сместили на раннее выявление осложнений: пневмонию, дыхательную недостаточность, нарушения со стороны сердца и нервной системы, а также на работу с группами риска». Амина Мухамедовна Платунова терапевт, руководитель медицинской службы Lahta Clinic

Зачем при гриппе нужен акушер-гинеколог

«Этот пункт касается не всех женщин. Он важен для беременных пациенток, находящихся в группе повышенного риска», — подчёркивает Амина Платунова.

Во время беременности грипп часто протекает тяжелее, а выбор лекарств ограничен. Осмотр и своевременная госпитализация помогают снизить риски фатальных осложнений.

Всем ли нужно проходить полный объём обследований