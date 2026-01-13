Сегодня многие привыкли считать шаги, отслеживать пульс и контролировать сон. Кроме того, всё более популярными становятся системы непрерывного мониторинга глюкозы. Разобрались, кому действительно нужен постоянный контроль сахара и насколько он полезен для людей без диабета.

Клеткам организма постоянно нужна энергия. Её основной источник — глюкоза, которую в быту часто называют сахаром. Организм получает её с едой. В процессе пищеварения сложные углеводы расщепляются до глюкозы, которая затем попадает в кровоток. Для здорового человека небольшие колебания сахара в течение дня — физиологическая норма.

То, что принято называть уровнем сахара в крови, — это показатель того, какая концентрация глюкозы содержится в плазме крови в данный момент. Это важный маркер, необходимый для диагностики метаболических нарушений и контроля состояния людей с диабетом.

В социальных сетях есть тренд: блогеры устанавливают себе датчики для непрерывного мониторинга глюкозы. С их помощью они в реальном времени демонстрируют, как уровень сахара в крови реагирует на те или иные продукты, физическую нагрузку или стресс.

Такие системы часто используют пациенты с диабетом. Однако доказательств, что здоровым людям полезно постоянно контролировать уровень сахара в крови с помощью таких систем, нет.

Например, исследование, опубликованное The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показало, что у здоровых людей без диабета уровень глюкозы бóльшую часть времени (около 96%) в пределах нормы и лишь незначительно колеблется. Это ставит под сомнение практическую пользу постоянного мониторинга глюкозы в этой группе.

Если у вас:

нет диабета и преддиабета;

нормальный вес;

нет симптомов (сильная жажда, частое мочеиспускание, резкая усталость);

(сильная жажда, частое мочеиспускание, резкая усталость); нет близких родственников с диабетом 2-го типа.

Тогда достаточно плановых анализов — глюкозы натощак или гликированного гемоглобина один раз в 1–3 года, обычно в рамках диспансеризации.

Когда надо следить за уровнем сахара

Контроль сахара людям без диабета нужен, если:

Есть лишний вес, низкая физическая активность, возраст 45+, наследственность по диабету, высокое давление, высокий холестерин, атеросклероз, синдром поликистозных яичников и диабет беременных в анамнезе. Это официальные критерии для скрининга на преддиабет и диабет 2-го типа. Обычно достаточно сдавать анализы раз в год. Однако врач может рекомендовать датчик непрерывного мониторинга глюкозы на короткий срок (например, на 2 недели), чтобы человек увидел наглядно, как его образ жизни влияет на цифры, и вовремя изменил привычки.

Есть резкое снижение тонуса и выраженная сонливость после еды. Это может быть признаком реактивной гипогликемии. Это один из немногих случаев, когда непрерывный мониторинг оправдан для человека без диабета. Он позволяет зафиксировать, что сахар сначала взлетает слишком высоко, а потом резко падает ниже нормы, из-за чего и возникает сонливость.

Главное: следить за сахаром постоянно нужно в нескольких случаях

Большинству здоровых людей постоянный контроль не нужен. Плановых анализов (глюкоза натощак или гликированный гемоглобин) раз в 1–3 года обычно достаточно. Следить за сахаром нужно, если есть лишний вес, возраст 45+, наследственность по диабету, высокое давление, высокий холестерин, атеросклероз, синдром поликистозных яичников или диабет беременных в анамнезе, либо если после еды возникает сильная сонливость (реактивная гипогликемия). В этих случаях врач может назначить анализы раз в год или кратковременный непрерывный мониторинг, чтобы увидеть, как образ жизни влияет на уровень сахара.

