Раскрыта правда о микроволновках и сотовых вышках

Повседневная жизнь окружена источниками электромагнитного излучения — от рамок металлодетекторов в аэропортах до антенн сотовой связи на крышах. Термины вроде «радиочастотное излучение» могут пугать, но не всё так страшно. Разобрались, насколько безопасны рамки в ТЦ и микроволновки и кому стоит быть с ними осторожнее.

© Patrick Daxenbichler/iStock.com

Есть два ключевых вида излучения:

Ионизирующее. Вид энергии, который может выбивать электроны из атомов и менять ДНК. Оно считается потенциально опасным, хотя человек регулярно с ним сталкивается в фоновом режиме. Источниками излучения в мизерных дозах служат почва, вода, растения. Дозы от медицинских аппаратов, например, рентгена или компьютерной томографии, значительно выше, но строго контролируются.

Неионизирующее. Вид электромагнитного излучения, которое не способно выбивать электроны из атомов и повреждать ДНК, но может вызывать вибрации молекул и нагрев. К неионизирующим видам излучения относят радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет и часть ультрафиолетового спектра.

Рамки металлодетекторов

Они создают низкочастотное магнитное поле, что позволяет обнаруживать металлы. Металлодетекторы работают на частотах, которые почти не воздействуют на ткани. Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что такие рамки излучают меньше энергии, чем мобильный телефон. Всемирная организация здравоохранения в свою очередь проанализировала около 25 тысяч научных статей и пришла к такому выводу: нет оснований полагать, что электромагнитные поля низкой интенсивности негативно влияют на человека.

Сотовые вышки

Радиоантенны и Wi-Fi генерируют радиочастотное неионизирующее излучение. Оно не вызывает мутаций ДНК, как рентген, но при очень высоких уровнях может нагревать ткани тела. Однако Американское онкологическое общество подчёркивает: излучение от вышек связи в сотни и тысячи раз меньше безопасных пределов. Маловероятно, что человек получит опасную дозу излучения, просто находясь рядом с вышкой.

Эксперименты Национальной токсикологической программы США и Института Рамаццини в Италии на мышах показали, что если подвергаться радиочастотному излучению в высоких дозах с самого рождения, оно может повысить риск опухолей сердца, головного мозга и надпочечников. Однако Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) решила, что этих данных недостаточно, чтобы делать выводы о способности радиочастотной энергии вызывать рак у человека.

© amynapaloha/iStock.com

5G

Сотовые сети пятого поколения используют более высокую частоту, поэтому могут передавать больше данных за меньшее время. Однако принцип работы остаётся прежним: радиочастотные волны в сетях 5G относятся к неионизирующему излучению безопасного уровня. Нет данных, что они представляют большую или меньшую опасность, чем другие технологии.

Микроволновки

Пожалуй, это самый демонизированный бытовой прибор. Микроволновая печь работает за счёт неионизирующего электромагнитного излучения — микроволн. Они заставляют молекулы колебаться (из-за чего еда и нагревается), но не повреждают химические связи. Поэтому еда после микроволновки не становится радиоактивной. Микроволны могут вызвать ожоги и катаракту, но для этого нужны большие дозы прямого излучения. Конструкция печей не позволяет обеспечить такую нагрузку.

При открытии дверцы микроволновка выключается — это обязательное требование. Неисправные или повреждённые печи могут давать небольшую утечку. При этом энергия микроволн резко уменьшается по мере удаления от источника. Если в 5 сантиметрах от печи утечка составляет 5 милливатт на квадратный сантиметр (максимально допустимый уровень), на расстоянии 50 сантиметров она будет в 100 раз меньше — такой дозой можно пренебречь. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует не стоять перед микроволновкой во время работы.

© Михаил Руденко/iStock.com

Исключение из правил

Неионизирующее излучение может быть опасно для людей с кардиостимуляторами. Металлодетекторы и рамки в торговых центрах могут вызвать помехи в работе устройства. Поэтому Американская ассоциация кардиологов рекомендует пациентам не стоять возле металлоискателей дольше, чем необходимо, и по возможности просить провести ручной досмотр.

Главное: сотовые вышки и микроволновки безопасны

Излучение сотовых вышек не опасно на уровнях, с которыми сталкиваются обычные люди. Микроволновые печи не делают продукты опасными. Если не прислоняться к печи, излучение микроволнами будет минимальным и безопасным. Рамки металлодетекторов безопасны, но людям с кардиостимулятором нужно быть с ним осторожными Электромагнитное излучение может вызвать помехи и сбои в работе устройства.

