Эта неожиданная часть организма поможет замедлить старение

Сегодня всё больше исследований указывают на связь кишечной микрофлоры с иммунитетом и продолжительностью жизни. Разобрались, как именно микробиом защищает организм и почему его состояние может определять, как долго и качественно проживёт человек.

© nopparit/iStock.com

Долгое время считалось, что организм человека содержит около 2 кг микробов. Однако эти данные были опровергнуты недавними исследованиями, где показано, что их там около 200 г.

Но важность микробиома от этого нисколько не уменьшилась. В человеческом теле микробы активно участвуют в работе иммунной системы, обмене веществ и процессах старения, тем самым оказывая большое влияние на здоровье, продолжительность и качество жизни.

Кишечная микрофлора и иммунитет

Созревание и баланс иммунной системы

Уже с первых лет жизни кишечный микробиом играет ключевую роль в формировании иммунной системы. Именно контакт с микрофлорой «обучает» иммунитет различать патогены и безвредные микробы. Таким образом, поддерживается баланс между защитой и толерантностью.

Бактерии кишечника участвуют в созревании иммунных клеток, а также определяют их активность. Продукты метаболизма бактерий (например, короткоцепочечные жирные кислоты) воздействуют на иммунные клетки кишечника, что помогает бороться с воспалением.

Учёные: состояние кишечника зависит от того, с кем вы живёте

Барьер от патогенов

Полезные бактерии участвуют в образовании кишечной слизи и стимулируют выработку антимикробных пептидов, которые защищают организм. При дисбактериозе защитный барьер может стать проницаемым для вредных бактерий и их токсинов. Это повышает риск развития инфекций и воспалительных заболеваний.

Конкуренция с опасными бактериями

Нормальный микробиом кишечника служит естественным барьером против болезнетворных микроорганизмов. Полезные бактерии занимают экологические ниши и конкурируют с патогенами за питательные вещества. Кроме того, они меняют локальную среду (например, выделяя кислоты), делая её неблагоприятной для роста вредных микробов.

© koto_feja/iStock.com

Кишечная микрофлора и продолжительность жизни

Во многом влияние микробиоты на долголетие реализуется через иммунную систему. Главным образом микробный баланс предотвращает хроническое воспаление, которое считается одним из ключевых механизмов старения.

Однако этим роль микробиоты не ограничивается. Исследования долгожителей показывают, что микробиом влияет на метаболизм, работу мозга и сосудистую функцию. Поэтому связь микробиоты с продолжительностью жизни — это результат не одного, а целого комплекса взаимосвязанных механизмов.

Микробиота и обмен веществ

Кишечная микробиота влияет на то, сколько энергии организм извлекает из пищи и как она распределяется между тканями. Микробы кишечника могут усиливать или, наоборот, ограничивать усвоение калорий, тем самым влияя на обмен веществ.

Изменения состава микробиоты могут провоцировать развитие инсулинорезистентности и накопление висцерального жира (он окружает внутренние органы). Это сильно повышает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни).

Как микробиом влияет на здоровье: 12 важных вопросов

Микробиота, липиды и старение сосудов

Кишечная микробиота активно участвует в метаболизме желчных кислот, холестерина и липидов. Она влияет на липидный профиль крови, тем самым регулируя воспаление сосудистой стенки.

Таким образом, нарушение баланса микрофлоры может ускорять сосудистое старение, тем самым повышая риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. Поэтому состав микробиоты рассматривается как важный фактор здоровья сердечно-сосудистой системы.

© Goodboy Picture Company/iStock.com

Кишечная микрофлора и мозг

Кишечная микробиота напрямую влияет на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Так, многие бактерии участвуют в синтезе и регуляции нейромедиаторов, в том числе серотонина, дофамина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Примечательно, что большая часть серотонина (больше 90%) в организме вырабатывается именно в кишечнике.

Нарушение баланса кишечной микрофлоры связывают с ускоренным старением мозга, ухудшением памяти и повышенным риском деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Главное: у микрофлоры комплексное влияние на здоровье

Кишечная микрофлора — важная часть защитной системы организма. Микробиом помогает сдерживать хроническое воспаление, защищает от инфекций и снижает риск многих заболеваний, связанных со старением. Именно иммунная регуляция считается одним из ключевых путей, через которые микробиота влияет на продолжительность жизни.

Но влияние микробиоты гораздо шире. Она участвует в обмене веществ, регулирует работу сосудов, влияет на мозг и когнитивное старение. Поэтому состояние микробиома определяет не только то, сколько лет живёт человек, но и насколько качественной будет его жизнь. Поддержание разнообразной и стабильной микрофлоры — один из эффективных способов сохранить здоровье на долгие годы.

