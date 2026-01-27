Врачи предупредили: эту прививку от рака нельзя игнорировать

Вирус папилломы человека — один из самых распространённых вирусов, связанных с раком. Прививка помогает защитить организм ещё до контакта с инфекцией. Разобрались, когда, кому и зачем нужна вакцина от ВПЧ.

Почему прививка от ВПЧ важна

Вирус папилломы человека (ВПЧ) передаётся при тесном контакте кожи и слизистых, чаще всего во время секса. У многих людей иммунитет справляется с ним сам, но иногда вирус остаётся в организме и со временем повышает риск онкологических заболеваний. С ВПЧ связывают рак шейки матки, анального канала, ротоглотки, влагалища, вульвы и полового члена, а также генитальные бородавки.

По данным American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), вакцины против ВПЧ входят в число самых эффективных: при введении до контакта с вирусом их защита превышает 99%. Поэтому прививку лучше делать в раннем подростковом возрасте, до начала половой жизни. Это даёт максимальную защиту и снижает риск рака в будущем, а не только решает проблему уже после заражения.

Кому нужна вакцинация

Девочки и мальчики. ACOG рекомендует вакцинацию всем детям независимо от пола. Оптимальный возраст — 11–12 лет, но начать можно с 9 лет. В этом возрасте иммунный ответ самый сильный, а риск контакта с вирусом ещё минимальный.

Подростки и молодые взрослые до 26 лет. Если человек не получил прививку в рекомендованном возрасте, врачи советует пройти вакцинацию позже — до 26 лет. Сексуальный опыт, ориентация и даже положительный тест на ВПЧ — не повод для отказа. Вакцина может защитить от тех типов вируса, с которыми контакта ещё не было.

Женщины и мужчины 27–45 лет. После 26 лет прививку рекомендуют не всем. Решение принимают индивидуально. Пользу вакцинация даёт, если появился новый половой партнёр. При длительных моногамных отношениях эффект, как правило, минимальный.

Особые группы. Людям с иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ, вакцинация подходит и считается безопасной, хотя защита может быть слабее. В таких случаях используют схему из трёх доз независимо от возраста.

Схемы вакцинации и виды вакцин

Разные препараты защищают от разных типов вируса, и это важно учитывать при выборе.

Какие вакцины зарегистрированы в России

«Церварикс» — защищает от двух высокоонкогенных типов ВПЧ (16 и 18), которые ответственны примерно за 70% случаев рака шейки матки.

защищает от двух высокоонкогенных типов ВПЧ (16 и 18), которые ответственны примерно за 70% случаев рака шейки матки. «Гардасил» (4-валентный) — защищает от четырёх типов: 6 и 11 (они вызывают генитальные бородавки) и 16, 18 (связаны с онкологией).

Ещё есть «Гардасил-9» — препарат, который охватывает девять типов ВПЧ и обеспечивает более широкую защиту от онкологических и доброкачественных проявлений ВПЧ. Однако на настоящий момент он не зарегистрирован в России.

В России завершилась регистрация и налаживается производство первой отечественной вакцины против ВПЧ «Цегардекс». Она защищает от тех же четырёх типов, что и «Гардасил». Собственная вакцина может расширить доступ к прививке и снизить её стоимость в будущем.

Схема введения доз

Если начали до 15 лет, достаточно двух доз с интервалом 6–12 месяцев.

с интервалом 6–12 месяцев. Если начали после 15 лет, рекомендуют три дозы: первая, вторая через 1–2 месяца, третья через 6 месяцев после первой.

первая, вторая через 1–2 месяца, третья через 6 месяцев после первой. Для людей с ослабленным иммунитетом используют три дозы независимо от возраста.

Эффективность и безопасность вакцинации

Вакцина работает как профилактика. Она не лечит уже существующую инфекцию, но снижает риск заражения другими типами ВПЧ. Поэтому даже при выявленном вирусе вакцинация остаётся полезной. Она защищает от тех вариантов ВПЧ, с которыми контакта ещё не было.

За годы применения во всём мире ввели сотни миллионов доз вакцин против ВПЧ. Чаще всего люди отмечают боль, покраснение или небольшой отёк в месте укола, иногда — кратковременную слабость или повышение температуры.

ACOG подчёркивает: вакцинация от ВПЧ не влияет на способность к зачатию и не повышает риск бесплодия. Эти опасения не подтвердили клинические и наблюдательные исследования.

Вакцинация и скрининг: почему важно и то и другое

Скрининг помогает выявлять предраковые изменения и рак на ранних стадиях, когда лечение даёт лучший результат. Для женщин это прежде всего ПАП-тест и анализ на ВПЧ. Вакцинация и скрининг решают разные задачи и дополняют друг друга: первая снижает вероятность проблемы, второй помогает не пропустить её развитие.

Врачи Mayo Clinic предупреждают: сочетание этих мер лежит в основе профилактики рака шейки матки и других ВПЧ-связанных опухолей. Отказ от скрининга после прививки повышает риск поздней диагностики даже при хорошем уровне защиты.

Как подготовиться к вакцинации

Где сделать прививку

В России прививку от ВПЧ проводят в частных клиниках и медицинских центрах. Для детей и подростков в отдельных субъектах действуют региональные программы вакцинации, но в Национальный календарь прививка пока не входит. Перед записью стоит уточнить, какой препарат используют и по какой схеме его вводят.

Нужна ли специальная подготовка

Перед процедурой врач оценивает общее состояние здоровья и уточняет, были ли раньше тяжёлые аллергические реакции. Анализы и тест на ВПЧ перед вакцинацией не проводят — в этом нет необходимости.

Как соблюдать график

Защита зависит от правильных интервалов между дозами. Если вторую или третью прививку сделали позже запланированного срока, курс не начинают сначала. Его продолжают с той дозы, на которой остановились.

Когда обращаться к врачу

При сильной аллергической реакции, выраженном отёке или высокой температуре, которая не снижается. Такие ситуации встречаются редко.

Главное: вакцина от ВПЧ надёжно защищает от рака

Она лучше всего работает до начала половой жизни, но остаётся полезной и позже. Прививка не заменяет скрининг, а дополняет его. Вместе эти меры помогают вовремя защитить здоровье и снизить онкологические риски в будущем.

