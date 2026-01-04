Эксперты раскрыли главный секрет полезных каникул

Новогодние праздники — редкий период, когда можно замедлиться и уделить внимание себе. Здоровье в это время — не столько про врачей и анализы, сколько про отдых, эмоции, сон, движение и питание. Всё это помогает восстановиться и войти в новый год в хорошем состоянии. Рассказываем, какие простые шаги помогут провести каникулы с пользой, без перегрузки и суеты.

© pvproductions/Freepik

Начните с заботы о себе, а не с беготни

Если вы давно откладывали обследования, каникулы — подходящее время, чтобы наконец заняться этим вопросом. Но важно не перегружать себя походами по клиникам.

Сегодня многие задачи решаются проще: все результаты можно обсудить с врачом онлайн. Телемедицина подойдёт, если нужно второе мнение, расшифровка показателей или рекомендации без очередей и поездок по городу.

Путешествия как способ перезагрузки

Даже короткая поездка помогает сменить обстановку и снизить уровень стресса. Главное, не перегружать себя плотным графиком, а заранее продумать маршрут и формат отдыха.

Планирование избавляет от лишних трат и спешки: вы понимаете, куда хотите поехать, где остановиться и какие впечатления для вас действительно важны.

© Freepik

Аптечка — без паники, но с запасом

В дороге или на отдыхе каждая мелочь имеет значение. Базовая аптечка помогает чувствовать себя спокойнее, даже если она так и не пригодится.

Минимальный набор у каждого свой, но обычно в него входят:

обезболивающие и жаропонижающие,

и жаропонижающие, антисептики,

средства от аллергии и проблем с пищеварением,

и проблем с пищеварением, индивидуальные препараты.

Собрать всё заранее проще, чем искать нужное в незнакомом месте.

Уютный досуг: восстановление через эмоции

Здоровье — это ещё и удовольствие. Качественный отдых помогает снизить тревожность и восстановить силы не хуже прогулок или сна.

Каникулы — отличное время для:

киновечеров,

сериалов,

музыки и подкастов,

спокойных вечеров дома с близкими.

Когда нужный контент уже под рукой, отдых становится действительно расслабляющим.

Еда без лишних усилий

Праздники — это гости, семейные ужины и желание порадовать близких. Но проводить полдня в магазинах хочется не всем.

Доставка продуктов помогает сэкономить время и силы, а заодно легче контролировать состав блюд, особенно если вы решили начать год с более здорового питания.

© Freepik

Как СберПрайм поможет позаботиться о себе на каникулах

Чтобы не тратить время на бытовые мелочи, удобно, когда большинство сервисов уже собраны в одном месте.

Подписка СберПрайм — как раз про это: она объединяет решения для отдыха, досуга и повседневных задач. В праздники это чувствуется особенно:

фильмы и сериалы в Okko — для домашних киновечеров;

— для домашних киновечеров; музыка и подкасты в «Звуке» — без рекламы;

— без рекламы; кешбэк до 40% на новогодние ёлки и семейные шоу в «Афише» ;

выгодные условия на заказы в сервисах доставки;

кешбэк в сервисе бронирования «Отелло» и каршеринге «Ситидрайв» для путешествий;

и каршеринге для путешествий; дополнительные финансовые преимущества — от повышенных ставок до переводов без комиссии.

Пробный период стоит всего 1 рубль — узнайте подробности о подписке здесь.

Главное о здоровье на каникулах

Здоровье на каникулах — это не резкие перемены, а баланс. Немного движения, качественный отдых, простая еда, позитивные эмоции и минимум суеты.

Когда бытовые задачи решаются проще, остаётся больше времени на себя и близких. Именно это делает праздники по-настоящему восстанавливающими.

