Учёные доказали, что похудение в 40+ опасно для мозга

Врачи и пациенты привыкли считать, что снижение веса в любом возрасте улучшает самочувствие и снижает риски болезней. Исследование из Университета Бен-Гуриона в Негеве показало новые данные.

© Rostislav_Sedlacek/iStock.com

Работа опубликована в журнале GeroScience. Исследователи изучили, как ожирение и последующее похудение влияют на мышей разного возраста. С одной стороны, снижение веса действительно восстановило здоровый обмен веществ как у молодых грызунов, так и у грызунов среднего возраста. Уровень глюкозы в крови стабилизировался, это подтверждает пользу похудения для метаболического здоровья. Однако с мозгом ситуация оказалась сложнее. У животных среднего возраста усилилось воспаление в гипоталамусе, который отвечает в том числе за аппетит и энергетический баланс.

Воспаление мозга связывают с ухудшением памяти, снижением умственных способностей и развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В исследовании воспалительная реакция длилась несколько недель и только потом постепенно снижалась. Хотя долгосрочные последствия пока неясны, сам факт такой реакции организма вызывает у учёных тревогу.

Авторы работы отмечают, что людям среднего возраста с лишним весом по-прежнему нужно худеть. Тем не менее важно учитывать влияние диеты и снижения веса на мозг. Это значит, что подход к похудению должен быть более взвешенным. Нельзя просто ограничивать калории или резко менять рацион. Важно следить за тем, как организм реагирует на эти изменения.

