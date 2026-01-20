Раскрыта неожиданная польза позитивного мышления

Умение активировать зоны мозга, связанные с удовольствием и позитивными ожиданиями, может усилить иммунный ответ организма на вакцинацию.

К такому выводу пришла международная группа учёных, опубликовавшая результаты своего исследования в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 85 здоровых добровольцев. Учёные использовали метод функциональной МРТ (фМРТ) для обучения людей сознательно повышать активность мезолимбического пути, который включает вентральную область покрышки (ВОП). Эта область отвечает за чувство мотивации и ожидание чего-то хорошего.

Во время эксперимента участники подбирали индивидуальные ментальные стратегии — например, вспоминали приятные события — и в реальном времени получали обратную связь о том, насколько успешно им удаётся активировать нужную область мозга. За четыре тренировочные сессии большинство участников научились целенаправленно повышать активность ВОП.

После завершения тренировок всем добровольцам ввели вакцину против гепатита B. Анализ образцов крови, взятых до и в течение месяца после вакцинации, показал: у тех, кто лучше контролировал активность «центра вознаграждения», уровень защитных антител в крови вырос значительно сильнее. Исследователи отмечают, что этот эффект очень напоминает механизм эффекта плацебо.

Результаты этого исследования впервые демонстрируют на людях прямую связь между активностью определённых нейронных сетей, ответственных за положительные эмоции, и силой иммунного ответа.

В то же время авторы подчёркивают, что работа носит предварительный характер. Исследование было ограниченным по масштабу и измеряло только уровень антител, а не фактическую защиту от заболевания. Чтобы подтвердить результаты и понять, как можно применять эту методику на практике, нужны более масштабные клинические испытания.

