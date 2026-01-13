Учёные рассказали, как отсутствие секса влияет на здоровье

Жизнь без секса часто считают угрозой для здоровья, особенно для гормонов, сердца и психики. Разобрались, какие из этих опасений подтверждает наука, а какие относятся к мифам.

© Freepik

Почему сексуальная жизнь важна

Наука не определяет норму по частоте секса и не рассматривает воздержание как фактор, который автоматически вредит здоровью.

По данным Английского лонгитюдного исследования (ELSA), у людей, сохраняющих сексуальную активность, в среднем выше оценка качества жизни и эмоционального благополучия. Результаты отражают связь, а не причину. Снижение интереса к сексу часто происходит из-за хронических заболеваний, депрессии, стресса. Эти факторы могут одновременно влиять и на самочувствие, и на интимную сферу.

Сколько раз и как долго — о сексе в минутах и сантиметрах

Как жизнь без секса сказывается на мужчинах

Предстательная железа

Крупные когортные исследования и метаанализы показывают: мужчины, у которых эякуляции происходят чаще, в среднем имеют ниже риск рака простаты. Этот эффект не зависит от того, происходит ли эякуляция во время секса с партнёром или при мастурбации. Важно подчеркнуть: такие работы не доказывают, что отсутствие секса вызывает болезни простаты. Речь идёт об ассоциации между частотой эякуляций и риском заболевания, а не о прямой причинно-следственной связи.

Гормональный фон

Распространённое мнение, что отсутствие секса снижает уровень тестостерона у здоровых мужчин, не подтверждают крупные современные работы. В исследовании, опубликованном в International Journal of Andrology, более низкий тестостерон выявили у мужчин с эректильной дисфункцией и низкой сексуальной активностью. Эти данные отражают особенности сексуальной дисфункции, а не влияние воздержания как такового.

© Visions/iStock.com

Репродуктивная функция

Длительное воздержание не приводит к утрате репродуктивной способности. Качество спермы может меняться со временем, но главную роль здесь играют возраст, инфекции, перегрев яичек, образ жизни и хронические болезни. Сам по себе перерыв в сексуальной жизни не считают фактором, который лишает мужчину фертильности.

Облегчает боль и помогает вывести камни из почек: чем ещё полезен секс

Как жизнь без секса сказывается на женщинах

У женщин репродуктивного возраста перерывы в интимной жизни не связаны с нарушением функций. После менопаузы ситуация меняется. Снижение уровня эстрогенов влияет на слизистую влагалища и мочевыводящие пути. На этом фоне чаще появляются сухость, жжение и дискомфорт. В клинических рекомендациях Североамериканского общества по менопаузе (NAMS) отмечают: без сексуальной активности эти симптомы могут ощущаться сильнее, но их причина связана с гормональными изменениями, а не с воздержанием.

Мышцы тазового дна

Во время секса работают мышцы тазового дна, но этого недостаточно, чтобы поддерживать их тонус. Перерывы в интимной жизни сами по себе не ослабляют эти мышцы. На их состояние больше влияют беременность, роды, возраст, движение и гормональные изменения. Обзорные работы в International Journal of Environmental Research and Public Health показывают: упражнения для тазового дна улучшают контроль мочеиспускания и уменьшают дискомфорт независимо от наличия секса.

Зачем укреплять тазовое дно и как правильно делать упражнения Кегеля

Гормональный фон

Нет данных, что воздержание вызывает гормональные сбои у здоровых женщин. Уровни эстрогенов и прогестерона зависят от фазы цикла, возраста, функции яичников и общего состояния здоровья.

Сердечно-сосудистая система

В проекте Women’s Health Initiative неудовлетворённость сексуальной жизнью связывали с болезнями периферических артерий. При этом связи с риском инфаркта, ишемической болезни сердца или сердечно-сосудистой смертности не нашли. Это значит, что сексуальная жизнь не работает как защита от болезней сердца.

Психологические и эмоциональные факторы

Если отказ от секса — это осознанный выбор или комфортный этап жизни, негативных последствий для психики не отмечают.

Переживания чаще возникают не из-за самого отсутствия секса, а из-за неудовлетворённой потребности в близости, поддержке и контакте. Это объясняет, почему одни люди чувствуют себя комфортно без интимной жизни, а другие сталкиваются с тревогой и снижением настроения.

Распространённый миф, что воздержание усиливает агрессию или портит нервы, не имеет научных подтверждений. Эмоциональное состояние зависит от множества факторов, в том числе сна, уровня стресса и социальных связей.

© Freepik

Как сохранить комфорт без интимной жизни

При длительных перерывах в интимной жизни важно уделять внимание телесному комфорту. Женщинам после менопаузы могут помочь увлажняющие средства для слизистой влагалища и при необходимости консультация врача по поводу гормональной терапии. Мужчинам при трудностях с эрекцией стоит оценить состояние сердечно-сосудистой системы, уровень глюкозы и общее самочувствие — такие симптомы чаще связаны не с отсутствием секса, а с сопутствующими факторами.

Физическая активность остаётся одним из самых универсальных способов поддержать сосудистое здоровье, гормональный фон и эмоциональное состояние.

Стоит обратиться к специалисту, если отсутствие секса сопровождается снижением настроения, тревогой или ощущением потери контроля над ситуацией. Помощь врача или психолога направлена на поиск и коррекцию причин, которые влияют на качество жизни.

Главное: отсутствие секса не вредит здоровью

На физическое и психоэмоциональное состояние сильнее влияют возраст, гормональный фон, хронические заболевания, уровень стресса и повседневное самочувствие. Если воздержание не вызывает дискомфорта, поводов для беспокойства нет. Обратиться к специалисту имеет смысл, когда вместе с отсутствием секса появляются боль, выраженное снижение настроения или другие симптомы, которые мешают привычной жизни.

Важные исследования