Онлайн-шопинг больше связан со стрессом, чем чтение новостей, проверка почты или просмотр развлекательного контента для взрослых.

В исследовании Университета Аалто в Финляндии, опубликованном в Journal of Medical Internet Research, регистрировали использование интернета среди 1500 взрослых в течение семи месяцев. После этого, по данным 47 миллионов посещений веб-сайтов, 14 миллионов использований приложений и опроса учёные проследили динамику стресса, который испытывали участники.

Исследование показало сильную связь между использованием Интернета в целом и повышенным стрессом, особенно среди тех, кто уже испытывал много стресса в повседневной жизни. Женщины сообщали о большем стрессе, чем мужчины, но чем старше и состоятельнее был участник, тем меньше стресса он испытывал.

Пользователи YouTube, стриминговых сервисов и онлайн-геймеры также сообщали о повышенном уровне стресса. Для людей, испытывающих сильный стресс, время в социальных сетях в два раза чаще было связано со стрессом по сравнению со временем, потраченным на игры.

При этом во многих группах пользователей те, кто проводил больше времени за чтением электронной почты и новостей или просмотром контента для взрослых, сообщали о более низком уровне стресса.

Исследователи отмечают, что они рассматривали только время на новостных сайтах, а не содержание новостей. А эффект снижения стресса от контента для взрослых можно объяснять тем, что его обычно смотрели в небольшом количестве, для краткосрочного снятия стресса или от скуки.

Это исследование — одно из первых, где использовали в том числе программу отслеживания, а не только опрос. Продолжительность и большой размер выборки также делают выводы особенно значимыми. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять взаимосвязь между стрессом, благополучием и использованием интернета.

