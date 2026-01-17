Французские учёные выяснили, что популярные консерванты вызывают рак. Американские кардиохирурги впервые в мире провели шунтирование сердца без разрезов, а обычная диета оказалась лучше «Оземпика».

© vadimguzhva/iStock.com

Тёплая спальня перегружает работу сердца

Сон в тёплом помещении мешает сердечно-сосудистой системе нормально восстановиться. К такому выводу пришли австралийские учёные, опубликовавшие исследование в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие пожилые добровольцы старше 65 лет. В течение нескольких месяцев учёные отслеживали температуру в спальнях участников и показатели работы сердца во время сна.

Оказалось, что при температуре воздуха выше 24 °C у пожилых людей чаще снижалась вариабельность сердечного ритма и учащался пульс. Эти изменения указывают на повышенную нагрузку на сердце. Самые выраженные нарушения наблюдались при температуре выше 26°C.

Авторы отмечают, что эффект не зависел от приёма лекарств. По мнению исследователей, поддержание более низкой температуры в спальне — простой способ снизить ночную нагрузку на сердце у пожилых людей.

Популярные пищевые консерванты оказались канцерогенными

К такому выводу пришли французские учёные, проанализировав данные крупного когортного исследования NutriNet-Santé. Работа опубликована в British Medical Journal.

Исследователи в течение 7 лет отслеживали рацион 100 тысяч человек и фиксировали новые случаи онкологических заболеваний. Оказалось, что частое потребление некоторых консервантов (сульфитов, нитритов, нитратов, сорбатов и ацетатов) связано с повышенным риском онкологических заболеваний, в частности рака молочной и предстательной железы.

Примечательно, что большинство участников не превышали допустимые нормы потребления, установленные регуляторами. Основными источниками таких добавок были ультрапереработанные продукты и переработанное мясо.

Авторы подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Однако результаты могут стать поводом для пересмотра действующих нормативов по использованию пищевых консервантов.

© lusia599/iStock.com

После «Оземпика» вес возвращается быстрее, чем после «обычного» похудения

Люди, похудевшие с помощью препаратов на основе агонистов GLP-1 рецепторов быстрее возвращаются к исходному весу после отмены терапии, чем те, кто снижал вес за счёт питания и физической активности. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета. Работа опубликована в BMJ.

Учёные проанализировали данные 37 исследований с участием около 9000 человек с ожирением и избыточным весом. Препараты действительно обеспечивали быстрое похудение. Так, за 10 месяцев участники теряли в среднем более 8 кг, а при приёме семаглутида или тирзепатида — свыше 14 кг. Однако после прекращения лечения вес набирался примерно в четыре раза быстрее, чем после похудения за счёт изменения образа жизни.

По расчётам учёных, люди, использовавшие препараты для снижения веса, возвращались к исходной массе в среднем за 1,5–1,7 года. Те же, кто худел с помощью диеты и тренировок, даже спустя почти три года не достигали прежнего веса.

Россиянам рассказали о самой редкой аллергии — и это не еда

Опьянение от еды удалось вылечить пересадкой кала

Учёные вылечили мужчину с редким синдромом автопивоварни. Это когда алкоголь вырабатывается прямо в кишечнике из углеводов. Причиной такого синдрома оказались не дрожжи, как считалось раньше, а бактерии. Случай описан в журнале Nature Microbiology.

Исследователи сравнили микробиоту 22 пациентов с синдромом автопивоварни и здоровых людей. Выяснилось, что у больных кишечные бактерии, в частности Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, активно производили спирт. Эту активность удавалось подавить антибиотиками.

Один из пациентов согласился на пересадку кишечной микробиоты от здорового донора. После повторной процедуры (в сочетании с антибиотиками) симптомы исчезли как минимум на 16 месяцев наблюдения (больше наблюдения не велись).

Авторы считают, что это открытие может помочь немногочисленным пациентам с таким синдромом. Более того, это решит проблему стигматизации, поскольку окружающие полагают, что такие люди злоупотребляют спиртным.

© Photodjo

Первое в мире шунтирование сердца без разрезов

Американским хирургам впервые в мире удалось провести аортокоронарное шунтирование без разрезов груди. Операцию провели 67-летнему пациенту, у которого были серьёзные противопоказания для открытой операции на сердце. Методика и результаты операции описаны в Circulation: Cardiovascular Interventions.

Врачи разработали новую технику — VECTOR (ventriculo-coronary transcatheter outward navigation and re-entry). С помощью катетеров, введённых через сосуды ног, они сформировали новый, обходной путь для кровотока (без вскрытия грудной клетки и остановки сердца).

Через шесть месяцев после процедуры признаков нарушения кровотока у пациента не выявили. Авторы считают, что метод может стать альтернативой открытым операциям у пациентов из группы высокого риска.

Найдена неожиданная опасность изнурительных тренировок

Главное: уходящая неделя запомнилась сразу несколькими научными поводами

Тёплые ночи повышают нагрузку на сердце у пожилых людей, а широко используемые пищевые консерванты могут быть связаны с повышенным риском онкологических заболеваний (даже при потреблении в пределах допустимых норм). Редкий синдром «опьянения от еды» удалось надолго купировать с помощью пересадки микробиоты, а кардиохирурги впервые выполнили коронарное шунтирование без вскрытия грудной клетки.

Важные исследования