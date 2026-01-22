Раскрыта беспроигрышная стратегия отказа от курения

Зависимость от сигарет — это сложный биохимический и поведенческий процесс. Организм привыкает к никотину, а мозг — к ритуалу. Поэтому одной силы воли бывает недостаточно, чтобы отказаться от этой привычки. Разобрались по науке, как бросить курить и какая стратегия самая эффективная.

Почему сложно бросить курить

Никотин — мощный стимулятор, который влияет на мозг и вызывает чувство удовольствия и расслабления. Со временем организм привыкает к постоянной дозе никотина, и при попытке отказаться от сигарет возникает синдром отмены: появляются раздражительность, тревога, проблемы со сном, повышенный аппетит.

Никотиновая зависимость — одна из самых сильных. Она формирует долгоживущие нейронные связи, которые не исчезают полностью даже после отказа от курения. Поэтому многие, кому удалось бросить, возвращаются к привычке. В среднем через год примерно 10–15% курильщиков снова начинают курить, хотя эта цифра может быть больше.

Чем заменить никотин

Отказ от сигарет — это борьба сразу с двумя видами зависимости: физической (от никотина) и психологической (от ритуала). Поэтому нужно использовать комбинированный подход.

Никотинзаместительная терапия

Цель метода — заменить никотин из сигарет альтернативой: жвачками, леденцами, спреем или пластырями. Организм получает небольшую дозу вещества, но не через лёгкие и в менее вредной форме. Такой способ не убирает зависимость мгновенно, но снижает симптомы отмены. Кокрейновский обзор показал, что никотинзаместительная терапия увеличивает шансы бросить курить в 1,5–2 раза. Причём эффективнее использовать сразу несколько форм терапии, например жвачку и пластырь.

Электронные сигареты

Они могут стать временной альтернативой обычным сигаретам, как никотиновые пластыри или жвачки. Анализ 2023 года показал: электронные системы доставки никотина в долгосрочной перспективе помогают бросить курить 14 курильщикам из 100. Однако у этого подхода есть важные ограничения.

Во-первых, при использовании вейпов и электронных сигарет сложно контролировать количество поступающего никотина: доза зависит от мощности устройства, состава жидкости и частоты затяжек. В пластырях, жвачках, леденцах дозировка стандартная и предсказуемая, поэтому уровень никотина в организме меняется плавно и контролируемо.

Во-вторых, долгосрочные риски для здоровья, связанные с электронными сигаретами, до конца не изучены. Эти устройства используются сравнительно недавно, и данных о последствиях многолетнего вейпинга мало. Есть данные, что электронные сигареты менее вредны, но в то же время некоторые исследования указывают на возможное неблагоприятное влияние аэрозолей в них на лёгкие, сердечно-сосудистую и нервную системы. При этом наука не может дать однозначный ответ, что вреднее — традиционные сигареты или электронные: данных для окончательных выводов пока недостаточно.

Таблетки

Для борьбы с курением есть лекарства — например, цитизин и варениклин, которые частично блокируют никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в мозге. Это снижает тягу к курению и уменьшает удовольствие от сигарет.

Другой препарат для лечения никотиновой зависимости — бупропион. Это антидепрессант, который блокирует обратный захват дофамина и норэпинефрина в мозге. Организм получает меньше «сигнала удовольствия» от сигареты, и, как следствие, уменьшается физическая и психологическая зависимость.

У всех лекарств есть побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, головные боли. Также они могут провоцировать депрессию и сердечно-сосудистые заболевания, поэтому принимать их без назначения врача нельзя.

Какой метод самый эффективный

Библиотека Кокрейна в 2023 году опубликовала два обзора о пользе никотинзаместительной терапии, электронных сигарет и лекарств как способов отказа от курения. Результаты в них немного отличаются, но в целом авторы пришли к выводу, что все средства эффективны и могут применяться на практике.

На силе воли курить бросают 6 человек из 100.

курить бросают 6 человек из 100. С одной формой никотинзаместительной терапии, например только с пластырем, бросают 9 человек из 100 (по другим данным — 18 человек из 100).

например только с пластырем, бросают 9 человек из 100 (по другим данным — 18 человек из 100). С двумя формами (например, пластырь + жвачка) — 12 человек из 100 (по другим данным — 20 человек).

(например, пластырь + жвачка) — 12 человек из 100 (по другим данным — 20 человек). С помощью бупропиона от никотина отказываются 18 человек из 100.

от никотина отказываются 18 человек из 100. С помощью варениклина — 21–25 человек из 100.

— 21–25 человек из 100. С помощью цитизина —18–23 человека из 100.

—18–23 человека из 100. С помощью электронных сигарет — 14 человек из 100.

Что ещё помогает бросить курить

Альтернативы табаку помогают справиться с физической зависимостью, но для отказа от курения нужна ещё психологическая поддержка.

Группы поддержки

Это могут быть чаты в мессенджерах или группы в социальных сетях. Поддержка других людей и поощрение успеха укрепляют мотивацию. Исследования показали, что такой подход повышает вероятность отказа от курения на 50–130%.

Мобильные приложения

Они помогают отслеживать прогресс, дают советы и поддерживают мотивацию. Исследования, опубликованное в BMJ Evidence Based Medicine, подтвердило: мобильные приложения в сочетании с другими методами лечения (фармакотерапией или никотинзаместительной терапией) в три раза повышают вероятность бросить курить. Это примерно 4 дополнительных отказа от сигарет на 100 человек.

Главное: чтобы бросить курить, нужно пробовать сразу несколько методов

Чтобы бросить курить, нужно время, терпение и поддержка. Одной силы воли бывает недостаточно, поэтому врачи рекомендуют использовать вспомогательные средства. Никотиновый пластырь, жвачка и препараты помогают побороть тягу к никотину, однако без мотивации и поддержки других могут быть рецидивы. Чтобы повысить шансы на успех, желательно совмещать несколько методов.

