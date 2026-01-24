Всего 5 минут в день продлят жизнь — новые данные учёных

Исследователи также выяснили, как на здоровье отразится пятиминутная физическая активность. А для любителей крепких напитков появился ещё один повод сократить их потребление.

© Patrick Daxenbichler/iStock.com

Ужин до 17:00 улучшит обмен веществ

То, когда человек ест, оказалось не менее важным, чем то, что он ест. Выяснилось, что для обмена веществ лучше всего подходит питание с ранним временным окном. К такому выводу пришли учёные из Национального университета Тайваня, они опубликовали крупный метаанализ в журнале BMJ Medicine.

Учёные проанализировали данные 41 рандомизированного клинического исследования с участием более 2,2 тысячи взрослых. Во всех работах изучали влияние ограниченного по времени приёма пищи (time-restricted eating, TRE). Это режим, при котором еда потребляется в течение фиксированного временного окна без снижения калорийности рациона.

По сравнению с добровольцами на обычным режиме питания, люди на TRE имели:

более низкую массу тела (а также индекс массы тела);

меньшую окружность талии;

более низкое систолическое давление;

лучшие показатели крови (триглицериды, глюкоза, инсулин).

Самыми выраженными были эффекты раннего TRE, когда последний приём пищи был до 17:00. Примечательно, что длительность «пищевого окна» при этом играла менее значимую роль.

Парацетамол при беременности признан безопасным для ребёнка

Приём парацетамола во время беременности не повышает риск аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и интеллектуальных нарушений у детей. К такому выводу пришли британские учёные из Городского университета Лондона, опубликовавшие результаты крупного анализа в The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 43 высококачественных исследований с участием более 400 тысяч детей. Учёные сравнивали беременности с приёмом парацетамола и без него.

Результаты показали, что приём лекарства не связан с повышенным риском аутизма, СДВГ или интеллектуальных отклонений. Таким образом, исследование подтверждает, что парацетамол остаётся препаратом первой линии при боли и температуре во время беременности.

© dragana991/iStock.com

Свинина не ухудшает состояние здоровья пожилых людей

Речь идёт о постной необработанной (или минимально обработанной) свинине. Если добавлять её в растительный рацион (в качестве основного источника белка), то эффект сопоставим с таковым от бобовых. К таким выводам пришли американские учёные, опубликовавшие работу в журнале Current Developments in Nutrition.

В исследовании участвовали люди старше 65 лет, которые поочерёдно в течение восьми недель придерживались рациона с постной свининой или с бобовыми. Оба рациона привели к сходным изменениям некоторых биомаркеров:

снижались уровни инсулина и общего холестерина;

сохранялись показатели мышечной силы;

не ухудшались маркеры, связанные со старением мозга.

Существенных различий между диетами по большинству показателей не выявили.

Авторы отмечают, что умеренное потребление минимально обработанного красного мяса вполне допустимо для пожилых людей. Распространённое мнение о том, что им нужно отказываться от мяса, исследователи не разделяют. Это хороший источник белка, что особенно важно в пожилом возрасте, когда убывает мышечная масса.

Найдена неожиданная опасность изнурительных тренировок

Всего 5 минут физической активности в день снижают риск смерти на 10%

Даже пять минут дополнительной умеренной или интенсивной физической активности в день могут снизить смертность примерно на 10%. К такому выводу пришла международная группа учёных. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Авторы решили выяснить, как небольшие изменения в уровне активности могли бы повлиять на смертность среди людей с малоподвижным образом жизни. Анализ проводился на данных двух крупных когорт:

более 40 тысяч участников из Норвегии, Швеции и США;

почти 95 тысяч жителей Великобритании.

Расчёты показали, что среди наименее активных людей дополнительные пять минут движений в день снижают смертность на 6%, а сокращение времени сидения на полчаса — до 3%. В масштабах всей популяции (за исключением самых активных) эти показатели достигали 10 и 7,3% соответственно.

© sankai/iStock.com

Снижение потребления алкоголя связали с профилактикой рака

Сокращение потребления алкоголя всего на один литр на человека в год существенно снижает смертность от некоторых онкологических заболеваний. К такому выводу пришли австралийские учёные, опубликовавшие исследование в British Journal of Cancer.

Авторы проанализировали огромный массив данных о смертности за 70 лет. По их оценкам, неумеренное употребление алкоголя было связано:

с половиной смертей мужчин от рака органов дыхания и пищеварения;

с 48% смертей мужчин от рака печени;

с 14% смертей женщин от рака молочной железы.

Исследование показало, что уменьшение потребления алкоголя на один литр в год могло бы снизить смертность от некоторых видов рака на 1–4%.

Почему женщины сильнее страдают от алкоголя: отвечают учёные

Главное: пожилым можно есть свинину, а минимальные изменения в образе жизни продлевают её

Ранний приём пищи, всего несколько минут физической активности и ограничения потребления алкоголя связаны со снижением риска смерти и тяжёлых хронических заболеваний.

Новые данные также опровергают некоторые опасения. Так, постная (и минимально обработанная) свинина не ухудшает показатели здоровья у пожилых людей, а парацетамол при беременности не повышает риск нарушений развития у детей.

Важные исследования