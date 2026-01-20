Учёные ответили на вечный вопрос, и это вас удивит

Хруст в коленях, щелчки в шее при повороте головы или треск в лодыжках во время вращения стопы иногда пугают. Многие воспринимают это как признак проблем с суставами, тем более что с возрастом такие звуки появляются всё чаще. Разобрались, когда хруст — это вариант нормы, а в каких случаях стоит обратиться к врачу.

Что происходит внутри сустава

Суставы окружены герметичной капсулой, которая заполнена синовиальной жидкостью. Она работает как смазка и амортизатор. В этой жидкости в растворённом состоянии есть газы: азот, кислород и углекислый газ.

Когда человек резко растягивает суставную капсулу, её объём увеличивается, а давление внутри резко падает. В этот момент происходит процесс, который называется кавитацией. Из-за низкого давления растворённые газы моментально собираются в пузырьки (как в открытой бутылке газировки). Именно это мгновенное выделение газа и создаёт тот самый характерный звук.

Долгое время считалось, что звук возникает, когда пузырьки схлопываются. Однако исследование, проведённое с помощью МРТ в реальном времени, показало, что звук раздаётся именно в момент образования полости (пузырька). Когда суставные поверхности разъединяются, создаётся вакуум, который «втягивает» газ из жидкости. Этот процесс происходит очень быстро (менее чем за 310 миллисекунд). После схлопывания пузырька газы постепенно растворяются в синовиальной жидкости, и этот процесс может занимать от 15 до 30 минут. Именно поэтому человек не может хрустнуть одним и тем же пальцем два раза подряд.

Почему «стреляют» колени и щиколотки

Если пальцы хрустят из-за газа, то у щелчков в коленях, бёдрах или голеностопе может быть другая причина. Здесь задействованы сухожилия и связки.

Эффект гитарной струны. Сухожилия похожи на тугие канаты. При движении они могут немного смещаться и задевать выступающие части костей.

Сухожилия похожи на тугие канаты. При движении они могут и выступающие части костей. Перекатывание. Когда вы приседаете или резко поворачиваете стопу, сухожилие может «перескочить» через костный выступ. В момент возвращения ткани на место слышен глухой щелчок.

Это норма, если процесс не сопровождается болью или отёком. С возрастом ткани теряют эластичность, поэтому такие звуки могут возникать чаще.

Щёлкать костяшками пальцев не опасно

Американский врач Дональд Ангер в течение 60 лет ежедневно хрустел костяшками пальцев только на одной руке, а на другой — нет. Когда он в зрелом возрасте сравнил обе руки, разницы в признаках артрита не обнаружилось — ни на рентгене, ни в симптомах. Этот неформальный, но многолетний «эксперимент» стал известным и даже удостоился Шнобелевской премии. Позже клинические исследования также не выявили связи между хрустом пальцев и развитием артрита, подтвердив этот вывод.

Исследование среди людей старше 45 лет показало, что регулярное щёлканье пальцами никак не связано с развитием артрита: распространённость этого заболевания среди любителей хруста и их оппонентов одинакова. Однако у тех, кто часто щёлкает костяшками пальцев, чаще наблюдались отёки кистей и более низкая сила хвата.

Когда хруст в суставах может быть опасен

Обратитесь к врачу, если хруст сопровождается:

Болью. Здоровый хруст (кавитация) никогда не вызывает боли. Если звук сопровождается резкой, ноющей или колющей болью, это признак повреждения тканей. Это может быть микротравма связки, повреждение мениска или воспалительный процесс.

Здоровый хруст (кавитация) никогда не вызывает боли. Если звук сопровождается резкой, ноющей или колющей болью, это признак Это может быть микротравма связки, повреждение мениска или воспалительный процесс. Отёком и покраснением. Если сустав, который хрустит, выглядит крупнее соседнего, кожа над ним горячая на ощупь или покраснела, это классические признаки воспаления. В этом случае хруст — побочный эффект скопления лишней жидкости или разрушения суставной сумки.

Если сустав, который хрустит, выглядит крупнее соседнего, кожа над ним горячая на ощупь или покраснела, это классические В этом случае хруст — побочный эффект скопления лишней жидкости или «Заклиниванием» или ограничением в движении. Это один из самых серьёзных симптомов. Если во время движения сустав внезапно застывает и вы не можете разогнуть руку или ногу без посторонней помощи (или резкого щелчка через силу), это может указывать на нарушения.

Как распознать износ хряща

В медицине есть термин «крепитация». Этот звук появляется, когда гладкое скольжение в суставе нарушено:

Звук не звонкий, а скорее глухой, множественный и скрипучий. Он напоминает хруст снега под ногами или трение наждачной бумаги.

Он напоминает хруст снега под ногами или трение наждачной бумаги. Часто сопровождается чувством трения, песка в суставе или явным дискомфортом.

чувством трения, песка в суставе или Этот звук можно воспроизводить при каждом сгибании или разгибании конечности.

Причина — физическое трение шероховатых поверхностей. Когда хрящ изнашивается (при артрозе), он перестаёт быть идеально гладким, и кости начинают буквально цепляться друг за друга.

Главное: щелчок в суставах не опасен, если не сопровождается болью

Это естественный процесс, связанный с газами в суставной жидкости или движением сухожилий. Щелчки пальцами не увеличивают риск артрита. Однако, если кроме хруста есть боль, покраснение или отёк в области сустава и ограничение в движении, нужно обратиться к врачу.

