Врач предупредила об угрозе, которая есть в каждом доме

Домашняя пыль — не просто бытовая проблема, а реальная угроза здоровью. Невидимые частицы могут проникать в лёгкие, вызывать аллергию, астму и даже эндокринные нарушения. Врач-аллерголог Татьяна Сергеевна Мерзлякова рассказала «Рамблеру», из чего состоит пыль и как защититься.

© Larisa Stefanuyk/iStock.com

Пыль содержит смесь разных веществ, в том числе омертвевшие клетки кожи, фрагменты волос, перхоть, волокна одежды и мебели, споры плесени и грибков, частицы микропластика, а также аллергены (например, пыльцу), бактерии и частицы почвы, которые попадают в помещение извне.

«Это не просто грязь. В пыли есть микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности. Именно клещи домашней пыли чаще всего вызывают аллергию и могут поддерживать хроническое воспаление дыхательных путей». Мерзлякова Татьяна Сергеевна врач-аллерголог сети клиник «Поликлиника.ру»

Как проявляется аллергия

Симптомы аллергии на домашнюю пыль типичные. Это заложенность носа, чихание, зуд в глазах. Если они повторяются регулярно, усиливаются дома или появляются ночные приступы кашля и одышки, необходимо обратиться к врачу.

«Антигистаминные препараты могут принести временное облегчение, но не устраняют причину аллергии. Самолечение допустимо только кратковременно. При частых или выраженных проявлениях важно пройти обследование, чтобы подтвердить аллерген и подобрать правильное лечение», — объясняет специалист.

Возможные последствия:

Астма и бронхит. Мелкие частицы раздражают дыхательные пути.

Мелкие частицы раздражают дыхательные пути. Дерматиты и экземы. Контакт с пылью вызывает воспаление кожи.

Контакт с пылью вызывает воспаление кожи. Нарушения работы иммунитета. Постоянное воздействие аллергенов ослабляет его.

© Bosca78/iStock.com

Чем ещё опасна домашняя пыль

Пыль может проникать в организм и вызывать различные заболевания, помимо аллергии. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими болезнями.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что в некоторых образцах домашней пыли есть 258 различных химических соединений. Среди них — пестициды, пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как «вечные химикаты», а также свинец и другие летучие органические соединения, которые могут накапливаться в жилых помещениях.

В одном из исследований специалисты обнаружили 45 веществ, которые могут негативно влиять на здоровье, причём чаще всего в пыли встречались фталаты, фенолы и антипирены. Эти химические соединения относятся к эндокринным разрушителям. Такие вещества способны вмешиваться в работу гормональной системы: они могут имитировать гормоны, блокировать их действие или нарушать гормональный баланс. Поэтому длительный контакт с пылью может влиять на репродуктивную функцию, работу щитовидной железы и печени. Кроме того, исследователи связывают его с развитием диабета, некоторых видов рака и нарушений в работе нервной системы.

Поскольку эти химикаты оседают в домах на полах, мебели и других поверхностях, они легко попадают в организм. Это происходит на вдохе или когда человек случайно её глотает, что делает бытовую среду постоянным источником такого воздействия.

Как снизить вред от домашней пыли

Борьба с пылью требует комплексного подхода. Вот несколько эффективных методов:

Регулярно проводите влажную уборку, чтобы пыль не поднималась в воздух.

чтобы пыль не поднималась в воздух. Используйте пылесос с HEPA-фильтром. Такие устройства задерживают до 99,97% частиц размером 0,3 микрона, включая пылевых клещей и аллергены.

Такие устройства задерживают до 99,97% частиц размером 0,3 микрона, включая пылевых клещей и аллергены. Регулярно пылесосьте диваны, кресла и матрасы.

диваны, кресла и По возможности минимизируйте количество текстиля. Избавьтесь от лишних ковров и мягких игрушек.

количество текстиля. Избавьтесь от лишних ковров и мягких игрушек. Регулярно стирайте занавески и шторы, на них со временем скапливается много пыли.

на них со временем скапливается много пыли. Проветривайте помещения. Свежий воздух снижает концентрацию пыли.

помещения. Свежий воздух снижает концентрацию пыли. Увлажняйте воздух. Оптимальная влажность (40–60%) предотвращает пересыхание слизистых и уменьшает образование пыли.

© selvanegra/iStock.com

Главное: домашняя пыль опасна для здоровья

Она может стать причиной серьёзных болезней, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и детей. Если вы замечаете у себя симптомы аллергии, обратитесь к врачу. Регулярная влажная уборка, использование пылесоса с HEPA-фильтром, проветривание и минимизация вещей, накапливающих пыль, помогут снизить риск и сохранить здоровье всей семьи.

