Врач предупредила об угрозе, которая есть в каждом доме

Домашняя пыль: в чём её скрытая опасность
Домашняя пыль — не просто бытовая проблема, а реальная угроза здоровью. Невидимые частицы могут проникать в лёгкие, вызывать аллергию, астму и даже эндокринные нарушения. Врач-аллерголог Татьяна Сергеевна Мерзлякова рассказала «Рамблеру», из чего состоит пыль и как защититься.
Пыль содержит смесь разных веществ, в том числе омертвевшие клетки кожи, фрагменты волос, перхоть, волокна одежды и мебели, споры плесени и грибков, частицы микропластика, а также аллергены (например, пыльцу), бактерии и частицы почвы, которые попадают в помещение извне.
«Это не просто грязь. В пыли есть микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности. Именно клещи домашней пыли чаще всего вызывают аллергию и могут поддерживать хроническое воспаление дыхательных путей».Мерзлякова Татьяна Сергеевнаврач-аллерголог сети клиник «Поликлиника.ру»
Как проявляется аллергия
Симптомы аллергии на домашнюю пыль типичные. Это заложенность носа, чихание, зуд в глазах. Если они повторяются регулярно, усиливаются дома или появляются ночные приступы кашля и одышки, необходимо обратиться к врачу.
«Антигистаминные препараты могут принести временное облегчение, но не устраняют причину аллергии. Самолечение допустимо только кратковременно. При частых или выраженных проявлениях важно пройти обследование, чтобы подтвердить аллерген и подобрать правильное лечение», — объясняет специалист.
Возможные последствия:
- Астма и бронхит. Мелкие частицы раздражают дыхательные пути.
- Дерматиты и экземы. Контакт с пылью вызывает воспаление кожи.
- Нарушения работы иммунитета. Постоянное воздействие аллергенов ослабляет его.
Чем ещё опасна домашняя пыль
Пыль может проникать в организм и вызывать различные заболевания, помимо аллергии. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими болезнями.
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что в некоторых образцах домашней пыли есть 258 различных химических соединений. Среди них — пестициды, пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как «вечные химикаты», а также свинец и другие летучие органические соединения, которые могут накапливаться в жилых помещениях.
В одном из исследований специалисты обнаружили 45 веществ, которые могут негативно влиять на здоровье, причём чаще всего в пыли встречались фталаты, фенолы и антипирены. Эти химические соединения относятся к эндокринным разрушителям. Такие вещества способны вмешиваться в работу гормональной системы: они могут имитировать гормоны, блокировать их действие или нарушать гормональный баланс. Поэтому длительный контакт с пылью может влиять на репродуктивную функцию, работу щитовидной железы и печени. Кроме того, исследователи связывают его с развитием диабета, некоторых видов рака и нарушений в работе нервной системы.
Поскольку эти химикаты оседают в домах на полах, мебели и других поверхностях, они легко попадают в организм. Это происходит на вдохе или когда человек случайно её глотает, что делает бытовую среду постоянным источником такого воздействия.
Как снизить вред от домашней пыли
Борьба с пылью требует комплексного подхода. Вот несколько эффективных методов:
- Регулярно проводите влажную уборку, чтобы пыль не поднималась в воздух.
- Используйте пылесос с HEPA-фильтром. Такие устройства задерживают до 99,97% частиц размером 0,3 микрона, включая пылевых клещей и аллергены.
- Регулярно пылесосьте диваны, кресла и матрасы.
- По возможности минимизируйте количество текстиля. Избавьтесь от лишних ковров и мягких игрушек.
- Регулярно стирайте занавески и шторы, на них со временем скапливается много пыли.
- Проветривайте помещения. Свежий воздух снижает концентрацию пыли.
- Увлажняйте воздух. Оптимальная влажность (40–60%) предотвращает пересыхание слизистых и уменьшает образование пыли.
Главное: домашняя пыль опасна для здоровья
Она может стать причиной серьёзных болезней, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и детей. Если вы замечаете у себя симптомы аллергии, обратитесь к врачу. Регулярная влажная уборка, использование пылесоса с HEPA-фильтром, проветривание и минимизация вещей, накапливающих пыль, помогут снизить риск и сохранить здоровье всей семьи.
