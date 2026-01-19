Названы 7 признаков, что ваш мозг в порядке: чек-лист

С возрастом многие начинают беспокоиться о памяти и ясности мышления. Для оценки работы мозга врачи используют специальные тесты. Однако и в обычной жизни видно, как сохраняются здоровье мозга и способность принимать решения. Разобрались, какие повседневные навыки могут говорить о том, что с мышлением всё в порядке.

Эти навыки определяют самостоятельность человека и задействуют все мыслительные и познавательные ресурсы: от памяти и внимания до скорости мышления. Если вы справляетесь с ними без посторонней помощи, скорее всего, ваш мозг работает исправно.

Наблюдение за своими повседневными делами — полезный индикатор. Однако это не заменяет полноценную диагностику у специалиста. Только врач может провести точные тесты и определить, есть ли реальные изменения в работе мозга. Если возникают сомнения в работе памяти, внимания или способности принимать решения, лучше обратиться за профессиональной оценкой.

Даже если с некоторыми бытовых навыков есть трудности, это не обязательно говорит о серьёзных нарушениях. Научные данные показывают — работа мозга в пожилом возрасте во многом связана с образом жизни. Регулярная умственная активность, общение с другими людьми, физические нагрузки и полноценный сон связаны с более медленным возрастным снижением памяти, внимания и способности принимать решения.

Контролируете приём лекарств

Чтобы принимать лекарства, нужно задействовать рабочую память, чувство времени и исполнительные функции. В этот момент мозг выполняет сложную работу: отслеживает графики, фиксирует факт приёма препарата и контролирует время в течение дня. С возрастом соблюдение режима лечения часто нарушается не из-за потери интереса, а из-за возросшей нагрузки на мозг.

Если вы самостоятельно принимаете лекарства, значит, работает проспективная память — способность помнить, что нужно сделать в будущем. Этот тип памяти часто одним из первых страдает при снижении мыслительных функций.

Готовите еду

Готовка блюд задействует сразу несколько мыслительных процессов. Когда вы готовите блюдо по памяти, в работе участвуют:

Процедурная память — помогает вам автоматически выполнять действия, например, нарезать овощи или обжаривать мясо.

— помогает вам автоматически выполнять действия, например, нарезать овощи или обжаривать мясо. Рабочая память — нужна, чтобы держать в голове, что уже добавлено в блюдо и сколько ещё осталось.

— нужна, чтобы держать в голове, что уже добавлено в блюдо и сколько ещё осталось. Исполнительные функции помогают распределять время и координировать несколько процессов одновременно — например, сварить гарнир, пока готовится мясо.

Когда вы готовите привычные блюда легко и без подсказок, это свидетельствует, что мозг по-прежнему эффективно справляется с многозадачностью и удержанием последовательностей. Это сложные мыслительные навыки, которые многие считают само собой разумеющимися, пока они не начинают ослабевать.

Поддерживаете распорядок дня и ведёте хозяйство

Если вы регулярно принимаете душ, не пропускаете встречи, следите за порядком в доме и справляетесь с повседневными задачами без напоминаний, значит, мозг успешно справляется с:

Временной ориентацией. Вы знаете, какой сегодня день и что обычно происходит в это время.

Вы знаете, какой сегодня день и что обычно происходит в это время. Инициацией задач. Вы начинаете действовать без напоминания и делаете всё в логическом порядке.

Вы начинаете действовать без напоминания и делаете всё в логическом порядке. Планированием и последовательностью. Вы выполняете действия в логическом порядке, доводя каждое из них до конца.

Пользуетесь транспортом и ориентируетесь в пространстве

Умение водить машину, строить маршруты на общественном транспорте и ориентироваться в незнакомых местах — сложная задача для мозга. За пространственную навигацию отвечает гиппокамп. Эта область мозга одной из первых страдает при болезни Альцгеймера. Если поход в большой магазин или поездка в новый район не вызывают у вас тревоги и потери ориентации, значит, мозг хорошо справляется с анализом пространства.

Управляете финансами

Это одна из самых сложных умственных задач, с которыми сталкивается человек. Для этого нужно уметь хорошо считать, распознавать закономерности и отслеживать счета и сроки оплаты. Исследования показали, что трудности с решением финансовых задач — это часто ранний признак изменений в работе мозга, который иногда проявляется за годы до других симптомов.

Самостоятельный контроль налогов, сбережений и повседневных расходов подтверждает сохранность исполнительных функций и математических способностей. Так как для этого навыка нужно понимать абстрактные концепции (например, процентных ставок) и уметь принимать взвешенные решения, анализируя большой объем информации.

Помните недавние события и разговоры

Слаженная работа кратковременной и оперативной памяти — фундамент умственного здоровья. Если вы можете подробно рассказать о событиях дня, легко вспоминаете, куда положили вещи, и не повторяете одни и те же вопросы в течение короткого времени, значит, процессы кодирования, хранения и извлечения информации в вашем мозге работают должным образом.

Учитесь и адаптируетесь к новым технологиям

Чтобы освоить новые технологии, мозгу нужна когнитивная гибкость — способность формировать новые связи между нейронами и легко адаптироваться к меняющимся интерфейсам. Если вы самостоятельно разбираетесь в функциях нового смартфона, осваиваете онлайн-банкинг или быстро привыкаете к обновленному дизайну сайта, это значит, что ваш мозг демонстрирует нейропластичность.

Главное: если вы самостоятельно справляетесь с повседневными делами, ваш мозг в порядке

Если вы сами принимаете лекарства, готовите, ведёте хозяйство, ориентируетесь в пространстве, управляете финансами, вспоминаете недавние события и легко осваиваете новые технологии — это хороший знак, что ваш мозг работает исправно. Эти привычки отражают сохранность памяти, внимания, исполнительных функций и когнитивной гибкости. Однако для точной оценки здоровья мозга необходимо обратиться к врачу.

