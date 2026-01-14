В человеческом мозге нашли «выключатель» старения

Новое исследование показывает, что малоизвестная область глубоко в мозге может сильно влиять на возможность сохранить физические силы по мере старения.

© NIKILAY GLUHOV/iStock.com

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде использовали функциональную МРТ для измерения мозговой активности у пожилых людей во время выполнения простой, но важной задачи: сжатия устройства с максимально возможным усилием. Это сжатие, известное как тест максимальной силы хвата, всё чаще рассматривают как показатель физической устойчивости и уязвимости у людей пожилого возраста.

«Сила хвата — это не просто мышцы, — сказал Сяопин Ху, профессор биоинженерии в Калифорнийском университете в Риверсайде и старший автор исследования. — Это показатель того, насколько хорошо функционируют тело и мозг по мере старения».

Исследование опубликовано в Frontiers in Neuroscience. Были изучены несколько десятков областей мозга, но больше всего внимание учёных привлекло хвостатое ядро. Оно расположено глубоко в мозге и известно своей ролью в управлении движением и принятием решений. Однако его роль в мышечной силе и потенциал как индикатора слабости до сих пор оставались практически незамеченными.

Учёные объясняют, что их работа похожа на составление «карты всех телефонных линий в мозге и определения того, какие из них связаны с тем, как сильно человек может сжать что-либо».

Исследователи проанализировали снимки 60 пожилых людей, поровну мужчин и женщин. Все они прошли три сеанса функциональной МРТ во время тестирования силы.

В результате была обнаружена статистически значимая связь между «схемами» мозговых сетей и результатами силы хвата. Более сильный кровоток и связанность в хвостатом ядре соответствовали более высокой силе хвата независимо от пола.

Другие области, такие как хвост гиппокампа, участвующий в памяти, и передняя поясная кора, связанная с эмоциями и вниманием, также показали некоторую связь с силой хвата.

Это исследование — одно из первых, в котором изучали силу хвата в контексте активной визуализации мозга во время двигательной задачи. В отличие от предыдущих работ, объектом которых были структура мозга или активность в состоянии покоя, эта зафиксировала нейронную функцию в реальном времени, пока участники прилагали физические усилия.

«Это может в итоге помочь клиницистам выявлять слабость раньше, определяя сети мозговой активности до того, как люди начнут терять силу», — сказал Ху.

Слабость, то есть снижение способности восстанавливаться после болезни или травмы, затрагивает миллионы пожилых людей. Она не ограничивается потерей мышечной массы, а включает сложное взаимодействие физического, мыслительного и эмоционального упадка.

Учёные считают, что, подобно тому, как можно укрепить мышцы с помощью упражнений, возможно представить способы укрепления этих нейронных связей с помощью целенаправленных вмешательств.

