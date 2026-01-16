Исследование вскрыло правду об опасности тренировок после 50

Новое исследование показало, что значительная часть возрастных спортсменов не знает о серьёзной угрозе.

Девять из десяти случаев внезапной сердечной смерти во время занятий спортом происходят у мужчин-спортсменов 50+.

Целью исследователей было установить, может ли увеличение физической нагрузки вызвать у этой группы людей аритмию, называемую желудочковой тахикардией.

Это опасное для жизни нарушение сердечного ритма, при котором желудочки (нижние камеры сердца) начинают сокращаться очень быстро и нескоординированно — более 100 ударов в минуту.

Сердце не успевает нормально наполняться кровью, что резко снижает его насосную функцию и может привести к потере сознания, остановке сердца (фибрилляции желудочков) и внезапной смерти. Желудочковая тахикардия может быть неустойчивой (короткие эпизоды до 30 секунд) и устойчивой (более 30 секунд, требует немедленного медицинского вмешательства).

В экспериментах приняли участие 106 мужчин старше 50 лет. Они занимались видами спорта на выносливость — бегом, плаванием, катанием на велосипеде больше 10 часов в неделю в течение как минимум последних 15 лет.

Учёные отслеживали физическую активность участников во время тренировок с помощью умных часов, пульсометров и петлевых регистраторов, которые вводятся под кожу.

Работа учёных из Университета Лидса опубликована в Европейском журнале профилактической кардиологии. За два года исследования примерно каждый четвёртый участник столкнулся с желудочковой тахикардией во время или сразу после тренировок. У большинства наблюдалась неустойчивая желудочковая тахикардия, она обычно менее опасна, но может предупреждать о более длительных и тяжёлых эпизодах.

У трёх из четырёх спортсменов, перенесших эти эпизоды, уже были рубцы на сердце. Причиной могли стать инфаркты, другие заболевания или интенсивные физические нагрузки в течение многих лет. Интересно, что о рубцах испытуемые и учёные узнали только благодаря исследованию. Уровень активности у испытуемых с рубцами и без рубцов был одинаковым.

Учёные утверждают, что их исследование — первое, в котором данные, полученные с помощью носимых устройств в течение длительного времени, сочетаются с данными о сердечном ритме. Они считают, что в будущих работах следует использовать носимые технологии, поскольку они точно регистрируют уровень активности, в то время как простой опрос о количестве выполняемых упражнений, скорее всего, даст неточные результаты.

