Чем полезен Новый год: названы 4 факта

Обильная еда, алкоголь и нарушенный режим сна — часто Новый год становится серьёзным испытанием для организма. Однако у праздника есть и другая сторона. При правильном подходе новогодние каникулы могут быть полезны для психического и физического здоровья. Разобрались, в чём польза Нового года.

Дать отдых нервной системе

Очевидная польза праздников — отсутствие рабочего режима. Исчезают дедлайны, уведомления, ранние подъёмы и спешка. В такие периоды снижается уровень стресса и уменьшается раздражительность.

Это подтверждают исследования. Даже сам факт приближающегося отпуска ослабляет реакцию на стресс. Так, в одном из наблюдений у работающих людей отслеживали уровень стресса и частоту сердечных сокращений за несколько недель до и после запланированного отпуска.

По мере приближения отдыха связь между стрессом и учащением пульса становилась всё слабее. Сердце билось спокойнее, даже если человек продолжал сталкиваться с напряжёнными ситуациями.

Укрепить социальные связи

Это один из ключевых факторов долголетия. Люди, которые регулярно общаются с близкими, живут дольше и реже сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами.

В обзорном исследовании доктора Терезы Симэн (известного специалиста в области геронтологии) говорится, что высокая социальная интеграция напрямую связана со снижением риска преждевременной смерти и лучшим психическим здоровьем.

Примечательно, что защитный эффект социальных связей особенно ярко выражен после перенесённого инфаркта. В этом случае тесные контакты с близкими улучшают прогноз и увеличивают продолжительность жизни.

Крупный метаанализ 148 исследований с участием более 300 тысяч человек показал, что крепкие отношения снижают риск смерти на 50%. По силе влияния этот фактор сопоставим с отказом от курения, нормализацией веса и регулярной физической активностью. При этом самый большой вклад вносит сложная социальная интеграция — не сам факт проживания с человеком, а вовлечённость в его жизнь и поддержка. Новогодние праздники — прекрасное окно возможностей для укрепления таких связей.

Нормализовать сон

Конечно же, речь не идёт о новогодней ночи. А вот праздничные выходные дают возможность выспаться и частично восстановить хронический дефицит сна, который накапливается у многих в течение года.

Сон регулирует гормональный баланс, иммунитет, обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и психическое состояние. Хроническое недосыпание и сбой циркадных ритмов связаны с повышенным уровнем стресса, тревожностью, депрессией, а также с ростом риска гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

Даже краткосрочное улучшение сна приносит пользу. Когда в праздничные дни человек высыпается, у него снижается уровень стресса, нормализуется секреция кортизола (гормона стресса) и мелатонина, улучшается сердечный ритм. Естественно, это не компенсирует последствий хронического недосыпа, но, по крайней мере, позволяет организму выйти из режима постоянной перегрузки.

Добавить физической активности

Праздничные дни могут быть связаны с повышением физической активности. Особенно это касается офисных работников, которым не нужно по 8 часов сидеть за компьютером. Прогулки на свежем воздухе, игры с детьми и катание на санках дают ощутимый эффект, не говоря уже о лыжах и тюбингах.

Небольшие нагрузки улучшают сон. Кроме того, физическая активность снижает уровень тревоги, улучшает настроение и работу нервной системы.

Главное о пользе новогодних каникул

Новый год — это не только застолья и нагрузка на печень, но и возможность восстановиться. Пауза в работе снижает уровень стресса и позволяет выйти из режима постоянной спешки. Даже несколько дней без дедлайнов и рабочих задач хорошо влияют на сердце, гормональный баланс и эмоциональное состояние.

Праздники также создают условия для укрепления социальных связей, восстановления сна и физической активности — факторов, напрямую связанных с долголетием и психическим здоровьем. Таким образом, новогодние каникулы могут стать не испытанием, а точкой перезагрузки.

